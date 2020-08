Hace unos días Netflix sorprendió a sus más fieles seguidores al anunciar que cancelaban “I Am Not Okay with This” y “The Socity” a causa el coronavirus. No cabe duda que está decisión ha sido muy difícil, ya que ha dejado muy descontentos a los fans de estas series que se suman a la larga lista de producciones que solo tienen una temporada en la plataforma de streaming.

Christopher Keyser, la mente detrás de “The Society” ha dado una entrevista a Variety y se ha mostrado muy molesto con la decisión que ha tomado Netflix , ya que él había trabajado mucho para cumplir con los protocolos de bioseguridad para regresar a grabar, pero finalmente esto no sucedió.

En medio de esta entrevista, Keyser se dio la libertad de contar cómo es que iba a continuar la historia y en esta nota te vamos a contar cuál era la historia que iba a seguir “The Society” en su segunda temporada.

¿QUÉ IBA A PASAR EN THE SOCIETY DURANTE LA SEGUNDA TEMPORADA?

Al final de la primera temporada, cuando la ciudad se quedó sin alimentos y suministros, un grupo de exploradores encontró tierras cultivables y animales deambulando en un campo abierto. Christopher Keyser ha explicado que en la segunda temporada habría girado en torno al “establecimiento de lo que llamamos el ‘puesto de avanzada’ y el eventual conflicto entre ese puesto de avanzada y la ciudad por el control”. Ese contexto habría provocado “un descenso a una mayor oscuridad; las reglas no se cumplen” en la trama.

El creador también desvela que ahondarían en los misterios creados: “Pasamos mucho tiempo hablando de las razones por las que los niños de West Ham se convirtieron en los niños de New Ham. Cuál fue la causa de eso, cómo podrían regresar a casa”. Y reconoce su lamento porque originalmente había imaginado que “The Society” tendría cinco temporadas.

Christopher Keyser agregó que no podía fingir que estaba sorprendido con la decisión de Netflix. “Estaba destinada a filmarse principalmente en verano, pero nos dirigíamos hacia el otoño y el invierno. Y luego tomaron la decisión de que era demasiado. Eso es, supongo, lo que ha pasado”. Aún así, no oculta que se siente muy devastado por perder la serie.