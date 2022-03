La bioserie no autorizada de Vicente Fernández titulada “El último rey”, que se emite por Las Estrellas, continúa generando polémica y pese a los esfuerzos de la familia del ranchero por detener la producción, que cuenta controversiales detalles sobre su vida basados en el libro de la argentina Olga Wornat; lo cierto es que con cada episodio, la audiencia se engancha más a ella.

Tras abordar el secuestro del primogénito del intérprete de “Estos celos”, ahora se revivió la vez que rechazó un trasplante de hígado. Debido al revuelo que ha provocado dicho capítulo, te contamos la historia detrás de este hecho, que despertó una ola de críticas contra el artista mexicano.

Para ello, contextualizaremos todo lo que ocurrió con “El Charro de Huentitán”, como también se le conoce, cuando decidió tomar tal decisión.

Vicente Fernández durante una conferencia de prensa el 17 de febrero de 2009 en Bogotá como parte de su gira "Para Siempre" (Foto: Mauricio Dueñas / AFP)

LE DETECTAN UN TUMOR EN EL HÍGADO

Transcurría 2012, año en el que Vicente Fernández se encontraba realizando presentaciones en diferentes países. Todo marchaba bien hasta que comenzó a sentir malestar, por lo que fue al hospital para que le realizaran un chequeo.

“Hice una gira mundial y estando en Houston me encuentran una bolita en medio de las dos vías biliares y era cáncer. Cuando me dijeron que era cáncer, interrumpí la gira”, contó en una entrevista a Gustavo Adolfo Infante realizada en 2019.

El ranchero tuvo dos hermanas. Fue el segundo de la familia y el engreído de sus padres (Foto: Vicente Fernández/Instagram)

EL TRASPLANTE DE HÍGADO QUE RECHAZÓ

Fue en el hospital que los médicos le dicen a Chente que debía realizarse un trasplante de hígado, algo a lo que se negó de inmediato. “En Houston querían ponerme un hígado de otro cabrón y les dije: ‘Yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro guëy. No sé si era homosexual o drogadicto’”, relató.

Tras ello dijo que quiso retirarse del centro hospitalario, pero no lo dejaban salir aduciendo que ya habían encontrado un hígado compatible con el suyo y que el oncólogo ya estaba en camino.

“Denme mi ropa. Me vestí y me iba a salir, y me dicen: ‘Por favor don Vicente, váyase en la silla de ruedas porque si le pasa algo nos cierran el hospital’. Me subí a la silla y llegando a la camioneta me fui”, dio a conocer en la entrevista.

¿Vicente Fernández era homofóbico?

A raíz de la negativa del Vicente Fernández para recibir un hígado de otra persona, muchos aseguraron que era homofóbico, algo que fue desmentido por su primogénito.

“De ninguna manera, él es muy respetuoso. Quiero aclarar al público que toda la familia Fernández, en la carrera de mi padre y en lo que Alejandro y yo logramos hacer, no hacemos distinción de ningún tipo, respetamos sus preferencias sexuales, no hacemos diferencia alguna”, aseveró.

Vicente Fernández es considerado como uno de los exponentes más populares de la música mexicana | Foto: AFP

LO OPERAN

Al final, fue intervenido ese mismo año. Los médicos le extrajeron el tumor que habían encontrado en su hígado, aunque extirparlo le costó que le retiraran el 40 por ciento de ese órgano.