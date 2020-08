En la segunda temporada de “ The Umbrella Academy ”, mientras los hermanos Hargreeves viajan a Dallas de 1963, intentan evitar el apocalipsis nuclear y tratan de volver a su línea de tiempo, la serie de Netflix presenta varios easter eggs que hacen referencia a diversos eventos históricos reales.

Asimismo replica momentos claves del cómic escrito por Gerard Way. Por eso Screen Rant compartió una lista con estos detalles interesante que incluso pueden ser presagios para una tercera entrega de la ficción de Steve Blackman.

1. LOS DOCE MAJESTUOSOS

En los nuevos episodios de “ The Umbrella Academy ” Kennedy fue asesinado por órdenes del misteriosos grupo “Majestic 12”. En la vida real, los defensores de esta teoría de conspiración creen que esta agrupación fue creada por el presidente Harry S. Truman, luego de que una nave espacial se estrellara en en Roswell, y está compuesta por científicos, oficiales militares y funcionarios del gobierno.

En la serie, JFK comenzó a hacer demasiadas preguntas sobre Roswell y los extraterrestres, así que decidieron asesinarlo. Aunque Reginald no estaba de acuerdo accedió por sus intereses en el Lado Oscuro de la Luna. Entonces, ¿el viaje espacial de Luther no fue en vano?

Estos son los Doce Majestuosos en la segunda temporada de la serie (Foto: Netflix)

2. EL HOMBRE DEL PARAGUAS

Las fotografías de la época realmente mostraban a un misterioso hombre abriendo su paraguas sin razón aparente, de acuerdo a algunas teorías conspirativas, fue una señal para abrir fuego contra el presidente John F. Kennedy. En 1978, un hombre llamado Louie Steven Witt confesó ser el que aparece en la imagen, pero explicó que solo fue una protesta política inspirada en la asociación histórica de la familia Kennedy con el Primer Ministro británico Neville Chamberlain.

En la segunda entrega de la serie de Netflix el hombre del paraguas es un doble que Reginald Hargreeves utilizó para distraer a sus hijos.

La cinta de video "Frankel Footage" les da la pista del hombre del paraguas (Foto: Netflix)

3. JACK RUBY

Después de viajar al pasado, Luther se convierte en el guardaespaldas del dueño de un club nocturno local en Dallas, Jack Ruby, que es una figura histórica real. Además de estar involucrado en algunos negocios turbios, Jack asesinó a Lee Harvey Oswald dos días después del atentado a JKF. Ruby afirmó que el dolor por el asesinato del presidente lo había llevado a un estado de "epilepsia psicomotora".

Jack Ruby es una figura histórica real (Foto: Netflix)

4. EL TELEVATOR

Luego de su conversación con Diego, Grace irrumpe en el estudio secreto de Sir Reginald en busca de pruebas de su inocencia. Pero además de detalles de la Carrera Espacial o sobre JFK, se muestra una patente de algo llamado Televator, el cual es descrito como “el próximo gran medio de transporte”. En los cómics, se trata de un dispositivo que permite viajar a través del espacio y el tiempo. ¿Aparecerá en la tercera temporada de “The Umbrella Academy”?

¿El Televator aparecerá en la tercera temporada de “The Umbrella Academy”?(Foto: Netflix)

5. LA VERDADERA IDENTIDAD DE REGINALD HARGREEVES

Tras el asesinato del presidente, Sir Reginald Hargreeves anuncia su retiro a Los doce majestuosos, quienes lo amenazan con revelar sus secretos si se niega a cooperar. De inmediato, el fundador de la Academia Umbrella se quita la piel de la cara y revela que se trata de un extraterrestre.

Sir Reginald mostró su verdadera apariencia (Foto: Netflix)

6. EL VIAJE ESPACIAL DE POGO

El viaje espacial de Baby Pogo se basa en la historia de Ham, un mono que fue enviado al espacio en un cohete y que a diferencia de Pogo sobrevivió a la misión con solo una nariz magullada. Posteriormente, el simio vivió durante 17 años en el Zoológico Nacional de Washington DC antes de unirse al Zoológico de Carolina del Norte.

Reginald utilizó una misteriosa sustancia para salvar a Pogo (Foto: Netflix)

7. LA CARTELERA DE 1960

Para mostrar que los Hargreeves llegaron a diferentes períodos de tiempo, la serie de Netflix enfoca la cartelera del cine Avon. Klaus y Ben llegan cuando el cine proyecta “Curse of the Undead”; Alison, cuando se estrena “The Curse of the Werewolf”; Luther, cuando se proyecta “King Kong”; y Vanya cuando se estrena “El beso del vampiro”.

Esta era la cartelera de la fecha a la que viajaron los hermanos Hargreeves (Foto: Netflix)

8. EL PEZ DORADO QUE DIRIGE LA COMISIÓN

Una de las cosas más extrañas de la segunda temporada de “The Umbrella Academy” es el pez dorado que está al mando de La comisión y al que The Handler intenta destituir. Sin embargo, en el cómic de Gerard Way es solo un detalle extravagante más.

En los cómics, Carmichael, es el líder de los Temps Aeternalis (Foto: Netflix)

9. UNA INDIRECTA A LA ACADEMIA SPARROW

Harlan, el hijo de Sussy, obtuvo sus poderes gracias a que Vanya revivió al niño. Aunque todos creen que los reabsorbió al final de la segunda entrega se muestra que aún los conserva, ya que el pequeño levita un gorrión de madera. ¿Esto significa que Harlan estará relacionado com la Academia Sparrow?

Harlam consiguió sus poderes gracias a que Vanya le devolvió la vida (Foto: Netflix)

10. LA REFERENCIA A WATCHMEN

Otra referencia a la cultura pop es el cartel que un mendigo lleva en el pecho. En el tercer episodio, un hombre lleva una valla publicitaria en la que se lee: “The End is Nigh”. Además de encajar con el tono apocalíptico de la serie, hace alusión a otro cómic clásico: Watchmen de Alan Moore, que tuvo una gran influencia en Gerard Way.