Durante las ceremonias de bodas, algunos hombres pretenden sorprender a las novias con bailes o coreografías. Coles Prince, residente de Georgia, Estados Unidos, no quiso ser la excepción y para ese día especial preparó un número especial: una parodia sobre ‘I’m Just Ken’, la canción interpretada por Ryan Gosling para barbie: The Album, la banda sonora de la película Barbie. Si te gustan las historias pintorescas de bodas, no olvides leer la nota de los novios que fueron criticados duramente por hacer una lista de 15 reglas para su ceremonia.

Pese a que se estrenó hace casi un año, elementos alusivos a la película Barbie siguen estando presentes en fiestas temáticas o incluso en bodas. La canción estrella de la cinta es ‘I’m Just Ken’ y, durante la premiación de los Oscar, el actor Ryan Gosling realizó un número inolvidable.

Coles Prince, un hombre de Georgia, quiso parodiar ese mismo número de Gosling, quien interpretó a Ken, en su propia boda, que se llevó a cabo el pasado 4 de mayo en Rocky’s Lake Estate en Woodstock. Su esposa Jordan Prince no tenía la más mínima idea del plan del novio.

¿Por qué el novio eligió ‘I’m Just Ken’?

El hombre modificó el estribillo de la canción a “I’m Just Groom” y, mientras cantaba su propia versión, un grupo de cómplices bailarines lo acompañaba. Todo quedó registrado en un video que compartió la cuenta Lex & Trev Photo + Film.

En el epílogo del tema, Coles se arrodilló ante su esposa como muestra de reverencia y luego le dio un dulce beso.

“Que él (Coles) escribiera e interpretara una parodia de una canción fue lo último que pensé que iba a pasar. Esperaba que me cantara y superó mis esperanzas en todos los sentidos. ¿Y tener a toda la fiesta de bodas participando? ¡Increíble!”, dijo Jordan a Good Morning America.

Según Coles, eligió la melodía de Barbie para encontrar algo que transmitiera lo que era casarse, sobre todo desde el punto de vista del novio.

