Aunque la voz del legendario Tony Bennett se apagó a los 96 años este 21 de julio de 2023, su música perdurará en el tiempo, no sólo por los más de 70 álbumes que lanzó, sino por las colaboraciones que realizó con varios artistas como Lady Gaga, Elthon John, Vicente Fernández y muchos más.

De esta forma, uno de los últimos grandes crooners de mediados del siglo XX reafirmó su lugar en la industria y se mantuvo activo en recitales y grabaciones hasta su retiro en 2021. Debido a que fue un personaje que supo estar vigente, hacemos un recuento de las mejores colaboraciones que tuvo.

Tony Bennett llega a la 60ª entrega de los premios Grammy el 28 de enero de 2018 en Nueva York. (Foto: Angela Weiss / AFP)

LA COLABORACIÓN DE TONY BENNETT CON LADY GAGA

Lady Gaga fue la artista que trabajó más de cerca con Tony Bennett, ya que lo hizo en dos ocasiones: la primera en 2011 cuando lanzaron la canción ‘The Lady is a Tramp’ como parte del álbum “Duets II” y segunda vez fue en 2014 para el álbum “Cheek to Cheek” con 15 temas. Posteriormente, lanzaron el disco “Love For Sale”, un tributo a Cole Porter que los llevó a recibir seis nominaciones al Grammy. Además, ella fue al último concierto que el cantante dio en el Radio City Music Hall.

LA COLABORACIÓN DE TONY BENNETT CON ELTON JOHN

Tony Bennett también hizo un dueto con Elton John, de quien destacó su gran trabajo y profesionalismo, ya que al tercer intento quedó todo listo. Por su parte, el cantautor y pianista inglés no pudo ocultar su admiración hacia el intérprete de exitosos temas como “Blue Velvet” y “I Left My Heart In San Francisco”.

LA COLABORACIÓN DE TONY BENNETT CON PAUL McCARTNEY

El año 2006 Tony Bennet sacó un álbum con Paul McCartney. Junto al que fue integrante de la banda The Beatles interpretó “The Very Thought of You”.

LA COLABORACIÓN DE TONY BENNETT CON AMY WINEHOUSE

Tony Bennett también hizo una colaboración con la cantante de jazz, rhythm and blues y soul Amy Winehouse con quien interpretó “Body and Soul” en 2011. Fue la última canción de la joven, ya que murió en julio de ese mismo año. Para Bennett, ella era una de las pocas artistas capaz de “cantar como debe ser”, según señaló en entrevista con The Daily Show.

LA COLABORACIÓN DE TONY BENNETT CON VICENTE FERNÁNDEZ

El gran Tony Bennett colaboró con artistas no sólo de habla inglesa, también español como el mexicano Vicente Fernández. Ambos interpretaron “Return To Me” (“Regresa a mí”, en español) en una versión en español e inglés, dejando con la boca abierta a todos.

LA COLABORACIÓN DE TONY BENNETT CON GLORIA ESTEFAN

Gloria Estefan también formó parte del “Viva Duets”, ella interpretó de la mano de Tony Bennett la canción “Who Can I Turn To (When Nobody Needs Me)”, la cual lanzó en 1965 y le valió una nominación al premio Grammy por Mejor interpretación vocal masculina.

LA COLABORACIÓN DE TONY BENNETT CON ALEJANDRO SANZ

En 2011, Tony Bennett lanzó su segundo álbum de colaboraciones en la que estuvo Alejandro Sanz con quien cantó “Ayer escuché la lluvia”. Se cantó en inglés y español el tema.

LA COLABORACIÓN DE TONY BENNETT CON JUANES

En 2006, Juanes fue otro de los artistas que también colaboró con Tony Bennett interpretando “The Shadow of your Smile”.

LA COLABORACIÓN DE TONY BENNETT CON THALÍA

Tony Bennett demostró una vez más su gran versatilidad para adaptarse a todo tipo de géneros al lado de Thalía con el tema “The Way You Look Tonight”.