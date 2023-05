Como parte de los estrenos del mes, el pasado 18 de mayo, Netflix lanzó “XO, Kitty” (“Besos, Kitty”, en español), una comedia romántica creada por la escritora estadounidense Jenny Han y es un spin-off de “To All the Boys” (“A todos los chicos de los que me enamoré”), la cual también se encuentra incluida en el servicio de streaming.

La serie, protagonizada por Anna Cathcart en el papel de Kitty Covey, sigue a una joven que, tras ayudar a su hermana Lara Jean, viaja al otro lado del mundo para reconectar con su novio a distancia, aunque este romántico viaje se volverá cada vez más complicado cuando descubre que existen más sentimientos que el amor.

El éxito de la primera entrega de la serie de Netflix hizo que una gran cantidad de fanáticos se pregunten cuando se lanzará la segunda temporada de la historia y quiénes serán los nuevos personajes.

El póster de la serie "XO, Kitty" (Foto: Netflix)

EL FINAL DE “XO, KITTY”

El final abierto de la primera parte de la historia dejó más dudas que certezas, pues luego de ser expulsada de Kiss por vivir en el cuarto de chicos durante el semestre, Kitty se debe regresar a Portland, Oregon.

Sin embargo, la directora Jina Lim intenta animarla y le entrega una carta de Eve, la madre de Kitty y compañera de clases en los años 90, la cual nunca había abierto.

“Mi mundo se hizo mucho más grande. Gracias a ti. Y por Simon”, se lee en la carta, despertando dudas en el personaje y en la audiencia, que se pregunta quién es Simon. CONOCE MÁS SOBRE EL FINAL AQUÍ.

Anna Cathcart interpreta Katherine Song Covey en “Xo, Kitty”, el spin-off de “A todos los chicos que he amado” (Foto: Netflix)

¿QUIÉN ES SIMON DE “XO, KITTY”?

En conversación con TUDUM, Anna Cathcart confesó que la inclusión del personaje fue una decisión de último momento de la showrunner Sascha Rothchild, por lo que su aparición fue una sorpresa para casi todo el equipo de producción.

“Ella estaba como: Vamos a ponerle un nombre. Es más divertido. Vamos con Simon’”, indicó la actriz de 19 años.

Según comentó Carhcart, la saga demuestra que siempre hay algo más en la vida del personaje principal, que no temerá ir a la aventura una vez más, en esta oportunidad para saber más de Simon.

”Siempre había un chico en la carta y un chico en la vida de Eve por el que Kitty iba a sentir curiosidad”, añadió.

Aunque la identidad de Simon es por ahora un misterio, es más que seguro que también constituye una de las claves para la segunda temporada de la historia.