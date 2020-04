En medio de la crisis que atraviesa Perú y varios países del mundo por la epidemia del coronavirus, un personaje conquistó nuestros corazones gracias a su contagiosa alegría, excesiva energía y desbordante positivismo. Estamos hablando de la famosa ‘Palta emocionada’, el personaje de moda en Facebook, YouTube, TikTok y otras redes sociales.

Y es que Rubí Guerra, a sus escasos 18 años, jamás imaginó convertirse en una sensación viral en medio de la cuarentena al aceptar hace unos días el trabajo de animadora que su hermano le propuso para vender paltas (conocidas como aguacates en México o avocados en Estados Unidos) en un mercado itinerante ubicado en un parque zonal de Lima.

Durante un enlace en vivo de Canal N en dicho lugar, Rubí aprovechó la ocasión para atraer a su potencial clientela y, de paso, promocionar las paltas que ofrecía su hermano. “¡Llévame a tu casa! ¡Hágame ensalada! ¡Cómeme! ¡Llévame! ¡Wuuuuuu!”, se le oyó decir disfrazada de la fruta mientras la reportera informaba sobre el evento.

Esos segundos al aire fueron más que suficientes para que la ‘Palta emocionada’ saltara al estrellato en redes sociales como Facebook , YouTube o TikTok protagonizando hilarantes videos de remixes musicales con su pegajosa frase, stickers para animar tus conversaciones de WhatsApp y hasta los infaltables memes.

¿CÓMO NACIÓ LA “PALTA EMOCIONADA”?

Pero como todo fenómeno viral de las redes sociales, Rubí sabe bien que aquello será algo pasajero y no deja de trabajar en el puesto G-25 del Gran Mercado Mayorista de Lima, ubicado en Santa Anita, donde anima a los compradores disfrazada de la ‘Palta emocionada’ y los invita a acercarse a comprar con su simpatía y divertidos bailes.

En su canal de YouTube, la Municipalidad de Lima compartió una entrevista en video a Rubí debido al éxito de la ‘Palta emocionada’, donde contó que el carismático personaje nació como un intento de levantarle la moral a la gente que iba al mencionado centro de abastos para que dejara de pensar en la pandemia del coronavirus .

Lo primero que se le vino a la mente fue crear una frase aprovechando que ya tenía el traje. “Me pregunté qué hacen con la palta. ¿Qué van a hacer después cuando se la lleven a su casa? Primero se la llevan a su casa, luego preparan la ensalada y luego pues me comen, ¿no?”, bromeó luciendo su disfraz de la ‘Palta emocionada’.

Palta emocionada en mercado de Ate

HAY “PALTA EMOCIONADA” PARA RATO

Ha sido tal el éxito de la ‘Palta emocionada’ que varios canales de televisión se propusieron la tarea de encontrar a la persona detrás del disfraz. América Noticias descubrió que la joven también trabajaba en el puesto que su hermano tiene en el Gran Mercado Mayorista de Lima y fue en su búsqueda.

“Me siento bien y agradecida con todas las personas que me han estado apoyando desde lejos, desde sus casas. No me lo imaginaba, llegué a mi casa y las redes volaron ‘en one’”, dijo muy animada Rubí, al tiempo que mencionó sentirse “agradecida” por el recibimiento de la gente.

Asimismo, la ‘Palta emocionada’ dejó algunas recomendaciones para las personas tomen en cuenta en la lucha contra el coronavirus :

Si van a salir de casa que salga uno por familia

Salir con el cubreboca y los guantes

Respetar el metro de distancia

Comprar lo necesario para la semana y así no tener que salir a diario y exponerse

“PALTA EMOCIONADA” Y... AHORA EDUCADA

Pero, ¿qué será de la ‘Palta emocionada’ cuando termine la cuarentena? Rubí expresó su deseo de incursionar en el mundo de la actuación y, gracias a la fama que alcanzó en las redes sociales, su anhelo está a punto de convertirse en realidad ya que un conocido actor peruano le ayudó a conseguir una beca de estudios.

Rubí, la joven detrás de la "Palta emocionada", expresó su deseo de incursionar en la actuación y Bruno Ascenzo la ayudó a concretar su anhelo. (Foto: @LosProductores_ en Twitter)

A través de Twitter, una periodista le propuso al codirector de la película ‘Soltera Codiciada’ disponer de algún tipo de subvención en alguna escuela de artes escénicas para la muchacha a lo que Bruno Ascenzo, ni corto ni perezoso, respondió que sus amigos de Los Productores “estarían tan emocionados como ella de invitarla a sus talleres”.

Acto seguido, Los Productores sellaron el acuerdo e invitaron a Rubí Guerra a visitarlos apenas culmine el estado de emergencia: “¡Claro que sí Bruno! Rubí, apenas volvamos tienes una BECA con nosotros en nuestros talleres!”, ‘tuiteó’ la organización en la mencionada red social. Una historia sin paltas y con un final feliz.

Conoce a la "Palta emocionada", la nueva sensación viral de la cuarentena

