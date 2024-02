Después en 11 temporadas, en 2022, la franquicia apocalíptica conocida como “The Walking Dead” llegó a su final, dejando muchos momentos épicos en los recuerdos de los fanáticos. Sin embargo, el universo de la serie de AMC no se terminaría allí, ya que luego se confirmaría que en 2024 saldría un spin-off de la producción.

En medio de una gran expectativa, ese momento llegó y ahora estamos por presenciar el estreno de “The Walking Dead: The Ones Who Live”, que seguirá las vidas de Rick Grimes (Andrew Lincoln) y Michonne Hawthorne (Danai Gurira), aquellos personajes que, después de todo el caos, sobrevivieron gracias a su capacidad de asesinar a esos zombies que son una amenaza para la humanidad.

Así que, si eres uno de los miles de fanáticos de ese mundo zombie creado para AMC, no puedes perderte absolutamente ningún detalle de la serie, por lo que ahora te compartimos una pequeña guía de los capítulos con la finalidad de que sepas cuántos serán y dónde y a qué hora podrás verlos.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “THE WALKING DEAD: THE ONES WHO LIVE”?

De acuerdo con la información oficial que se ha ido manejando desde hace un tiempo, el spin off titulado “The Walking Dead: The Ones Who Live” tiene un total de 6 episodios, que se emitirán uno semanalmente. De momento se desconoce si habrá una segunda temporada, pero puede que sí, debido a varios rumores al respecto.

Así mismo, se ha comentado que existe una posibilidad de seguir creando cosas relacionadas con el universo de “The Walking Dead”, por lo que no deberíamos sorprendernos en caso se confirmen nuevas producciones de algún tipo con esta temática que tanto éxito les dio con el pasar de los años.

TRÁILER DE “THE WALKING DEAD: THE ONES WHO LIVE”

¿CUÁNDO SE ESTRENA CADA UNO DE LOS CAPÍTULOS DE “THE WALKING DEAD: THE ONES WHO LIVE”?

Episodio 1: “Years”, 25 de febrero .

. Episodio 2, ‘”Gone”, 3 de marzo .

. Episodio 3, “Bye”, 10 de marzo .

. Episodio 4, “What We”, 17 de marzo .

. Episodio 5, 24 de marzo (nombre por confirmar).

(nombre por confirmar). Episodio 6, 31 de marzo (nombre por confirmar).

Danai Gurira como Michonne y Andrew Lincoln como Rick Grimes en la serie "The Walking Dead: The Ones Who Live" (Foto: AMC)

ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA SERIE

Andrew Lincoln como Rick Grimes

Danai Gurira como Michonne

Pollyanna McIntosh como Jadis Stokes / Anne

Lesley-Ann Brandt como Pearl Thorne

Terry O’Quinn como Beale, the Major General of the Civic Republic Military

Matthew August Jeffers como Nat

Andrew Bachelor como Bailey

Breeda Wool como Aiden

Craig Tate como Donald Okafor

¿CÓMO VER “THE WALKING DEAD: THE ONES WHO LIVE”?

La serie derivada del universo de “The Walking Dead” se estrena este domingo 25 de febrero y para verla debes sintonizar el canal AMC desde las 9 p. m. (hora del este). Los demás capítulos se emitirán semanalmente y a la misma hora.

Para aquellos fanáticos que están en Estados Unidos y no podrán conectarse a un televisor para ver la serie, hay que precisarles que los episodios también se cargarán a la plataforma de AMC+.