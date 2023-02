Nadie puede poner en duda el gran furor que genera William Levy dentro de las redes sociales. Con más de 11 millones de seguidores en Instagram, el actor cubano de 42 años mantiene muy contento a todo su fandom con múltiples fotografías o divertidos clips junto a sus compañeros de televisión.

En esta oportunidad, Levy, protagonista de “Café con aroma de mujer”, se dio tiempo para dedicarle un efusivo saludo a sus seguidoras. Como era de esperarse las reacciones se hicieron presente en cuestión de segundos.

“Para todas ustedes que siempre me llenan de cariño. Les mando besos. Las quiero. Siempre felices. Nunca dejen que nadie les quite esa sonrisa de su rostro y menos personas que no te valoran. Love you all”, sostuvo el cubano a través de unas fotografías.

LAS FANÁTICAS DE WILLIAM LEVY ELOGIAN AL ACTOR

De inmediato, miles de seguidoras comenzaron a elogiar la figura del estelar de “Montecristo”, ya sea por su belleza física o por su sonrisa inconfundible.

“No te duele la cara? … De ser tan lindo !!!!”, añadió una seguidora. “Así es y te digo lo mismo nunca pierdas la sonrisa en tu rostro. Eres precioso para todos nosotros y nunca olvides que una de las razones de nuestra sonrisa es ver la tuya”, comentó otra fanática.

Queda más que claro que Levy sigue generando revuelo entre sus seguidoras, ya sea como actor de melodramas, modelo de revistas , o simplemente como el cubano más guapo del momento. ¡Muchos éxitos en tus proyectos, William!

¿LAURA LONDOÑO VOLVERÍA A TRABAJAR CON WILLIAM LEVY?

En diálogo con la revista People, Laura Londoño confirmó que volvería a trabajar con William Levy sin ningún problema, pues los conflictos del pasado fueron superados con mucho profesionalismo de por medio.

William Levy da vida a Alejandro Montecristo en la nueva serie de Vix+ (Foto: Vix+)

La actriz antioqueña también señaló que aprendió mucho a nivel profesional al lado del artista cubano, quien fue su coprotagonista en la telenovela “Café con aroma de mujer”. LEE MÁS AQUÍ.