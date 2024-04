La mayoría de personas que asiste a las bodas busca lucirse con sus mejores indumentarias, pero en ocasiones no todo sale de la mejor manera. Taylor Fogarty puede dar fe de ello, tras elegir un vestido azul pastel hasta el suelo que se asemejó al de los que utilizan las damas de honor, en Nueva Jersey. La más afectada fue la novia y aquí te comparto todos los detalles.

Hace unos meses, Taylor Fogarty fue invitada a una boda en Nueva Jersey y lo primero que hizo fue buscar un vestido para presentarse en el día especial. La joven de 28 años, quien reside en Florida, invirtió 100 dólares en un vestido azul pastel que le llegaba hasta el suelo y desde entonces contó las horas para estrenarlo.

Sin embargo, cuando se hizo presente en la fiesta nupcial junto a su acompañante, en marzo de este año, descubrió que las damas de honor llevaban su mismo vestido. Otro invitado que se encontraba en la mesa del buffet se lo hizo saber y no pudo evitar “morirse por dentro”.

“Inmediatamente comencé a ponerme rojo brillante y se me hizo un nudo en el estómago. Me sentí tan incómodo que quería irme, no podía disfrutar del todo”, dijo la joven, según recoge Mail Online.

“Le pedí disculpas a la novia”

Después de pasar la vergüenza, Taylor grabó un video en el que se aprecia a las damas de honor con su mismo vestido. “Mi Imperio Romano es la vez que asistí a una boda con el mismo vestido que las damas de honor”, escribió posteriormente en su cuenta de TikTok.

Si bien no habló con las damas de honor sobre ese percance, Taylor se disculpó con la novia. “Me acerqué a la novia en la recepción y le pedí disculpas. Me sentí tan avergonzada que sentí que tenía que decir algo. Ella lo hizo como si realmente no le importara, pero me di cuenta de que sentía algo al respecto”, admitió la joven, quien trabaja como maquilladora.

El video se hizo viral y acumuló más de 4 millones de visualizaciones. Los usuarios bromearon con el hecho, pero no la culparon del todo, pues consideraron que no había un “código de vestimenta específico”.

