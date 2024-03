Rick Grimes (Andrew Lincoln) y Michonne (Danai Gurira) finalmente se reencuentran en “The Walking Dead: The Ones Who Live”, sexto spin-off del drama post-apocalíptico de AMC creado por Robert Kirkman. Tras una ardua travesía, emprenden el camino de regreso a casa, pero son interrumpidos por Jadis/ Anne (Pollyanna McIntosh), quien antes de morir les reveló dónde guardaba los archivos de Alexandria. Ahora, la pareja debe volver al CRM para asegurarse de que no descubran su hogar. Por eso, te comparto la fecha y hora de estreno del episodio final.

El sexto y último capítulo de “The Walking Dead: The Ones Who Live” se titula ‘The Last Time’ (1x06) y fue escrito por Kirkman, Tony Moore y Charlie Adlard. Además de la misión que intentan completar Michonne y Rick, descubrirán el verdadero propósito de la República Cívica Militar, liderada por el Mayor General Beale (Terry O’Quinn).

¿CÓMO VER “THE WALKING DEAD: THE ONES WHO LIVE” EPISODIO 6?

El último episodio de “The Walking Dead: The Ones Who Live” se estrenará el domingo 31 de marzo de 2024 en Estados Unidos a través de AMC. También estará disponible en AMC+.

Por lo tanto, para ver el nuevo spin-off solo se necesita una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA VER EL FINAL DE “THE WALKING DEAD: THE ONES WHO LIVE” POR AMC?

Desde las 9:00 a.m: hora del Pacífico (PT)

12:00 a.m.: medianoche, hora del este (ET)

5:00 a.m: hora de verano británica (BST) o hora media de Greenwich (GMT)

6:00 a.m.: horario de verano de Europa Central (CEST) o horario de verano de Europa Central (CEDT)

TRÁILER DEL EPISODIO 6 DE “THE WALKING DEAD: THE ONES WHO LIVE”

¿DE QUÉ TRATA EL EPISODIO 6 DE “THE WALKING DEAD: THE ONES WHO LIVE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de ‘The Last Time’ (1x06), sexto y último capítulo de “The Walking Dead: The Ones Who Live”, “Rick y Michonne necesitan realizar un milagro casi imposible”.

Por lo que he visto en el tráiler, Rick y Michonne tratan de conseguir el archivo secreto sobre Alexandria que Jadis mencionó antes de morir. La pareja se infiltra en las instalaciones del CRM para intentar impedir que implementen la siguiente etapa de su plan. ¿Podrán destruir cualquier evidencia de la existencia de su hogar? ¿Qué harán Beale y Pearl para detenerlos?

Rick (Andrew Lincoln) y Michonne (Danai Gurira) planean atacar al CRM en el sexto y último episodio de "The Walking Dead: The Ones Who Live" (Foto: AMC)

ACTORES Y PERSONAJES DE “THE WALKING DEAD: THE ONES WHO LIVE”

Andrew Lincoln como Rick Grimes

Danai Gurira como Michonne

Pollyanna McIntosh como Jadis Stokes / Anne

Lesley-Ann Brandt como Pearl Thorne

Terry O’Quinn como el Mayor General Beale

Matthew August Jeffers como Nat

Breeda Wool como Aiden

Michonne (Danai Gurira) se infiltra en las instalaciones del CRM en el sexto y último episodio de "The Walking Dead: The Ones Who Live" (Foto: AMC)