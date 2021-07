Un joven de Garupá, una localidad ubicada en la provincia de Misiones, Argentina, ingresó a la casa de su vecino y robó su perro para evitar que el animal siga siendo maltratado, pese a que su accionar podría traerle consecuencias legales.

Gastón Sosa, de 25 años, había denunciado días atrás que el can no era alimentado y que permanecía encadenado. “El perrito está flaco, está duro, no tiene ni color la encía. Tiene todo blanco. Es un pitbull y mire las condiciones en que está. No sé para que quiere un perro si lo tiene así”, se escucha en un video que el joven publicó mediante su cuenta de Facebook y en el que se puede ver a Kayser cabizbajo y en un estado pésimo.

En conversación con el medio local Misiones online, Gastón relató que conversó con el dueño del pitbull para pedirle que le entregara al perro, pero este se negó. Ante su negativa, el joven ingresó a la casa de su vecino y se llevó al animal “sin importar las consecuencias”. Todo para mejorar la calidad de vida del can.

Días después de que se cometiera el “robo”, Sosa recibió la visita de unos policías y un médico veterinario, quienes llegaron a su domicilio para revisar a Kayser. “Me dijeron que estoy en falta (señalado) por lo que hice y les dije que no tenía problema, que si tengo que ir preso yo voy, igual estaré contento porque el perro va a estar más que bien”, aseguró el joven.

Luego de esta visita, otro médico se acercó para revisar al perro y le recetó una serie de medicamentos para iniciar su recuperación nutricional y tratar otras patologías. Gastón contó que el animal probablemente sufre de leishmaniasis (una infección provocada por un parásito), pero que ya se encuentra bajo tratamiento y comienza a recuperarse poco a poco.

Luego de que se diera a conocer su caso, varias personas llegaron hasta la casa del joven para donarle alimentos y medicamentos para el can. Aunque por ahora se desconoce si su dueño va a recibir alguna condena, Kayser está recibiendo todo el cariño que merece en su nuevo hogar.

Lee también: