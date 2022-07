Mariana González es conocida como la “Kim Kardashian mexicana”, debido a su figura curvilínea y voluptuosa. Actualmente, mantiene una relación con Vicente Fernández Jr, el hijo del “Charro de Huentitán” y hermano de Alejandro Fernández. Recientemente, la influencer preocupó a sus fans al informar que se encontraba hospitalizada.

Hace unas semanas, la pareja ya había sido el centro de la conversación luego de que confirmaran que tenían el deseo de tomar el siguiente paso y casarse. Aunque han mencionado el tema, todavía no se ha anunciado una fecha para la boda pues se presume que quieren mantener un tiempo de luto por la muerte del cantante Vicente Fernández.

Luego de mencionar en su cuenta de Instagram, Mariana González, originaria de Jalisco, apareció con el rostro lleno de moretones, lo que consternó aún más a sus seguidores.

Mariana González y Vicente Fernández Jr posan con gorros típicos de Colombia en un balcón (Foto: Mariana González / Instagram)

¿POR QUÉ MARIANA GONZÁLEZ TENÍA MORETONES EN LA CARA?

Mariana González utilizó sus historias de Instagram para explicar el motivo de su hospitalización. La influencer apareció sin maquillaje y con moretones en el rostro, los cuales habrían sido causados por una reciente cirugía a la nariz.

Al parecer, el procedimiento no había sido por algo estético, sino por una necesidad de salud. La futura esposa de Vicente Fernández Jr. no podía respirar bien, lo que le provocaba fuertes ronquidos que resultaban muy molesto para ella y su pareja.

“Para todos los que estaban preocupados…¿Qué me sucedió? No me sucedió nada, únicamente que yo tenía mi tabique desviado, el cual me tenían que hacer cirugía para poder respirar bien porque respiraba por la boca, roncaba y Vicente me dijo ‘si sigues así, ya no vas a dormir conmigo’ y como no quiero dejar de dormir con mi baby me decidí a hacerlo y ahorita les voy a mostrar mi cara para que se asusten”, explicó el video empresaria de 39 años.

Además, con mucho humor y orgullosa de sus decisiones comentó que su nariz “era lo único que tenía de agencia”, haciendo referencia a las diversas cirugías plásticas a las que se ha sometido para modificar su cuerpo.

De acuerdo con lo que comentó, la operación nasal se realizó de forma ambulatoria y pudo regresar a su casa muy pronto, para poder descansar allí. Por el momento, debe tener paciencia, esperar que su rostro se desinflame y así poder regresar a sus actividades normales.