Un nuevo video viral protagonizado por una ‘Karen’, término con el que identifican a las mujeres de tez blanca en Estados Unidos que arman espectáculos bochornosos en cualquier lugar, sea público o privado, dio que hablar en redes sociales como Facebook.

En el video viral , compartido en Facebook por la página del diario británico Daily Mail, se observa a la iracunda mujer destruyendo un exhibidor de mascarillas al interior de un local de la conocida cadena de tiendas Target el pasado fin de semana.

De acuerdo al portal Fox Business, la protagonista del video viral de Facebook fue identificada como Melissa Rein Lively, quien maneja una compañía de relaciones públicas en la ciudad de Scottsdale y se le oye proferir una serie de insultos señalando un aparador de mascarillas.

“Finalmente nos encontramos al final del camino. He estado esperando por esta m*erda toda mi p*ta vida”, dice Lively en el video viral , que acumula millones de reproducciones, miles de reacciones y cientos de comentarios en Facebook .

La amargada mujer se acercó al exhibidor de mascarillas , donde la gran mayoría se encontraba selladas al vacío en bolsas plásticas, y mientras las arrojaba al piso decía: “Target, no voy a seguir con estos j*didos juegos. Esta m*erda todavía no acaba”.

Cuando dos trabajadores de Target aparecieron y uno de ellos iba a pedirle que dejara de tirar la mercadería, la protagonista del video viral de Facebook rápidamente los interrumpió preguntándoles por qué ella no podía “si todos los demás lo hacían”.

“¿No puedo hacerlo porque soy una mujer rubia de tez blanca? Y también uso un j*dido Rolex de 40,000 dólares”, se le oye decir en el video viral de Facebook que compila todo el vergonzoso espectáculo que ofreció en público y sin importarle la reacción de la gente.

‘QANON KAREN’ SE ENFRENTA A LA LEY

El desenlace de su lamentable accionar en Target culminó con unos oficiales de policía dentro de la cochera de Lively hasta donde acudieron para intervenirla; sin embargo, ella les dijo que era una vocera de la Casa Blanca y no podía compartir “información clasificada”.

“Fui contratada para ser una vocera de QAnon”, agregó la protagonista del video viral de Facebook . “Así que es vocera, ¿correcto? Creo que tenemos suficiente aquí”, dijo uno de los policías que llegó hasta su vivienda para intervenirla.

Cuando los agentes le piden que se “dé la vuelta”, Lively comenzó a gritar que le estaban haciendo todo esto “porque es judía” y que se trataba de “un j*dido juego Nazi”. El video viral de Facebook termina con ella presuntamente bajo arresto.

QUÉ ES QANON

Según Wikipedia, QAnon o “Q” (abreviación de Q-Anónimo) es una de las principales teorías de la conspiración de la extrema derecha alternativa estadounidense que detalla una supuesta trama secreta organizada por un presunto “Estado profundo” contra el presidente Donald Trump y sus seguidores.

La teoría comenzó con una publicación de octubre de 2017 por un anónimo en el foro 4chan que usaba el nombre “Q”, supuestamente un individuo estadounidense pero que probablemente se convirtió después en un grupo de personas, que aseguraba tener acceso a información clasificada sobre la administración Trump y sus oponentes en Estados Unidos .

“Q” acusó falsamente a estrellas de Hollywood, políticos del Partido Demócrata y funcionarios de alto rango de ser miembros de una red internacional de tráfico sexual de niños, además de clamar que Donald Trump fingió una colusión con los rusos para reclutar al exjefe del FBI Robert Mueller a fin que le se uniera y exponer esta organización, evitando así un golpe de estado del expresidente Barack Obama, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton y el multimillonario George Soros.

“Q” también es una referencia a la autorización de acceso Q utilizada por el Departamento de Energía de Estados Unidos y las personas que creen en esta teoría conspirativa a menudo utilizan el hashtag #WWG1WGA, siglas del lema “Where We Go One, We Go All” (Donde vamos uno, vamos todos traducido al español), en sus publicaciones en redes sociales.

