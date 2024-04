En un video que se ha vuelto viral en TikTok, una exempleada de hotel, conocida como Lusea (@Lusea), reveló las prácticas de limpieza cuestionables que, según ella, son comunes en la industria hotelera. La joven, de Estados Unidos, afirma haber trabajado en una cadena importante en el pasado y sostiene que muchos de estos establecimientos no asean de manera adecuada los distintos elementos que son colocados en las habitaciones. Su testimonio, además de volverse viral, generó controversia entre los usuarios.

“Alojarse en un hotel es una de las cosas más desagradables que puedes hacer. No me importa lo lujoso que sea. Se tomarán atajos”, explicó la joven. Luego, compartió las razones por las que este tipo de locales son de lo “más desagradables”.

Según Lusea, incluso los elementos que se supone que se limpian regularmente pueden ser tratados de manera dudosa. Por ejemplo, menciona que las fundas nórdicas y los edredones nunca se lavan, a menos que estén visiblemente sucios o hayan manchas. Asimismo, señaló que los vasos y la cristalería se lavan en los baños con “cualquier limpiador o jabón”, antes de ser devueltos a su lugar.

Las prácticas de limpieza cuestionables de algunos hoteles

Además, señala que las toallas “se utilizan para limpiar la ducha y el baño”, se lavan y vuelven a ser colocadas a disposición de los huéspedes.

Otra práctica que menciona la chica es que la bolsa de basura en las habitaciones del hotel a menudo no se cambia entre estancias, sino que se recoge y se tira en un carro de basura más grande, a menos que esté particularmente sucia o tenga algo pegado.

Esto, según ella, es solo “la punta del iceberg” de las prácticas de limpieza deficientes en algunos establecimientos hoteleros.

Lusea indica que estas prácticas se deben a las limitaciones de tiempo que existen a la hora de llevar a cabo la limpieza.

“Hay que hacerlo rápido. Entra, límpialo y sal. Tiene limitaciones de tiempo, por lo que se toman atajos. El personal de limpieza hará todo lo posible para cumplir con sus horarios porque es necesario”, explicó.

El clip se viralizó con más de 900 mil reproducciones y generó todo tipo de comentarios. Algunos usuarios, varios de ellos empleados en hoteles, expresaron su escepticismo sobre todo lo dicho por la joven.

“[En] Hilton cambiamos de cama. No les importa que no tengas suficiente tiempo. Si lo haces bien o no tendrás ningún trabajo”, escribió un internauta.

“Soy ama de llaves y lavamos y cambiamos todo. Nuestras habitaciones son revisadas y nos sancionan si no lo hacemos bien”, comentó una mujer.

Sin embargo, un sujeto dijo estar de acuerdo con lo mencionado por Lusea: “NUNCA lavan sus edredones ni sábanas. Solo fundas de almohada. También pudimos dedicar solo 30 minutos a limpiar 20 habitaciones cada una en 8 horas. EXPECTATIVAS POCO REALISTAS”.

