“Vikings” llegó a su fin en diciembre de 2020, con muchos menos nombres de los que empezaron esta entrega dentro de los cuales esta Sigurd. Para muchos él debía morir y para otros debía vivir ya que lo consideraron como un personaje con relevancia que pudo ofrecerle a la historia un hilo distinto.

“Vikings” fue creada por Michael Hirst, esta serie es basada en las leyendas sobre el vikingo Ragnar Lothbrok, uno de los héroes más famosos de la cultura nórdica, conocido por haber saqueado Northumbria, Francia y Bretaña. Causó un gran interés en la audiencia porque cuando se estrenó estaba en plena onda “Game of Thrones” así que fue una serie más de época.

El último capítulo de “Vikings” se estrenó el 30 de diciembre de Estados Unidos y el 31 de diciembre en América Latina en Amazon Prime Video. Como muchos fans recuerdan, en enero de 2019 se anunció que la sexta entrega del programa también sería la final, sin posibilidad a una renovación para la séptima parte.

En el transcurso de las temporadas e incluso después de su final, para muchos en la audiencia algo de que hablar fue la poca importancia que recibió el personaje de Sigurd en la serie, donde para muchos pudo ofrecer más a la trama. Es por ello que te traemos información relevante sobre este tema. Sigue leyendo y entérate de los detalles.

SIGURD, EL HIJO DE RAGNAR RECIBIÓ EL PEOR TRATO DE TODOS

Sigurd es el hijo de Ragnar que apareció en la serie de History (Foto: History)

A pesar de que se emitió en el History Channel, “Vikings” nunca pretendió ser completamente históricamente precisa sobre los personajes y eventos retratados en la serie. Sin embargo, dado que la serie se inspiró en gran medida en figuras históricas y de la vida real, la comparación se vuelve casi inevitable. Uno de los hijos de Ragnar recibió el extremo más corto del palo.

Los fanáticos de los Vikings recientemente acudieron a Reddit para quejarse de lo poco que aparece Sigurd en las primeras temporadas de la serie en comparación con sus hermanos y hermanas. Tanto es así que un fan pensó que el personaje había muerto sin que se dieran cuenta: “Me di cuenta de que no había visto a Sigurd desde que nació. “¿Me estoy perdiendo de algo? ¿Le pasó algo que me perdí u olvidé? escribió el usuario SheldorBackOnline5. “Siempre vemos a Bjorn, Ubbe, Hvitserk e Ivar, pero nunca a Sigurd. ¿Está ahí y no me doy cuenta de él? “.

Los fans de Sigurd han estado decepcionados del trato que le dieron al personaje en la serie (Foto: History)

Es cierto que la importancia de Sigurd como hijo de Ragnar se minimiza en gran medida en la serie. No comienza a ser relevante hasta la cuarta temporada y ni siquiera llega vivo hasta el final de la temporada. Parece que su función y el arco de la historia son principalmente para servir a otros personajes. Por ejemplo, su rivalidad con Ivar parece que solo se desarrolla para enfatizar al gobernante de Kattegat.

Sigurd es retratado como extremadamente resentido con su hermano Ivar y su madre Aslaug. Él la culpa por no prestar atención y causar la muerte de Sigg, además de favorecer a Ivar sobre sus otros hijos. A su vez, culpa a Ivar por robarle a su madre y su comportamiento psicópata es causado por ella mimarlo. Su rivalidad continuó hasta el final de la vida de Sigurd cuando intencionalmente enfureció a Ivar hasta el punto en que le arrojó un hacha.

Sigurd falleció de una forma cruel, pero la historia no debía centrarse en él y por eso fue así (Foto: History)

El hacha atravesó el pecho de Sigurd, y en sus últimos segundos de vida, la sacó y caminó hacia Ivar blandiendo el arma para intentar tomar su última venganza. Pero incluso esta trama parece estar sirviendo en gran medida al propósito de establecer la maldad de Ivar en lugar de darle a Sigurd la despedida que se merecía.

Además de su maltrato en la serie, los fanáticos se quejan de cómo su desafortunado destino no coincide con el legado que tuvo su contraparte histórica. “Históricamente fue bastante importante. Es una de las cosas que más me molestó de este programa “, comentó otro fan en Reddit. “Él es solo el antepasado paterno directo de los reyes de Dinamarca e Inglaterra, no es gran cosa. Hagamos de él una ocurrencia tardía “, agregaron.

Si bien incluso el Sigurd de la vida real está cubierto de misterio y mito, su importancia no puede subestimarse. Se convirtió en la base de muchas obras de arte, incluidos los títulos de ópera de Richard Wagner, Siegfried, el nombre germánico de Sigurd. Y aunque es una pena que el programa no le haya dado el protagonismo que se merecía, muchos fans de los “Vikings” todavía lo recuerdan con mucho cariño.