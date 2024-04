El trabajo de los asistentes de vuelo es todo menos algo sencillo: desde lidiar con pasajeros exigentes hasta enfrentarse a bolsas de vómito y saber cómo lidiar con aterrizajes de emergencia causados por situaciones fuera de control, su labor es indudablemente agotadora. Aunque en las redes sociales suelen haber testimonios de azafatas que comparten experiencias negativas, una joven estadounidense ha decidido hacer lo contrario, revelando las “banderas verdes” de pasajeros que ha identificado durante el tiempo que lleva trabajando como tripulante de cabina.

“Sin ningún orden en particular, solo algunas cosas que me encantan de los pasajeros hacen”, empezó diciendo la azafata, identificada como Destaine (@destanieaaa) en TikTok.

La trabajadora reconoce que muchos pasajeros son amables y muestran su aprecio por el arduo trabajo de los asistentes de vuelo, aunque también hay algunos que parecen ignorar su labor.

“Me encanta cuando un pasajero pregunta cómo estamos o nos gusta algo de nuestro día, siento como si realmente me estuviera conectando con la gente”, explica.

Cuando empezó su carrera como aeromoza, Destaine creyó que establecería muchas conexiones con las personas que subían a sus vuelos; no obstante, le sorprendió descubrir que este no era el caso.

“Siento que nunca tengo conversaciones con los pasajeros”, agrega. “Cada uno hace lo suyo, lo cual está bien, pero a veces es agradable hablar y conectarse con la gente”.

Respeto a esta afirmación, muchos usuarios compartieron sus opiniones, señalando que, en ocasiones, no se trata de que los viajeros no quieren conversar, sino de que simplemente prefieren no molestar a la tripulación entablando una conversación.

“Siempre saludo, pero nunca quiero iniciar ninguna conversación porque parece que están ocupados y no quiero molestarlos”, escribió una persona.

Los mejores pasajeros son los más educados y los que están dispuestos a ayudar a los demás viajeros

Destanie también comparte su aprecio por los pasajeros considerados, como aquellos que colaboran para aprovechar mejor el espacio en los compartimentos superiores o quienes tienen pequeños gestos amables durante el vuelo.

“Veo a un pasajero ponerlo en su bolso, lo mira y dice: ‘Hmm, voy a girar este bolso de lado’”, indica. “Me encantan los actos pequeños y considerados como ese”.

Otro punto a destacar es el ingenio de algunas personas durante malas experiencias con pasajeros maleducados. Por ejemplo, la joven recuerda una ocasión en la que estuvo con un viajero que le faltaba el respeto.

Al darse cuenta de lo ocurrido, un hombre de la tercera edad se le acerca y le preguntó: “¿Te estás divirtiendo, cariño?”, a lo que ella respondió: “Ya ves que sí”.

Sin embargo, no todo es positivo. Destanie menciona una preocupación importante: el comportamiento inapropiado de algunos pasajeros, incluyendo el coqueteo no deseado.

“Me han coqueteado muchas veces mientras trabajaba”, reveló. “Las veces que los chicos intentaron charlar conmigo... siempre tuvieron un anillo en el dedo”.

Finalmente, la azafata hace una recapitulación destacando que todo se basa en ser empático y cortés con el personal. Al igual que los pasajeros, los asistentes de vuelo son los primeros interesados en hacer que el viaje se lleve a cabo sin inconvenientes, por lo que poner una sonrisa y saludar puede ser la mejor manera de llevarse bien estando a bordo.

