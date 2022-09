Tras algunos meses como novios, la ganadora del concurso “Nuestra Belleza Latina”, Clarissa Molina, anunció en “El gordo y la flaca” que se casará con el productor Vicente Saavedra, quien le pidió la mano con una romántica sorpresa frente al mar.

Tras esto, la pareja se ha encargado de revelar pequeños detalles de su futuro compromiso en redes sociales y entrevistas, como el lugar de la ceremonia o cómo se lleva la modelo con las hijas de su prometido.

Debido a esto, los más de 3,3 millones de fanáticos en redes sociales de la dominicana se preguntaron quién es Vicente Saavedra y a qué se dedica.

Clarissa Molina se comprometió con Vicente Saavedra a inicios de 2022 (Foto: Vicente Saavedra / Instagram)

EL TRABAJO DE VICENTE SAAVEDRA

Pese a ser un personaje discreto, el puertorriqueño es uno de los más influyentes en la música urbana en la actualidad, teniendo relaciones de negocios con importantes figuras del género.

Como líder de “Dímelo Vi”, el boricua ha sido parte de producciones que no tardaron en colocarse en el top de las más reproducidas en diversas plataformas musicales. Previo a su faceta como empresario, colaboró con sellos como “White Lion Records” y “Buddha’s Family”.

Entre sus relaciones de trabajo más reconocidas se encuentra la que entabló con Ozuna, a quien llevó al estrellato siendo su representante, no solo como cantante, sino también como actor, protagonizando “Casa de leones” junto a la propia Clarissa Molina.

El productor Vicente Saavedra y Ozuna se separaron a inicio de 2022 (Foto: Vicente Saavedra / Facebook)

La carrera como representante de Ozuna no estaría libre de polémica, pues hace unos meses ambos fueron acusados por la madre de XXX de mandarlo a asesinar, pues este conocía un secreto de “El negrito de ojos claros”.

“Charlamos en torno a la situación de lo que se ha hablado, si hubo una extorsión o no hubo una extorsión, si yo fui extorsionado o no, qué yo sé sobre la extorsión que hubo con Ozuna o no, que hubo una relación o no”, indicó Saavedra en su salida de los tribunales.

Del mismo modo, su exitoso rol en la música urbana le ha permitido adquirir algunas propiedades, principalmente la que se ubica en Miami y está valorizada en más de cuatro millones de dólares, en la cual vivirá con Clarissa una vez que ambos se den el sí.