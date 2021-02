Cuando faltan dos capítulos para el final de “WandaVision” (“Bruja Escarlata y Visión” en España), una pregunta cae de maduro entre los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés): ¿habrá una segunda temporada en Disney Plus?

En principio, “WandaVision” sigue la historia de Wanda Maximoff y Vision tras los eventos de “Avengers: Endgame”. La serie está ambientada en el mismo MCU y reúne a varios personajes de la franquicia, aunque con foco en los dos miembros de los Vengadores que sufrieron un terrible destino en “Avengers: Infinity War”.

Vision fue asesinado por Thanos, mientras Wanda fue una de las víctimas del blip que desapareció a la mitad de la población consciente del universo. Para “WandaVision”, a pesar de estos acontecimientos, la pareja reaparece felizmente casada y hasta como padres de unos gemelos.

De 10 capítulos y estrenada el 15 de enero de 2021, “WandaVision” fue creada por Jac Schaeffer y dirigida por Matt Shakman, con Elizabeth Olsen y Paul Bettany como sus figuras principales.

“WANDAVISION”, ¿TENDRÁ TEMPORADA 2 EN DISNEY PLUS?

“WandaVision” fue anunciada como una miniserie que conectaría con “Doctor Strange and the Multiverse of Madness”, la secuela de “Doctor Strange”, pero como la producción ha sido tan exitosa a nivel de audiencia y crítica, no es para nada descabellado pensar en una segunda temporada. Sin embargo, del deseo a la realidad hay un largo camino.

En agosto de 2019, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, aclaró, en diálogo con Variety, que las series del MCU para Disney Plus fueron ideadas originalmente como historias largas de “seis episodios, ocho episodios, 10 episodios”, donde los personajes de las películas “cambiarán, evolucionarán, crecerán” antes de reflejar esa transformación “en sus próximas apariciones” en el cine.

En este marco, el 24 de febrero de 2021, durante la gira de invierno de la Asociación de Críticos de Televisión Estadounidense, Feige puntualizó que Marvel Studios no tiene planeada por el momento una nueva temporada de “WandaVision” , pero no le cerró las puertas a esa posibilidad en un futuro.

“Llevo suficiente tiempo en Marvel como para dar un ‘no’ definitivo a nada”, señaló Feige, al tiempo de indicar que una hipotética segunda temporada estaría supeditada a la historia de “las próximas series y películas de Marvel”.

Póster oficial de "WandaVision" (Foto: Disney Plus)

En el mismo evento, Feige reveló que habrá series del MCU que tendrán más de una temporada y que seguirá habiendo personajes que saltarán de la televisión al cine y de ahí de vuelta a la TV, aunque en el caso de “WandaVision”, el estudio planeó la producción como un intermedio para Wanda y Monica Rambeau antes de “Doctor Strange and the Multiverse of Madness” y “Captain Marvel 2″, respectivamente.

“Lo divertido del MCU está en los cruces entre las series y películas, así que todo cambiará según la historia. A veces continuaremos (una serie) con una temporada 2, otra veces en una película que dará a pie a una nueva serie”, dijo el productor.

“Tal vez algún día trazaremos cinco temporadas para un show, pero hoy estamos enfocados en ofrecer temporadas lo mejor que podamos, una a la vez”, agregó.

El 22 de enero, Schaeffer declaró a The Hollywood Reporter que la primera temporada de “WandaVision” fue diseñada como una historia completa y eso cortaría las alas a la realización de una segunda temporada, aunque Shakman confió a Collider que el MCU “a menudo no es el final”.

Después de “WandaVision”, Disney Plus estrenará “The Falcon and the Winter Soldier”, el 19 de marzo de 2021, y “Loki”, el 11 de junio del mismo año.