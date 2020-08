“The Umbrella Academy” llegó hace poco con su prometida segunda temporada, cambiando muchas cosas de lo que los fans habían visto durante su primera parte. No solamente por los nuevos atuendos y vidas que presentaron sus personajes, sino que revolvieron las líneas de tiempo una vez más para evitar el apocalipsis del mundo.

Cuando llegó por primera vez “The Umbrella Academy” a Netflix en el 2019, la misma se presentó como una serie de superhéroes distinta a las demás, explorando a un grupo de jóvenes con poderes que habían tenido una infancia terrible en la Academia Umbrella, todo con tal de potenciar sus poderes y salvar el mundo, pero fallaron.

Entre ellos, cinco era la clave de todo, por sus poderes de teletransportación que evolucionaron hasta el punto de poder viajar en el tiempo, provocando un sin fin de desórdenes en su línea temporal que a algunos les ha costado entender completamente. En la segunda temporada, esto se vuelve aún más complejo.

No solamente Cinco debía evitar el apocalipsis junto a toda su familia, sino enfrentarse a una nueva línea de tiempo totalmente diferente y reunir a sus hermanos que ahora tenían una vida en otro año. Por ello, Screenrant desarrolló una línea de tiempo con las otras líneas alternativas para no perderte mirando la serie.

LÍNEA DE TIEMPO DE “THE UMBRELLA ACADEMY”, INCLUYENDO LAS ALTERNATIVAS

Cabe resaltar, antes de presentar la línea de tiempo de “The Umbrella Academy”, que habrán spoilers de la primera y segunda temporada de la serie, por lo que si no has visto la producción de Netflix, lo mejor será guardar esta cronología para consultarla más adelante una vez vayas avanzando con cada capítulo.

Aunque la línea temporal y los diversos eventos de sus variantes siguen cambiando, Reginald Hargreeves se perfila como la constante siempre presente. Aparte de los períodos inexplorados del mandato de Cinco como asesino de la Comisión, no se han realizado incursiones en ningún lugar cercano al pasado lejano de Reginald.

Como tal, su flashback revelado en el final de la temporada 1 de “The Umbrella Academy” no ha cambiado a pesar de los diferentes viajes que se han hecho a través del tiempo:

Antes de 1898 - Reginald Hargreeves abandona su mundo natal : Se vio un vistazo a un Reginald Hargreeves mucho más joven en un entorno previamente desconocido, hablando con una mujer postrada en cama que era su esposa o cercana a él. Quedó claro que se acerca algún tipo de perdición. Poco después, se reveló que se encuentra en un planeta diferente, del cual ya se está produciendo un éxodo masivo. Después de ser alentado a unirse a tales esfuerzos, abrió un frasco misterioso para liberar una entidad aún más misteriosa en el aire.

: Se vio un vistazo a un Reginald Hargreeves mucho más joven en un entorno previamente desconocido, hablando con una mujer postrada en cama que era su esposa o cercana a él. Quedó claro que se acerca algún tipo de perdición. Poco después, se reveló que se encuentra en un planeta diferente, del cual ya se está produciendo un éxodo masivo. Después de ser alentado a unirse a tales esfuerzos, abrió un frasco misterioso para liberar una entidad aún más misteriosa en el aire. Después de 1898 - Reginald Hargreeves llega a América: Reginald fue visto a continuación preparándose para abordar un barco que probablemente viajaba de Inglaterra a América. No está claro cuánto tiempo exactamente había estado en Inglaterra o en la Tierra. Sin embargo, su llegada a los Estados Unidos fue en algún momento posterior a 1898. Esto quedó claro con el letrero de DS Umbrella Manufacturing Company, que marcaba que había sido establecida en 1898. Reginald compró rápidamente la compañía que luego serviría como parte de un imperio de mil millones de dólares.

LA LÍNEA DE TIEMPO PRINCIPAL: 1962 - 2015

1962 - Comienza el entrenamiento de Pogo : Reginald Hargreeves trabajó con Grace (Jordan Claire Robbins) para criar, educar y entrenar a Pogo para viajes espaciales y más. La pareja frecuentemente trataba y cuidaba a Pogo más como un hijo que como un experimento científico.

: Reginald Hargreeves trabajó con Grace (Jordan Claire Robbins) para criar, educar y entrenar a Pogo para viajes espaciales y más. La pareja frecuentemente trataba y cuidaba a Pogo más como un hijo que como un experimento científico. 22 de noviembre de 1963 - Cinco llega para el Asesinato de JFK : como una parte firme de la Comisión, una versión de Cinco de 58 años se encargó de garantizar el asesinato de John F. Kennedy. Sin embargo, optó por dejar su puesto y viajó hacia el 2019.

: como una parte firme de la Comisión, una versión de Cinco de 58 años se encargó de garantizar el asesinato de John F. Kennedy. Sin embargo, optó por dejar su puesto y viajó hacia el 2019. Marzo / abril de 1967 - Klaus llega del futuro : después de haber adquirido y activado accidentalmente un maletín de la Comisión Temps, Klaus cayó justo en medio de la Guerra de Vietnam. Obligado a mezclarse con el ejército, finalmente conoce y se enamora de un compañero soldado llamado Dave.

: después de haber adquirido y activado accidentalmente un maletín de la Comisión Temps, Klaus cayó justo en medio de la Guerra de Vietnam. Obligado a mezclarse con el ejército, finalmente conoce y se enamora de un compañero soldado llamado Dave. 1 de febrero de 1968 - Dave es asesinado en acción : durante una misión en el valle de A Shau, Klaus y Dave fueron acorralados en una batalla y atrapados por fuertes disparos. Aunque Klaus sobrevivió, Dave no tuvo tanta suerte y sucumbió a una herida de bala fatal en los brazos de Klaus. Klaus, afligido por el dolor, tomó las placas de identificación de Dave y usó el maletín nuevamente para regresar a 2019.

: durante una misión en el valle de A Shau, Klaus y Dave fueron acorralados en una batalla y atrapados por fuertes disparos. Aunque Klaus sobrevivió, Dave no tuvo tanta suerte y sucumbió a una herida de bala fatal en los brazos de Klaus. Klaus, afligido por el dolor, tomó las placas de identificación de Dave y usó el maletín nuevamente para regresar a 2019. 1 de octubre de 1989 - Los niños nacen misteriosamente : Un grupo de mujeres de todo el mundo dio a luz a niños a pesar de no haber estado embarazadas cuando comenzó el día. El nacimiento resultó en un total combinado de cuarenta y tres niños, cada uno con diferentes habilidades especiales. Más tarde se revela que Lila Pitts (Ritu Arya) es uno de los 43 niños especiales. Harold Jenkins también nació el mismo día, aunque fue concebido de una manera desconectada y bastante más normal.

: Un grupo de mujeres de todo el mundo dio a luz a niños a pesar de no haber estado embarazadas cuando comenzó el día. El nacimiento resultó en un total combinado de cuarenta y tres niños, cada uno con diferentes habilidades especiales. Más tarde se revela que Lila Pitts (Ritu Arya) es uno de los 43 niños especiales. Harold Jenkins también nació el mismo día, aunque fue concebido de una manera desconectada y bastante más normal. Más tarde, en octubre de 1989, se adoptan varios niños : en las semanas siguientes, Reginald Hargreeves buscó a muchos de los niños. Finalmente logró adoptar siete de ellos. Poco después los designó por número: Uno (Luther), Dos (Diego), Tres (Allison), Cuatro (Klaus), Cinco, Seis (Ben) y Siete (Vanya).

: en las semanas siguientes, Reginald Hargreeves buscó a muchos de los niños. Finalmente logró adoptar siete de ellos. Poco después los designó por número: Uno (Luther), Dos (Diego), Tres (Allison), Cuatro (Klaus), Cinco, Seis (Ben) y Siete (Vanya). En algún momento de 1993, los padres de Lila son asesinados por cinco : durante una misión falsa generada por The Handler (Kate Walsh), Cinco asesinó a los padres de Lila. Posteriormente, The Handler tomó a Lila como su propia hija y finalmente la entrenó como su asesina personal.

: durante una misión falsa generada por The Handler (Kate Walsh), Cinco asesinó a los padres de Lila. Posteriormente, The Handler tomó a Lila como su propia hija y finalmente la entrenó como su asesina personal. También en 1993 - Vanya se rebela contra su entrenamiento : mencionado en el diario de Reginald Hargreeves, Vanya comenzó a demostrar una negativa a cumplir sus órdenes. También comenzó a arremeter de manera violenta, lo que resultó en la muerte y / o heridas graves de varias niñeras. Como resultado, construyó una versión robot de su compañera, Grace, para servir como Vanya y la madre de los otros niños.

: mencionado en el diario de Reginald Hargreeves, Vanya comenzó a demostrar una negativa a cumplir sus órdenes. También comenzó a arremeter de manera violenta, lo que resultó en la muerte y / o heridas graves de varias niñeras. Como resultado, construyó una versión robot de su compañera, Grace, para servir como Vanya y la madre de los otros niños. Más tarde, en 1993, Reginald le lava el cerebro a Vanya : Reginald seguía temiendo los poderes de Vanya. Como resultado, produjo píldoras especiales que amortiguarían sus habilidades destructivas. También hizo que Allison usara sus propios poderes para alterar la mente y convencer a Vanya de que, de hecho, no tenía poderes.

: Reginald seguía temiendo los poderes de Vanya. Como resultado, produjo píldoras especiales que amortiguarían sus habilidades destructivas. También hizo que Allison usara sus propios poderes para alterar la mente y convencer a Vanya de que, de hecho, no tenía poderes. 1 de junio de 2001 - Reginald entrena cruelmente a Klaus : durante un flashback, se revela que parte del entrenamiento infantil de Klaus era estar encerrado en un mausoleo. La medida fue aparentemente diseñada para ayudar a Klaus a superar su miedo a la oscuridad y los fantasmas que podía conjurar. Sin embargo, solo sirvió para traumatizarlo aún más. Poco después, comenzó a recurrir a las drogas para reprimir sus habilidades.

: durante un flashback, se revela que parte del entrenamiento infantil de Klaus era estar encerrado en un mausoleo. La medida fue aparentemente diseñada para ayudar a Klaus a superar su miedo a la oscuridad y los fantasmas que podía conjurar. Sin embargo, solo sirvió para traumatizarlo aún más. Poco después, comenzó a recurrir a las drogas para reprimir sus habilidades. 2002 - La Academia Umbrella se presenta al mundo: menos Vanya, los hermanos adoptados se embarcaron en su primera misión y frustraron un robo en la capital, Cisjordania. Inmediatamente después, Reginald celebró una conferencia de prensa en la que dio a conocer oficialmente al equipo de superhéroes.

menos Vanya, los hermanos adoptados se embarcaron en su primera misión y frustraron un robo en la capital, Cisjordania. Inmediatamente después, Reginald celebró una conferencia de prensa en la que dio a conocer oficialmente al equipo de superhéroes. Más tarde, en 2002, Harold es rechazado por Reginald Hargreeves : Huyendo de su hogar abusivo, Harold intentó unirse a la Academia porque nació el mismo día que los demás. Desafortunadamente, Reginald lo consideró promedio y sin poderes. Posteriormente expulsado de la propiedad, Harold fue amargamente humillado. Al regresar a casa, canalizó esa rabia en el asesinato de su padre y, como resultado, fue sentenciado a doce años de prisión.

: Huyendo de su hogar abusivo, Harold intentó unirse a la Academia porque nació el mismo día que los demás. Desafortunadamente, Reginald lo consideró promedio y sin poderes. Posteriormente expulsado de la propiedad, Harold fue amargamente humillado. Al regresar a casa, canalizó esa rabia en el asesinato de su padre y, como resultado, fue sentenciado a doce años de prisión. 10 de noviembre de 2002 - Cinco avanza en el tiempo : ansioso por intentar viajar en el tiempo, Cinco terminó en una discusión con su padre adoptivo. Creyéndolo demasiado peligroso, Reginald insistió en que simplemente debería seguir trabajando en sus saltos espaciales. La respuesta de Cinco fue huir e intentar saltar en el tiempo de todos modos. Desafortunadamente, terminó saltando demasiado hacia el futuro y se encontró varado en una Tierra post-apocalíptica.

: ansioso por intentar viajar en el tiempo, Cinco terminó en una discusión con su padre adoptivo. Creyéndolo demasiado peligroso, Reginald insistió en que simplemente debería seguir trabajando en sus saltos espaciales. La respuesta de Cinco fue huir e intentar saltar en el tiempo de todos modos. Desafortunadamente, terminó saltando demasiado hacia el futuro y se encontró varado en una Tierra post-apocalíptica. 2006 - Ben muere en una misión : La naturaleza exacta y la causa de la muerte de Ben siguen siendo un misterio. Sin embargo, el final de la temporada 2 de “The Umbrella Academy” reveló que ocurrió mientras el grupo estaba en una misión. Después del funeral, Klaus pudo convocar al fantasma de Ben, ya que había tenido demasiado miedo de salir a la luz en ese momento.

: La naturaleza exacta y la causa de la muerte de Ben siguen siendo un misterio. Sin embargo, el final de la temporada 2 de “The Umbrella Academy” reveló que ocurrió mientras el grupo estaba en una misión. Después del funeral, Klaus pudo convocar al fantasma de Ben, ya que había tenido demasiado miedo de salir a la luz en ese momento. 2007 - “The Umbrella Academy” comienza a separarse : Diego (David Castañeda) fue el primero en irse poco después de cumplir los 18 años. Se desconoce en qué orden los demás se fueron inevitablemente para perseguir sus propios intereses y vivir sus propias vidas.

: Diego (David Castañeda) fue el primero en irse poco después de cumplir los 18 años. Se desconoce en qué orden los demás se fueron inevitablemente para perseguir sus propios intereses y vivir sus propias vidas. 2012 - Luther es lesionado mientras estaba en una misión: Ahora, el único miembro de la Umbrella Academy que queda, Luther fue enviado en una misión en solitario. Desafortunadamente, las cosas salieron mal y Luther (Tom Hopper) regresó en estado crítico. Para salvarlo, Reginald usó el mismo suero que una vez usó en Pogo. Aunque logró salvar la vida de Luther, dejó su cuerpo permanentemente transformado para parecerse a un gorila.

Ahora, el único miembro de la Umbrella Academy que queda, Luther fue enviado en una misión en solitario. Desafortunadamente, las cosas salieron mal y Luther (Tom Hopper) regresó en estado crítico. Para salvarlo, Reginald usó el mismo suero que una vez usó en Pogo. Aunque logró salvar la vida de Luther, dejó su cuerpo permanentemente transformado para parecerse a un gorila. 2014 - Harold Jenkins es liberado de la prisión : a pesar de que Harold (John Magaro) estuvo encerrado durante más de una década, su obsesión con “The Umbrella Academy” permaneció firmemente intacta.

: a pesar de que Harold (John Magaro) estuvo encerrado durante más de una década, su obsesión con “The Umbrella Academy” permaneció firmemente intacta. 2015 - Vanya escribe su memoria : titulada Extra Ordinary, Vanya escribió una autobiografía sobre su infancia y su crecimiento en la Academia Umbrella. En el proceso, reveló varios de los secretos del grupo. Como resultado del libro, disfrutó brevemente de los tradicionales quince minutos de fama.

: titulada Extra Ordinary, Vanya escribió una autobiografía sobre su infancia y su crecimiento en la Academia Umbrella. En el proceso, reveló varios de los secretos del grupo. Como resultado del libro, disfrutó brevemente de los tradicionales quince minutos de fama. Más tarde, en 2015, Reginald envía a Luther a la luna: aunque los detalles nunca se aclararon a Luther, vivió en la luna durante cuatro años. Durante ese tiempo, con frecuencia enviaba muestras e informes extensos.

EL APOCALIPSIS ORIGINAL

A su llegada al futuro apocalíptico, Cinco descubrió los cuerpos de sus hermanos entre los escombros de la sede de Umbrella Academy. Dado que la ubicación está muy lejos del Teatro Ícaro, donde se da un posterior apocalipsis en otra línea temporal, implica que una vez ocurrió una batalla final diferente con Vanya.

También es diferente que encontró el ojo de vidrio de Harold Jenkins fuertemente agarrado por Luther, lo que significa que Harold debe haber estado todavía vivo y presente para ese choque de poderes en particular. Igualmente, cada uno de los cuerpos de los hermanos está más o menos intacto, en lugar de destruido en una tormenta de fuego global causada por el impacto de un asteroide.

Por lo tanto, la naturaleza exacta del apocalipsis original de Vanya probablemente también fue diferente. Sin embargo, lo que sea que ocurrió en esta versión de la línea de tiempo, probablemente seguirá siendo desconocido, ya que el eventual regreso de Cinco a 2019 serviría para generar una nueva rama y establecer lo que se convertiría en la línea de tiempo principal del programa.

LA LÍNEA DE TIEMPO PRINCIPAL - 2019

21 de marzo de 2019 - Reginald Hargreeves se suicida : aunque no se reveló hasta la mitad de la temporada 1 de “The Umbrella Academy”, Reginald se quitó la vida para atraer a los hermanos a su funeral.

: aunque no se reveló hasta la mitad de la temporada 1 de “The Umbrella Academy”, Reginald se quitó la vida para atraer a los hermanos a su funeral. 24 de marzo de 2019 - El funeral de Reginald y el regreso de Cinco : los hermanos regresaron a la academia y las tensiones consiguientes llevaron a que la estatua conmemorativa de Ben se dañara. Ese mismo día, una versión de 60 años de Cinco viajó en el tiempo desde 1963, pero terminó volviendo a su estado de 13 años.

: los hermanos regresaron a la academia y las tensiones consiguientes llevaron a que la estatua conmemorativa de Ben se dañara. Ese mismo día, una versión de 60 años de Cinco viajó en el tiempo desde 1963, pero terminó volviendo a su estado de 13 años. 25 de marzo de 2019 - Vanya conoce a Harold Jenkins : haciéndose pasar por Leonard Peabody, Harold se acercó a Vanya con el pretexto de querer lecciones de violín. Allison se acercó a descubrir la verdad detrás de la muerte de su padre mientras Cinco intentaba localizar a Harold a través del ojo protésico del futuro. Más tarde, Cinco fue atacado por Hazel y Cha-Cha mientras visitaba al maniquí Dolores en una tienda departamental. Con más hermanos aprendiendo del apocalipsis, la línea de tiempo se alejó aún más de su curso original.

: haciéndose pasar por Leonard Peabody, Harold se acercó a Vanya con el pretexto de querer lecciones de violín. Allison se acercó a descubrir la verdad detrás de la muerte de su padre mientras Cinco intentaba localizar a Harold a través del ojo protésico del futuro. Más tarde, Cinco fue atacado por Hazel y Cha-Cha mientras visitaba al maniquí Dolores en una tienda departamental. Con más hermanos aprendiendo del apocalipsis, la línea de tiempo se alejó aún más de su curso original. 26 de marzo de 2019 - Hazel y Cha-Cha atacan a la academia : al irrumpir en las instalaciones, el dúo se enfrentó a Diego, Allison y Luther mientras Vanya presenciaba desde la barrera. Aunque los asesinos finalmente fueron expulsados, lograron secuestrar a Klaus. Lo torturaron para obtener información, antes de quemar el laboratorio de prótesis del que Cinco estaba tratando de obtener información. Klaus escapó más tarde con la ayuda de la detective Patch, pero ella murió en el proceso. Diego se vio obligado a apagar el robot averiado que conocía como mamá. Más tarde encontró el cuerpo de Patch y, en su dolor, juró venganza. Klaus, que acababa de escapar y estaba armado con un maletín de la Comisión, viajó accidentalmente a Vietnam de 1967.

: al irrumpir en las instalaciones, el dúo se enfrentó a Diego, Allison y Luther mientras Vanya presenciaba desde la barrera. Aunque los asesinos finalmente fueron expulsados, lograron secuestrar a Klaus. Lo torturaron para obtener información, antes de quemar el laboratorio de prótesis del que Cinco estaba tratando de obtener información. Klaus escapó más tarde con la ayuda de la detective Patch, pero ella murió en el proceso. Diego se vio obligado a apagar el robot averiado que conocía como mamá. Más tarde encontró el cuerpo de Patch y, en su dolor, juró venganza. Klaus, que acababa de escapar y estaba armado con un maletín de la Comisión, viajó accidentalmente a Vietnam de 1967. 27 de marzo de 2019 - A Cinco se le ofrece un nuevo trabajo: como resultado de la intervención asesina de Harold, Vanya audicionó con éxito para la primera cátedra de su orquesta. Del mismo modo, por cortesía de sus manipulaciones, dejó de tomar lo que ella creía que eran medicamentos contra la ansiedad. Después de haber organizado una reunión con The Handler, a Cinco se le ofreció un nuevo trabajo en la Comisión Temps. Para proteger a su familia del apocalipsis que se avecinaba, aceptó.

LA PRIMERA LÍNEA DE TIEMPO ABORTADA

Como resultado de aceptar la oferta de The Handler, Cinco se aventuró con ella a la sede de la Comisión Temps. Mientras estaban allí, todo un día transcurrió para el resto de los hermanos en el presente. Los eventos de ese día, 28 de marzo de 2019, se desarrollan a lo largo del episodio 6 de la temporada 1 de “The Umbrella Academy”, “El día que no fue”.

Klaus finalmente se puso lo suficientemente sobrio como para convocar al fantasma de Dave, Allison y Luther admitieron sus sentimientos y se prepararon para irse de la ciudad juntos, y Vanya se enteró temprano de que Harold tenía el diario de Reginald.

Desafortunadamente, cada uno de esos desarrollos se borró cuando Cinco volvió una vez más a 2019. Apareciendo al comienzo del día, esencialmente acortó lo que habría sido de esa línea de tiempo y puso las cosas una vez más en un camino diferente a lo largo de la línea de tiempo principal.

LA LÍNEA DE TIEMPO PRINCIPAL - CONTINÚA EL 2019

28 de marzo de 2019 - Se despiertan los poderes de Vanya : aunque se borraron varios elementos del día, otros permanecieron firmemente intactos. Luther descubrió que su tiempo en la Luna fue en vano. Devastado, se volvió hacia las drogas y se fue a un rave. Allí, Klaus se peleó tratando de protegerlo, lo que lo llevó a sufrir una lesión en la cabeza. Mientras estaba inconsciente, Klaus tuvo un encuentro con su padre, aprendiendo más sobre su muerte. Los poderes latentes de Vanya se despertaron por completo después de que Harold contrató a un grupo de matones para atacarlo. Vanya usó sus poderes para defenderlo, matando a dos de ellos y costándole a Harold su ojo derecho.

: aunque se borraron varios elementos del día, otros permanecieron firmemente intactos. Luther descubrió que su tiempo en la Luna fue en vano. Devastado, se volvió hacia las drogas y se fue a un rave. Allí, Klaus se peleó tratando de protegerlo, lo que lo llevó a sufrir una lesión en la cabeza. Mientras estaba inconsciente, Klaus tuvo un encuentro con su padre, aprendiendo más sobre su muerte. Los poderes latentes de Vanya se despertaron por completo después de que Harold contrató a un grupo de matones para atacarlo. Vanya usó sus poderes para defenderlo, matando a dos de ellos y costándole a Harold su ojo derecho. 29 de marzo de 2019 - Vanya casi mata a Allison : Harold trató de ayudar a Vanya a tener más control de sus poderes. Después de ser localizada por Allison, Vanya se enteró de la verdad de su papel en la alteración de sus recuerdos. Una vez más, perdiendo el control, Vanya arremetió con sus poderes y cortó la garganta de Allison. Diego, Klaus, Cinco y Luther encontraron que Allison apenas se aferraba a la vida.

: Harold trató de ayudar a Vanya a tener más control de sus poderes. Después de ser localizada por Allison, Vanya se enteró de la verdad de su papel en la alteración de sus recuerdos. Una vez más, perdiendo el control, Vanya arremetió con sus poderes y cortó la garganta de Allison. Diego, Klaus, Cinco y Luther encontraron que Allison apenas se aferraba a la vida. 30 de marzo de 2019 - Luther encarcela a Vanya : Allison fue salvada por Pogo y Grace en la Academia. En otra parte, Vanya encontró el diario de su padre y descubrió el alcance de las maquinaciones de Harold. Provocada, Vanya volvió a estallar y lo mató brutalmente. Luego regresó a la Academia, solo para ser golpeada inconsciente y encerrada por Luther. Debido a esto, Vanya se rindió por completo a su lado oscuro y usó sus poderes para escapar de su confinamiento.

: Allison fue salvada por Pogo y Grace en la Academia. En otra parte, Vanya encontró el diario de su padre y descubrió el alcance de las maquinaciones de Harold. Provocada, Vanya volvió a estallar y lo mató brutalmente. Luego regresó a la Academia, solo para ser golpeada inconsciente y encerrada por Luther. Debido a esto, Vanya se rindió por completo a su lado oscuro y usó sus poderes para escapar de su confinamiento. 1 de abril de 2019 - El Apocalipsis : ahora desatada, Vanya destruyó la Academia, matando a Pogo y destruyendo a Grace en el proceso. Perseguidos por los soldados de la Comisión Temps, los hermanos fueron al Teatro Ícaro para enfrentarse a Vanya, pero no pudieron evitar que disparara un rayo de su energía, que dañó la luna y envió un asteroide hacia la Tierra. Con solo unos momentos de sobra, Cinco logró viajar en el tiempo a todos a un lugar seguro.

: ahora desatada, Vanya destruyó la Academia, matando a Pogo y destruyendo a Grace en el proceso. Perseguidos por los soldados de la Comisión Temps, los hermanos fueron al Teatro Ícaro para enfrentarse a Vanya, pero no pudieron evitar que disparara un rayo de su energía, que dañó la luna y envió un asteroide hacia la Tierra. Con solo unos momentos de sobra, Cinco logró viajar en el tiempo a todos a un lugar seguro. Algún tiempo después - The Handler recuperado : Después de que Hazel le disparara en la cabeza, pero poco antes del apocalipsis, el cuerpo de The Handler fue sacado de la línea de tiempo. Momentos antes de ser incinerada, se reveló que sobrevivió al atentado contra su vida. Después de pasar por la recuperación, ella fue degradada en la Comisión Temps por A.J. Carmichael.

: Después de que Hazel le disparara en la cabeza, pero poco antes del apocalipsis, el cuerpo de The Handler fue sacado de la línea de tiempo. Momentos antes de ser incinerada, se reveló que sobrevivió al atentado contra su vida. Después de pasar por la recuperación, ella fue degradada en la Comisión Temps por A.J. Carmichael. Post-Apocalipsis - El viaje de Cinco: Con la Tierra todavía aniquilada, el tiempo de Cinco en el desierto desolado permaneció intacto. Sin embargo, la versión a la que viajaron los Cinco de esta línea de tiempo sería ligeramente diferente. Los cuerpos de su hermano no se encontrarían por ningún lado y no habría ningún ojo que recuperar. Pasaría cuarenta y cinco años atrapado solo en el futuro, hasta que lo reclutaran para la Comisión Temps en algún momento alrededor de 2060.

LA LÍNEA DE TIEMPO ALTERNATIVA: 1960 - 1963

Las cosas se salieron de su curso casi inmediatamente después de que los hermanos Hargreeves aterrizaran en su nueva década. Aunque cada uno llegó por separado y en diferentes puntos de la línea temporal, instalándose rápidamente en sus nuevos entornos. Como resultado, a lo largo de la temporada 2 de “The Umbrella Academy”, todos tuvieron una influencia directa en el nuevo mundo que los rodeaba, con sus decisiones y acciones finalmente teniendo consecuencias de gran alcance para la línea de tiempo que una vez fue firmemente establecida.

11 de febrero de 1960 - Klaus y Ben llegan a Dallas : como los primeros en llegar, la pareja tropezó tratando de orientarse y se enteró de la fecha y el año en una revista. Más tarde ese mismo día, Klaus fue acogido y limpiado por un benefactor mayor rico. Deslumbró a la alta sociedad al usar la ayuda de Ben para realizar trucos de salón y muchos lo tomaron por un mago.

: como los primeros en llegar, la pareja tropezó tratando de orientarse y se enteró de la fecha y el año en una revista. Más tarde ese mismo día, Klaus fue acogido y limpiado por un benefactor mayor rico. Deslumbró a la alta sociedad al usar la ayuda de Ben para realizar trucos de salón y muchos lo tomaron por un mago. Abril de 1961 - Allison llega a Dallas : Allison tuvo una introducción más dura a la década de 1960. Después de haberse aventurado en el mismo restaurante que Klaus, también se alejó debido a que era un establecimiento “solo para blancos”. A su salida, fue perseguida por un grupo de matones racistas. Buscando refugio en una peluqueria, Allison finalmente fue protegida por sus dueñas y comenzó a trabajar allí.

: Allison tuvo una introducción más dura a la década de 1960. Después de haberse aventurado en el mismo restaurante que Klaus, también se alejó debido a que era un establecimiento “solo para blancos”. A su salida, fue perseguida por un grupo de matones racistas. Buscando refugio en una peluqueria, Allison finalmente fue protegida por sus dueñas y comenzó a trabajar allí. Septiembre de 1961 - Allison conoce a Raymond : después de que Raymond Chestnut (Yusuf Gatewood) entró al salón para una reunión de su grupo, él y Allison se notaron por primera vez.

: después de que Raymond Chestnut (Yusuf Gatewood) entró al salón para una reunión de su grupo, él y Allison se notaron por primera vez. Navidad de 1961 - Primera cita de Allison y Raymond : a pesar de haber sufrido daños en las cuerdas vocales cuando le cortaron la garganta, se reveló que habían sanado durante todo el año. Después de algunos meses de intercambiar miradas silenciosas, Ray finalmente le pidió una cita. En ese momento, ella dijo vocalmente su nombre. También comenzó a sumergirse en sus campañas de derechos civiles, incluso ofreciéndole notas sobre sus folletos.

: a pesar de haber sufrido daños en las cuerdas vocales cuando le cortaron la garganta, se reveló que habían sanado durante todo el año. Después de algunos meses de intercambiar miradas silenciosas, Ray finalmente le pidió una cita. En ese momento, ella dijo vocalmente su nombre. También comenzó a sumergirse en sus campañas de derechos civiles, incluso ofreciéndole notas sobre sus folletos. También en 1961 - Klaus establece su culto : Un breve vistazo durante un montaje de flashbacks reveló a Klaus viajando con sus seguidores en un autobús a través de México.

: Un breve vistazo durante un montaje de flashbacks reveló a Klaus viajando con sus seguidores en un autobús a través de México. 1962 - Luther llega a Dallas: Emergiendo bajo la lluvia torrencial, Luther inmediatamente llamó a sus hermanos. Cuando eso no tuvo éxito, acumuló suficiente dinero para un autobús de regreso a casa. Sin embargo, al llegar a lo que algún día se convertiría en la Academia, Reginald lo despreció cruelmente. Luther regresó a Dallas y finalmente comenzó a trabajar como guardaespaldas y luchador profesional para Jack Ruby.

Emergiendo bajo la lluvia torrencial, Luther inmediatamente llamó a sus hermanos. Cuando eso no tuvo éxito, acumuló suficiente dinero para un autobús de regreso a casa. Sin embargo, al llegar a lo que algún día se convertiría en la Academia, Reginald lo despreció cruelmente. Luther regresó a Dallas y finalmente comenzó a trabajar como guardaespaldas y luchador profesional para Jack Ruby. Finales de 1962 - Allison y Raymond se casan : dado que solo estuvieron casados un año antes de que Allison tuviera que regresar a 2019, su boda probablemente tuvo lugar en los últimos meses.

: dado que solo estuvieron casados un año antes de que Allison tuviera que regresar a 2019, su boda probablemente tuvo lugar en los últimos meses. 1 de septiembre de 1963 - Diego llega a Dallas: aterrizando en una forma de superhéroe más tradicional, Diego inmediatamente volvió a sus viejos hábitos. Al escuchar el grito de una mujer, rápidamente frustró un atraco. También se familiarizó con su nuevo entorno después de ver un discurso de JFK en un televisor antiguo en el escaparate de una tienda. Resuelto a evitar el asesinato que se avecinaba, comenzó a acosar a Lee Harvey Oswald. Sin embargo, fue detenido fuera de la casa de Oswald e institucionalizado.

aterrizando en una forma de superhéroe más tradicional, Diego inmediatamente volvió a sus viejos hábitos. Al escuchar el grito de una mujer, rápidamente frustró un atraco. También se familiarizó con su nuevo entorno después de ver un discurso de JFK en un televisor antiguo en el escaparate de una tienda. Resuelto a evitar el asesinato que se avecinaba, comenzó a acosar a Lee Harvey Oswald. Sin embargo, fue detenido fuera de la casa de Oswald e institucionalizado. 12 de octubre de 1963 - Vanya llega a Dallas : Aunque estaba inconsciente en los brazos de Luther cuando comenzaron a viajar en el tiempo, Vanya llegó sola y despierta. Desorientada, salió a trompicones del callejón y se metió en medio de la carretera. Allí, fue atropellada por un automóvil conducido por Sissy (Marin Irlanda). Junto a su hijo, Harlan (Justin Paul Kelly), Sissy revisó a Vanya y finalmente la llevó a vivir con ellos.

: Aunque estaba inconsciente en los brazos de Luther cuando comenzaron a viajar en el tiempo, Vanya llegó sola y despierta. Desorientada, salió a trompicones del callejón y se metió en medio de la carretera. Allí, fue atropellada por un automóvil conducido por Sissy (Marin Irlanda). Junto a su hijo, Harlan (Justin Paul Kelly), Sissy revisó a Vanya y finalmente la llevó a vivir con ellos. También en 1963, Klaus abandona su culto: visto ahora rodeado de innumerables seguidores, un abrumado Klaus aprovechó la oportunidad para desaparecer entre la multitud. Al alejarse de San Francisco, le reveló a Ben su objetivo de regresar a Dallas. Los dos se enfrentaron por el plan. Klaus fue arrestado más tarde cuando robó el auto de otro hombre en el camino.

EL APOCALIPSIS DE 1963

El inicio de la temporada 2 de “The Umbrella Academy” marcó un cambio mucho más dramático al 25 de noviembre de 1963 en adelante. Aunque JFK no había sido asesinado, pronto siguió una guerra devastadora. Por lo tanto, una vez más, los hermanos se vieron obligados a enfrentar otro apocalipsis sin Cinco. Habiendo llegado más tarde que ellos, se sorprendió de todo pensando que el apocalipsis lo habían provocado sus hermanos.

Aunque ofrecieron un frente unido emocionante, estaban condenados ante varias armas nucleares. Afortunadamente, Hazel hizo una breve aparición para salvar a Cinco y transportarlo diez días antes. Como tal, Cinco pudo reunir al equipo temprano y usar el conocimiento previo a su favor.

A diferencia de la culminación de la temporada 1 de “The Umbrella Academy”, ellos bifurcaron una vez más la línea de tiempo en una dirección menos fatal y evitar con más éxito un desastre global la segunda vez. Sin embargo, la línea de tiempo con el apocalipsis aún debe existir en algún lugar en una parte ahora distante y difunta del multiverso del programa. Al igual que el apocalipsis original de 2019, paradójicamente tenía que haber sucedido y Cinco lo había experimentado para poder prevenirlo.

LA LÍNEA DE TIEMPO ALTERNATIVA: 1963 - 1982

15 de noviembre de 1963 - Cinco llega del futuro alternativo: después de rescatar a Número Cinco y darle en secreto un video, Hazel es asesinado por un trío de asesinos suecos. Cinco logra localizar a Elliot (Kevin Rankin), un hombre que había estado monitoreando el callejón al que habían llegado los hermanos, y utilizó su investigación para encontrar a los otros hermanos Hargreeves.

después de rescatar a Número Cinco y darle en secreto un video, Hazel es asesinado por un trío de asesinos suecos. Cinco logra localizar a Elliot (Kevin Rankin), un hombre que había estado monitoreando el callejón al que habían llegado los hermanos, y utilizó su investigación para encontrar a los otros hermanos Hargreeves. 16 de noviembre de 1963 - Luther y Vanya se reencuentran : después de recoger a un Carl borracho de un club local de Dallas, Vanya es descubierta por Luther. Al visitarla en la granja de Sissy, se disculpó por no haberla ayudado después de que ella se enteró de sus poderes y de su participación en la causa del apocalipsis, aunque Vania no sabía de qué hablaba.

: después de recoger a un Carl borracho de un club local de Dallas, Vanya es descubierta por Luther. Al visitarla en la granja de Sissy, se disculpó por no haberla ayudado después de que ella se enteró de sus poderes y de su participación en la causa del apocalipsis, aunque Vania no sabía de qué hablaba. 17 de noviembre de 1963 - Allison lidera una sentada por los derechos civiles : organizada en los episodios anteriores, el grupo de Allison y Raymond siguió adelante con su protesta pacífica. Ray pudo asistir después de que Klaus y Ben orquestaron su liberación de la cárcel. Sin embargo, el evento se convirtió en un caos tras una violenta reacción y una brutal intervención policial.

: organizada en los episodios anteriores, el grupo de Allison y Raymond siguió adelante con su protesta pacífica. Ray pudo asistir después de que Klaus y Ben orquestaron su liberación de la cárcel. Sin embargo, el evento se convirtió en un caos tras una violenta reacción y una brutal intervención policial. 18 de noviembre de 1963 - Vanya aprende la verdad : Luther le reveló a Vanya que ella causó el apocalipsis de 2019. En respuesta, decidió dejar todo atrás. Sin embargo, después de que Harlan estuvo a punto de ahogarse, cambió de opinión. Después de darle reanimación cardiopulmonar, parte de la energía de Vanya se le transfiere.

: Luther le reveló a Vanya que ella causó el apocalipsis de 2019. En respuesta, decidió dejar todo atrás. Sin embargo, después de que Harlan estuvo a punto de ahogarse, cambió de opinión. Después de darle reanimación cardiopulmonar, parte de la energía de Vanya se le transfiere. 20 de noviembre de 1963 - El “Equipo Cero” se encuentra con el joven Reginald: Todo el grupo se volvió a reunir para verse con su padre. Desafortunadamente, Reginald no se mostró impresionado con el grupo y los rechazó de nuevo con rudeza, aunque no antes de conocer sus nombres, poderes y cómo Allison y Vanya los enfocaban. Incluso visto escribiéndolos, la Academia Umbrella le dio todo lo necesario para cambiar la línea de tiempo en una nueva dirección.

Todo el grupo se volvió a reunir para verse con su padre. Desafortunadamente, Reginald no se mostró impresionado con el grupo y los rechazó de nuevo con rudeza, aunque no antes de conocer sus nombres, poderes y cómo Allison y Vanya los enfocaban. Incluso visto escribiéndolos, la Academia Umbrella le dio todo lo necesario para cambiar la línea de tiempo en una nueva dirección. 22 de noviembre de 1963 - Asesinato de JFK: bajo la creencia de que es una espía rusa, Vanya es brutalmente torturada en el edificio del FBI. Eso, junto con sus recuerdos que regresaban, envió sus poderes una vez más fuera de control. Después de haber estado llevando a la Comisión, Diego usó las instalaciones para enterarse de que la destrucción del edificio por parte de Vanya es lo que llevó a la guerra apocalíptica entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Klaus, Allison y Diego se infiltraron en las instalaciones para rescatarla. Aunque fallaron, Ben se sacrificó para calmar a Vanya, y el asesinato de JFK siguió adelante como lo había registrado la historia la última vez.

bajo la creencia de que es una espía rusa, Vanya es brutalmente torturada en el edificio del FBI. Eso, junto con sus recuerdos que regresaban, envió sus poderes una vez más fuera de control. Después de haber estado llevando a la Comisión, Diego usó las instalaciones para enterarse de que la destrucción del edificio por parte de Vanya es lo que llevó a la guerra apocalíptica entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Klaus, Allison y Diego se infiltraron en las instalaciones para rescatarla. Aunque fallaron, Ben se sacrificó para calmar a Vanya, y el asesinato de JFK siguió adelante como lo había registrado la historia la última vez. 23 de noviembre de 1963 - The Umbrella Academy van a la guerra : con Vanya consciente de su conexión psíquica con Harlan, regresó a la granja justo cuando los poderes que adquirió de Vanya comenzaron a descontrolarse. Al mismo tiempo, llegó toda la fuerza de la Comisión Temps, con The Handler ansiosa por reclamar a Harlan como suyo. Después de que Vanya acabó con los innumerables asesinos, se revela que Lila puede reflejar los poderes de todos ellos. Después de que The Handler y la mayoría de la Comisión fueron asesinados, los hermanos tomaron un maletín de un agente de la Comisión caído, se despidieron y viajaron en el tiempo hacia 2019.

: con Vanya consciente de su conexión psíquica con Harlan, regresó a la granja justo cuando los poderes que adquirió de Vanya comenzaron a descontrolarse. Al mismo tiempo, llegó toda la fuerza de la Comisión Temps, con The Handler ansiosa por reclamar a Harlan como suyo. Después de que Vanya acabó con los innumerables asesinos, se revela que Lila puede reflejar los poderes de todos ellos. Después de que The Handler y la mayoría de la Comisión fueron asesinados, los hermanos tomaron un maletín de un agente de la Comisión caído, se despidieron y viajaron en el tiempo hacia 2019. 1982 - Cinco mata a los altos miembros de la Comisión: Cinco saltó adelante en el tiempo como parte de un trato con The Handler. Interrumpiendo una reunión de los responsables de la Comisión, los mató a todos sin piedad. Inmediatamente volvió al 21 de noviembre de 1963.

LA PRIMERA LÍNEA DE TIEMPO ALTERNATIVA DEL 2019

Después de que su trato con The Handler se vino abajo, Cinco se vio obligado a recurrir a medidas drásticas para que su familia volviera a 2019. Sabiendo que su yo mayor había llegado a Dallas, Cinco y Luther intentaron hacer un trato con él para adquirir su maletín de la Comisión . Aunque ambos Cinco estuvieron de acuerdo, el efecto paradójico de estar cerca hizo que ambas versiones fueran paranoicas.

Con ambos conspirando contra el otro, terminaron peleando después de que la versión más joven abriera el mismo tipo de portal al 2019 que él había usado una vez. Antes de eso, Cinco le había dado a su yo mayor la ecuación correcta para asegurarse de que no volviera a ser un adolescente. Sin embargo, no está claro si estaba mintiendo al respecto, ya que creía que necesitaba que su yo pasado se aventurara de la misma manera para preservar su existencia.

Del mismo modo, el anciano Cinco terminó siendo empujado a la fuerza al vórtice en lugar de coordinar su propio camino a través de él. Luther se aseguró inadvertidamente de que la versión de 2019 a la que fue Cinco finalmente resultaría diferente a la de la temporada 1 de “The Umbrella Academy”, ya que le dio los detalles específicos de quién y qué causó el apocalipsis.

Como tal, probablemente estaba en una mejor posición para evitar lo que las versiones originales habían fallado anteriormente. Aquí se crea una nueva línea de tiempo. El momento también pareció confirmar que lo que los espectadores estaban presenciando eran ramas de un multiverso. Después de todo, Cinco siguió existiendo a pesar de que el Cinco mayor que entró en el vórtice era diferente a él como resultado de estar armado con tal conocimiento adicional.

LA SEGUNDA LÍNEA TEMPORAL ABORTADA

Tras el épico enfrentamiento con las fuerzas de la Comisión Temps, los miembros de la Umbrella Academy lograron razonar con Lila. Incluso estuvieron a punto de llevarla a su lado del conflicto. Desafortunadamente, The Handler intervino y mató a tiros a toda la familia Hargreeves en una lluvia de balas. Después de ser confrontada por Lila, The Handler incluso mató cruelmente a su hija adoptiva.

Sin embargo, aferrándose a la vida, Cinco finalmente pudo dominar una nueva faceta de sus habilidades y revirtió el tiempo. El proceso dio como resultado que el equipo y Lila volvieran a la vida. Al mismo tiempo, se puso en posición de interceptar a The Handler antes de que pudiera atacar. Como resultado, Cinco redujo con éxito otra rama trágica de la línea de tiempo antes de que realmente se manifestara.

LA NUEVA LÍNEA DE TIEMPO DEL 2019

Como resultado de sus interacciones paradójicas en 1963, reunirse y decepcionar a su padre incluso antes de su nacimiento, la Academia Umbrella regresó a un 2019 muy diferente. No solo fueron recibidos por un Reginald Hargreeves muy vivo, sino también por un nuevo equipo que había usurpado su hogar y posición.

Revelada como la Academia Sparrow, la mayoría de sus identidades estaban envueltas en misterio como parte del suspenso de la temporada 2 de “The Umbrella Academy”. Sorprendentemente, se reveló que el número uno del nuevo equipo era un Ben Hargreeves igualmente vivo. Ahora luciendo una cicatriz y un comportamiento más cruel, preguntó groseramente sobre los recién llegados.

Las cosas quedaron así para una siguiente parte. Como tal, se requerirán más viajes en el tiempo que nunca para volver a poner las cosas en su orden familiar durante la temporada 3 de “The Umbrella Academy”. Con suerte, el programa también responderá algunas de las preguntas sobre los viajes en el tiempo y aclarará algunas de sus reglas, ya que hasta ahora todo está muy mezclado.

