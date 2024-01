En Estados Unidos, se registró un emotivo momento que se volvió viral en redes sociales, pues una señorita que reside en Texas pudo encontrarse con su madre biológica después de cinco décadas. Pese a la cantidad de años que transcurrieron, la progenitora jamás se dio por vencida en hallar a su hija. Si pretendes conocer más detalles de esta historia, aquí en Mag te los brindaré.

De acuerdo a la información brindada por People, Angela Saucier recuerda que había quedado embarazada a los 18 años de edad y dio a luz su hija que, actualmente, se llama Winona Nagy. Por diversos factores familiares, no contó con los recursos suficientes para hacerse cargo y optó por brindarla en adopción, pero con la esperanza de volver a por ella.

Desafortunadamente, la madre no tuvo, en ese entonces, información sobre el desarrollo de su hija, pues solo supo que había sido adoptada por una nueva familia y tenía una vida adecuada como lo planificó desde un principio.

Angela jamás renunció en la búsqueda de su hija, pues quería recuperar el tiempo perdido que nunca pudo disfrutar. Es así que difundió datos sobre su primera hija con la esperanza de nuevamente contactarse, pero no tuvo fortuna hasta que su última descendiente, Wesley Saucier, fue vital para recomendar que utilice pruebas de ADN.

“Cuando comencé a buscar, estas opciones no estaban disponibles para nosotros. No sabía nada de ellos (pruebas de ADN) cuando Wesley empezó a dedicarse a estas cosas”, declaró la madre al portal citado.

HISTORIA VIRAL | En la foto se visualiza a Wesley Saucier (izquierda), Angela Saucier (centro) y Winona Nagy (derecha). (Foto: MIHERITAGE.COM/People)

Comprendió la decisión de su madre biológica

Winona Nagy, aquella mujer que fue adoptada desde temprana edad, comprendió por qué su madre tomó la drástica decisión, pues ella considera que fue “un acto de amor” con la finalidad de que tuviera una mejor calidad de vida.

“Eso significa que Ángela, cuyo nombre ahora sé, me amaba mucho y no era un caso de no ser deseada. Simplemente me sentía doblemente amada”, expresó la mujer en mención.





VIDEO VIRAL | El emotivo abrazo entre Winona Nagy y Angela Saucier. (Foto: MIHERITAGE.COM/People)

