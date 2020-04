En estos últimos años los creadores de contenido, mejor conocidos como influencers, han ganado gran protagonismo y se han convertido prácticamente en celebridades por las cosas que publican en redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram. Dos de ellos son Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza, una pareja de jóvenes esposos que hoy se encuentra viviendo una pesadilla tras la filtración de videos íntimos del youtuber que confirmarían una infidelidad hacia su esposa.

‘JD’ Pantoja inició en YouTube hace un poco más de cinco años sin imaginar que seria gracias a Kimberly que se convertiría en uno de los influencer más importantes de Latinoamérica. La pareja está junta desde que eran unos adolescentes, casándose en el 2016 y terminando ese mismo año.

Tras años de soltería, la pareja regresó y se convirtió en un éxito en redes llamada ‘Jukilop’. Además de retomar su relación, a comienzos del 2019 anunciaron que estaban esperando a su primera hija que nació en julio del mismo año. La dulce espera de su pequeña no los unió más como pareja sino que los consolidó en redes sociales donde hasta el día de hoy compartían su día a día en familia.

Pero no todo ha sido color de rosas, la pareja ha estado involucrada en cierto escándalos y peleas con otros influencer que han sabido sobrellevar y seguir manteniendo su buen nombre, hasta hace unos días. Lizbeth Rodríguez, mejor conocida como la chica Badabun de ‘Exponiendo infieles’ publicó en sus redes sociales mensajes que podrían destruir la familia ‘JukiLop’

El escándalo

Tras tener una riña en el pasado, Lizbeth Rodríguez, que ya no está más en Badabun, empezó a publicar tuits en su cuenta oficial de Twitter en el que acusa a Juan de Dios Pantoja de serle infiel a su esposa con su fotógrafo y amigo Kevin Panini.

Pregúntale si se comió a @AchuteguiKevin !

De nada!



(Esto no es contra ti, al contrario) https://t.co/sNQCZ1uRkj — Lizbeth Rodriguez (@Soylizbethmx) April 16, 2020

Ante la polémica, JD salió por la misma cuenta desmentir la versión de Rodríguez e incluso le dijo que si presentaba pruebas le compraría una camioneta. A raíz de eso nació el hashtag en la misma red social llamado #LIZYOTECREO, respaldado por sus fanáticos e incluso por Laura Bozzo quien mostró su apoyo a la ex chica Badabun. Para hacer más firme su versión, subió dos videos a su canal de YouTube que no tardó en convertirse en viral titulados “Caso Kevin Panini”.

Pero eso no paró, también afirmó que esta no sería la primera vez que le ha sido infiel pues tenía dos videos que probarían que el influencer estuvo con otra mujer en el 2014, cuando se supone que aún estaban juntos. Misteriosamente, las íntimas grabaciones fueron filtradas en redes sociales sorprendiendo a miles de sus fanáticos por el contenido explícito del clip.

La joven involucrada se manifestó en redes diciendo que ese video era de hace seis años y que ella confió en Juan de Dios Pantoja por lo que no imaginó que los clips terminarían por todo el internet. Lizbeth Rodríguez le tomo captura al mensaje de la joven, que también le pidió disculpas a Kimberly Loaiza, y pidió que no se ensañen con ella pues no es solo una víctima más de la situación.

Porfavor! No ataquen a la chica, ella solo cometió un error, confiar en un “hombre”

A veces hacemos cosas tontas por amor!

Y niños! Ella no le debía “respeto” a alguna pareja!

Mantengan a su familia alejada de esto porfavor!

Si quieres denunciar,yo te apoyo! pic.twitter.com/gxsxy9ukU7 — Lizbeth Rodriguez (@Soylizbethmx) April 18, 2020

Y, por si no fuera poco, la polémica aumentó aún más cuando Lizbeth publicó su chat con el influencer en el que se menciona una supuesta posesión de fotos de menores de edad.

Que tan mal la estarás pasando que no te importó que se hablara de tus “asuntos” con menores de edad... https://t.co/tOXFKEllkq — Lizbeth Rodriguez (@Soylizbethmx) April 17, 2020

JD Pantoja se defiende

Como era de esperarse, el influencer no se quedó callado y a la primera acusación empezó a responder de la misma forma que Rodríguez, mediante tuits en su cuenta oficial de Twitter.

Oigan no jodan jaja nunca verán un video mio con un hombre 🤣 tampoco se mamen sacando videos de otros weyes y suponiendo que soy yo. Mañana seguramente sabran muchas cosas más en mi video, espérenlo antes de creer tanta mamada. — Juan De Dios Pantoja 💎 (@Juandedios_P) April 18, 2020

Sin embargo, al filtrarse el video en donde claramente se ve su rostro y se le ve manteniendo relaciones con otra mujer, no se ha vuelto a manifestar.

Tanto en su cuenta de TikTok y de Instagram, se pudo ver que estaba grabando un video para su canal de YouTube en el que se defendería de todas las acusaciones que la ex chica Badabun ha hecho en su contra.

Hasta el momento, su esposa, madre de su hija e influencer, Kimberly Loaiza, no se ha manifestado.

