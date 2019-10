▶ Abuelo lleva a su perro a tienda para asegurarse de que le guste el nuevo sillón

Hasta la familia más unida puede dividirse por culpa del dinero. Desde los albores de la humanidad las herencias han causado los enconos más grandes entre personas unidas por la misma sangre. Es por ello que no es extraño que algunos padres decidan con mucho cuidado cómo será su testamento.

Recientemente se convirtió en tendencia en Facebook y otras redes sociales la historia de un viudo de 65 años que tiene dos hijos: una mujer de 29 años y un hombre de 34 años, que a su vez está casado y tiene tres hijos. Con el pasar de los años, un tema ha comenzado a rondar su mente: la herencia y el temor que vaya a dividir a su familia.

De acuerdo a su sobrino, quien posteó su historia en Reddit, originalmente sus planes eran dividir equitativamente sus bienes a sus dos hijos. “Siempre he sido muy abierto con mis hijos sobre mi testamento. Mejor hablar sobre eso mientras todavía estoy aquí para explicar mis decisiones a que peleen sobre ello cuando yo ya no esté”, explica el hombre en el popular foro.

Durante las discusiones quedó claro que su hijo preferiría vender la mayor parte de sus propiedades. “Aunque me duele pensar que se quiere deshacer de todo por lo que he trabajado toda mi vida, es su derecho y manejar propiedades puede ser duro”, consideró.

Sin embargo, si hay algo en donde el viudo no piensa ceder es en su casa, la cual no fue heredada, sino fruto de su esfuerzo. “Trabajé duro para tenerla. He vivido allí por más de 40 años y mi esposa la diseñó desde los cimientos”, argumentó.

El hombre esperaba que aunque sea la casa se quedaría en la familia. No obstante, su hijo parece estar muy interesado en el valor de la casa. “Ahora mismo está alrededor de los US$3 millones de acuerdo a él y realmente se emociona cuando trae el tema a consideración. Le he dicho que me opongo a la idea de vender la casa. Actúa como si lo aceptara pero no podré hacer nada cuando esté 6 metros bajo tierra”, indicó.

Es por eso que actualmente el viudo está barajando la idea de dejar la vivienda a su hija, quien sí ha demostrado amar la casa y respeta el deseo que sea para sus nietos en el futuro.

A pesar de que el hombre tiene otras propiedades que podría dar a su hijo, teme que el dar a su hija la casa podría causar un daño en la relación de ellos. “Puede que sean cercanos ahora pero el dinero hace cosas extrañas a la gente y US$ 3 millones es un montón de dinero”, sostuvo.

La comunidad en Reddit y Facebook se ha mostrado dividida al respecto. Uno de los factores que más cuestionan es que si le deja la casa a la hija sin la posibilidad de venderla, ella luego podría sufrir por el pago de impuestos, que suelen ser muy elevados para esta clase de propiedades.

Algunos arguyen que tampoco puede estar completamente seguro que ella no vaya a vender la propiedad después de todo. Lo que parece ser el común denominador es que hay una tormenta perfecta acercándose a la relación fraternal. ¿Podrá la familia sobrevivir a la herencia?

