Aunque la emisión de “El Último Rey” en el canal “Las Estrellas” ya llegó a su final, aún sigue dando de qué hablar. Pablo Montero, quien se encargó de dar vida al icónico cantante Vicente Fernández, contó por qué no pudo asistir al último día de grabación y negó las afirmaciones de Juan Osorio, productor de la telenovela mexicana.

La serie tuvo mucho éxito entre los televidentes, quienes encontraron la historia biográfica de Vicente Fernández, padre de Alejandro Fernández, muy interesante. Sin embargo, la duración del programa era poco, pues se estrenó el pasado 16 de mayo y, menos de un mes después, llegó a su final.

Está basado en la biografía no autorizada escrita por Olga Wornat que contaba la vida de “El Charro de Huentitán”. Además de Pablo Montero, participaron actores como Angélica Aragón, Emilio Osorio, Salvador Sánchez, Eduardo Barajas, entre otros.

Sin embargo, este proyecto no estuvo exento de controversias, pues Juan Osorio, el productor de la serie, lo acusó de no haber asistido al set de grabación por motivos muy graves.

Pablo Montero como Vicente Fernández en la serie "El último rey". Los hechos están basados en el libro biográfico no autorizado escrito por Olga Wornat (Foto: Pablo Montero / Instagram)

¿POR QUÉ PABLO MONTERO NO FUE A GRABAR EL ÚLTIMO CAPÍTULO?

De acuerdo con la versión de Juan Osorio, Pablo Montero no asistió a grabar el capítulo final de “El Último Rey” porque tenía problemas con el alcohol. Sin embargo, el actor salió frente a cámaras para aclarar la situación.

Aprovechó la ocasión cuando fue invitado al programa “Hoy” para promocionar el lanzamiento de su disco “Homenaje al Rey”, donde interpreta grandes éxitos de su personaje en la serie. Entre lágrimas, negó rotundamente la versión del productor y dijo que la razón fue una excesiva carga de trabajo.

“Después de muchos meses, de mucha entrega, de mucha dedicación, sucedió algo. El último día no pude, a eso fui (con Juan Osorio) y lo estoy diciendo aquí, porque siempre que pasa algo yo siempre doy la cara y siempre hay que reconocer cuando tienes un error. El último día de grabaciones no asistí, venía de una carga de trabajo, y eso no es excusa, pero hablé con él. Me junté con él para disculparme y para hablar, para darle un abrazo y para escuchar lo que él me dice”, aseguró el actor de 47 años.

Aún así, el actor que ha participado en telenovelas como “Qué bonito amor” y “Mi corazón es tuyo”, admitió que cometió un error. Sin embargo, afirmó que son situaciones en a veces pasan sin esperarlas.

“Lloré de coraje, porque a veces son cosas que pasan, somos humanos y tienes errores y a veces pasan cosas en contra de tu voluntad”, afirmó.

NO GUARDA RENCORES

A pesar de las fuertes acusaciones que hizo Juan Osorio, Pablo Montero le agradeció el apoyo que le ha brindado en muchas ocasiones pasadas, tanto a nivel profesional como personal.

“Él siempre me ha ayudado mucho con la cuestión artística y en lo personal, mucho. Todo el proyecto estuvimos hablando mucho, fue un trabajo desgastante física y emocionalmente por el personaje que hice”, agregó.

Definitivamente, los seguidores del actor sintieron lo emotivo y sensible que se puso Montero al hablar sobre ese tema.