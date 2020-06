“You Should Have Left” es uno de los más recientes largometrajes que evita un lanzamiento tradicional a favor de un debut directamente en video por demanda, a través de la plataforma oficial de Universal Pictures. Esto se debe a la pandemia del coronavirus (COVID-19), que dejó a muchas películas planeadas para el 2020 sin una dirección clara, con la decisión final de esperar a que todo pase u optar por un estreno online.

La cinta ha sido adaptada y dirigida por David Koepp, basada en el libro del mismo nombre del 2017 escrito por Daniel Kehlmann. La misma tiene como principales protagonistas a Kevin Bacon y a Amanda Seyfried, así como la ayuda en producción de Jason Blum bajo la tutela de Blumhouse Productions, la recordada casa de “The Purge”, “Split”, “Insidious” y muchas más.

La historia narra en cómo una pareja, cuyo matrimonio está en peligro, intentan reconectarse quedándose en una casa aparentemente inofensiva pero, como se puede adivinar, la casa está lejos de ser tranquila. Ellos y su joven hija van a pasar sus vacaciones allí sin saber que sería un camino cuesta abajo hasta la locura.

Si bien al principio todo parece sencillo de entender y da un escenario clásico de una cinta de terror, lo cierto es que poco a poco la trama se complica hasta convertirse en un verdadero enredo, dejando aturdidos a algunos de sus espectadores que no entendieron lo que pasó al final. Aquí explicaremos esto pero cuidado, habrán spoilers más adelante.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “YOU SHOULD HAVE LEFT”?

Theo Conroy está casado con Susanna, una joven actriz, y ambos tienen una hija, Ella. Con la apretada agenda de Susanna y una mancha en la reputación de Theo por algo que sucedió en el pasado, la familia decide irse de vacaciones muy necesarias. Ellos ven una casa en línea que les ofrece una estancia en un lugar apartado en el campo de Gales y llegan allí con la esperanza de relajarse, pero las cosas pronto comienzan a complicarse.

Cada casa tiene una historia, y la clave para identificar una casa embrujada es descubrir cuántas familias han vivido allí antes que de que se muden allí. Sin embargo, en el caso de alquilar un lugar, resulta más difícil de resolver. Cuando Theo y su familia llegan a la casa, se sorprenden de lo hermosa y moderna que es, pero también se dan cuenta de que no tiene huellas del pasado.

Esto da a entender de que quien vivió allí antes no dejó ningún signo de haber utilizado nada de la casa. Los anteriores dueños despojaron la casa de todo lo personal, lo que hizo que pareciera que la familia de Theo fuera la primera en llegar. Más pronto que tarde, la familia recibe una pista de un comerciante local.

Theo va a la ciudad a comprar algunos comestibles y se encuentra con un hombre y una mujer que no lo tratan con cariño cuando descubren que se ha quedado en la casa de la colina. Theo piensa que es porque saben sobre su juicio, pero es más que eso. Luego, cuando Theo y Ella están atrapados en la casa y llaman al hombre para pedir ayuda, este se niega a enviarla.

Él dice, “no depende de mí”, cuando Theo le pide que los saque de allí. También le cuenta la historia de una torre que el diablo construyó y Dios la derribó, pero luego la construyó una y otra vez. Esto coincide con algo que le había dicho a Theo antes. Dijo que la casa donde viven tiene solo cuatro años, pero antes de eso, había habido una casa, y otra casa, y otra casa, y antes de eso, había una torre.

Entonces, aunque la casa ha cambiado de forma a lo largo de los años, sigue siendo la misma estructura que construyó el demonio. Pero, ¿qué es exactamente la casa? Se podría decir que es el infierno. En una conversación entre Theo y Susanna, se revela que él es católico, por lo que cree en el sistema del cielo y el infierno.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “YOU SHOULD HAVE LEFT”?

Más allá de la mitad de la película, al tratar de responder una pregunta de su hija, Theo le dice que incluso si mueren, eventualmente se encontrarán nuevamente en el Cielo. Pero cuando ella le pregunta si todos van al Cielo, él no tiene tanta confianza para responder. En ese momento, no se menciona el Infierno, tal vez porque el personaje de Kevin Bacon ya se está dando cuenta de dónde están.

Además, parece que la gente del pueblo lo sabe, por lo que no están tan entusiasmados por salvar a alguien que ha sido llevado allí. Saben que si Theo está allí, debe haber hecho algo para merecerlo. Y por lo tanto, no está en sus manos salvarlo a él o su familia. Los que no deberían estar en el infierno saldrán de allí, y eso es lo que pasa con Susanna y Ella.

Ahora que sabemos que no había fantasmas o espíritus que acecharan la casa, nos damos cuenta de que todas las sombras que habían estado asustando a Theo eran suyas. El tiempo no fluye linealmente en la casa, lo que significa que Theo está siendo perseguido por él mismo, y esa es la respuesta que siempre ha estado buscando.

El único demonio que lo había estado atormentando era su propia culpa, la que había estado reprimiendo durante tanto tiempo. Les dijo a todos, incluso a su esposa e hija, que no tenía nada que ver con la muerte de su primera esposa. Él les dice que no la mató, pero que tampoco la salvó. La vio morir y no hizo nada al respecto y ese fue su pecado.

Todo lo que se dice de salir de la casa y dejar notas para advertirse a sí mismo no hace alución realmente a la casa. Lo que Theo debería haber dejado antes de que fuera demasiado tarde, fue su primer matrimonio. Si hubiera aceptado el hecho de que había demasiado odio y resentimiento entre él y Caroline, tal vez, nunca se habría metido en el lío.

Cuando el mismo ciclo comienza a repetirse con Susanna, quien resulta estar engañando a Theo, se da cuenta de que tal vez, debería abandonar este matrimonio antes de que sea demasiado tarde también. Entonces, deja a su esposa e hija a pesar de su amor por ellas y acepta su lugar en el infierno que es esta casa.

