Usuarios de Tik Tok convirtieron en video viral la tierna historia de un pequeño cachorro de 5 meses quien buscar llamar la atención con piruetas y caricias a un viejo Rottweiler que le triplica en tamaño. Las imágenes enternecieron a todos en esta plataforma social obteniendo millones de reproducciones en el metraje viralizado.

Sully es el nombre del perrito quien busca la mirada del can más grande que tan solo está concentrado en estar lo más relajado posible en un parque local sin prestar la más mínima atención al pequeñín que no cesa en sus esfuerzos.

De hecho, el cachorro se acurruca junto a este, le mueve la cola, pero ni se inmuta, todo lo contrario, continúa mirando hacia otro lado, como si no hubiese nadie a su costado.

Erin Toporski, la dueña de Sully, no dejó de reír tras ver el video una y otra vez, así que no tuvo mejor idea que subir las imágenes a su cuenta de Tik Tok, donde no pasó mucho tiempo para que cientos de personas comentaran la tierna escena.

El video se viralizó rápidamente, superando ampliamente los 4 millones de reproducciones, lo cual incluso llegó a oídos de la prensa local del Reino Unido, donde la dueña llegó a declarar a The Daily Star algunos detalles desconocidos sobre Sully.

“Tiene un hermano mayor de 54 kilos, así que ama a los perros grandes (…) el Rottweiler es el ‘alfa’ del parque y es uno de los perros más grandes y, por alguna razón, Sully quiere intentar ser su amigo con todas sus fuerzas”.

El Rottweiler no hizo caso en ningún momento al cachorro de 5 meses. (Foto: Composición)

Y agrega: “Cada vez que llegamos al parque, él está constantemente tratando de darle besos, jugar con él y, en general, molestarlo (…) Sus esfuerzos no han funcionado muy bien hasta ahora”, expresó.

La reacción de los usuarios de Tik Tok no se hizo esperar, y los comentarios más comunes son, por ejemplo: “Mi Rottweiler es el mismo cuando los perros juegan con él, nunca los lastima, solo es viejo y siempre está molesto”, “es tan lindo, pero al Rottweiler no le importa nada. Espero se conviertan en amigos”, “el cachorro está siendo sumiso. Está siendo bueno”.

