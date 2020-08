De cara a sus fans, “ The Umbrella Academy ” es una serie perfecta, salvo por un factor que no le cuadra por completo a más de uno: la relación incestuosa entre Allison (Emmy Raver-Lampman) y Luther (Tom Hopper).

Si bien no comparten la sangre, son familia legalmente. Incluso tienen el mismo apellido, además de haber crecido juntos. ¿Es extraño entonces que haya un amorío entre ellos? Después de “ Game of Thrones ”, no tendría que serlo tanto. Sin embargo, las críticas están allí.

En diálogo con Digital Spy, el showrunner Steve Blackman reconoció que la relación es inusual, pero como no son hermanos en términos biológicos, solo son una “especie” de hermanos.

“Sí, es extraño porque crecieron juntos, pero no tuvieron una infancia típica”, señaló el creador de “ The Umbrella Academy ”.

“¿Son hermanos? Más o menos, pero tampoco están relacionados biológicamente y hay una historia de amor desde pequeños. No sé si es amor real. Puede que se sienta como un verdadero amor para ellos, pero es una especie de amor de niños que crecieron juntos y compartieron hermosos momentos donde pasaron el tiempo juntos”, agregó.

La relación entre Luther y Allison ha sido cuestionada por un grupo de seguidores de "The Umbrella Academy", que no pueden entender su amorío (Foto: Netflix)

Dentro de la mitología de “The Umbrella Academy”, tanto Allison como Luther son dos de los siete niños ‘rescatados’ por Sir Reginald ‘Reggie’ Hargreeves, que con el tiempo son presentados al mundo como la Umbrella Academy. Dentro del equipo, Luther es Número 1 y Allison, Número 3.

Las dos primeras temporadas de “The Umbrella Academy” están disponibles en Netflix.

