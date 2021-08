A finales del 2019, la actriz Carol Nakamura conoció a Wallace, un niño de 9 años que vivía en la basura. Nunca se imaginó que, luego de invitarlo a su casa para pasar la navidad juntos, sabría casi de inmediato que se convertiría en su madre. Conoce su historia que se volvió viral en las redes.

Carol había ido de viaje a visitar la comunidad de Duque de Caxias en Río de Janeiro, un grupo donde los índices de pobreza con enormes y la mayoría de sus habitantes se dedican a la recolección de basura.

Ella formaba parte de un grupo de ayuda social y tenían muchas misiones en la zona que le hacía conversar con varios niños. Sin embargo, uno de ellos se ganó su corazón, el ya mencionado Wallace, hasta tal punto que fue invitado por la actriz para pasar navidad en su casa.

Wallace era un niño que vivía solo recogiendo basura (Foto: Instagram)

Casi de manera instantánea, hubo una conexión tan fuerte entre ellos y la ilusión del niño de ver tantas cosas que nunca había tenido, que Carol decidió adoptarlo. La actriz, bailarina y presentadora de televisión, comenzó así el proceso legal para que Wallace llevara su apellido.

“Nos enseñó mucho, sobre todo a ser agradecidos. Cuando llegó a casa, abrió la ducha y preguntó: ‘¿Esta agua cae del cielo?’. Escuchar eso nos hace reflexionar que hay personas que no incluso no tienen ni algo básico. Cuando tomó un ascensor o usó una escalera mecánica, se sorprendió, pensando que era un juguete.

¡La primera vez que comió un pan de queso fue después de nueve años! Lo que usted llama “básico” es mucho peor otras personas. Esto me hizo entender la importancia de las cosas simples, pequeñas, de ser escuchado, visa. Me enseñó a ser más agradecida y dejar de quejarme de la vida. Wallace por completo cambió mi vida”, contó la actriz en el diario O’Globo.

Wallace estuvo muy feliz cuando se enteró que había sido adoptado oficialmente (Foto: Instagram)

“Una de las cosas que más me preocupaba de Wallace era el prejuicio. Pensé: ‘¿Voy a tener que esconder a Wallace para que la gente no diga tonterías sobre él?’. Pero tomé la decisión de no hacer nunca algo así. Quiero ser natural, normal y vivir mi vida, afrontando lo que tengo que afrontar.

Cuando la gente empezó a conocer a Wallace, la aceptación fue grande y, gracias a Dios, el cariño fue enorme. Siempre hay una o dos personas que dicen tonterías, pero creo que son personas que están sin resolver con su propia vida, personas con prejuicios que necesitan tratamiento psicológico”, finalizó compartiendo su increíble historia.

Wallace ahora puede disfrutar de su vida gracias a la oportunidad que le dio su mamá (Foto: Instagram)

