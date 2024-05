Recientemente, una joven se vio inundada de mensajes inquietantes por parte de hombres en Facebook Marketplace, después de intentar vender algunas prendas de ropa en la plataforma. La mujer, de poco más de 20 años, se encontró con una gran cantidad de propuestas de citas en vez de las consultas de compradores interesados que esperaba recibir. Preocupada por lo ocurrido, expresó su frustración ante lo que siente es un uso inapropiado del popular sitio en línea.

“He recibido unos cuatro o cinco mensajes como este hasta ahora, otros son chicos mayores que me piden que me pruebe ropa y pose de maneras específicas, solo quiero vender mis cosas, déjenme en paz”, señaló la joven, cuyo nombre no fue revelado.

El medio Daily Mail informa que, incluso, uno de los hombres le ofreció un pago de mil dólares por el vestido, cifra muy superior a la que ella pide, por salir con él.

Ante tales propuestas, se sintió incómoda y decidió rechazar todas las solicitudes, dejando en claro que su intención era simplemente vender sus artículos y no participar en ningún tipo de interacción con nadie.

“Si pagaran estaría 100 por ciento segura pero siguen hablando y hablando. Solo quiero vender mi vestido”, agregó.

No es la primera vez que sucede

De hecho, no es la primera vez que se produce un incidente de este tipo, ya que numerosas mujeres compartieron experiencias similares en la plataforma.

Desde solicitudes para que las vendedoras se prueben la ropa hasta propuestas inapropiadas, muchas usuarias se sintieron acosadas por estas situaciones incómodas.

El medio citado señala que la cosa podría empeorar aún más debido a la nueva función de Facebook Marketplace que permite “seguir” a un vendedor.

Esta opción permite a otros usuarios recibir notificaciones cada vez que una persona hace una publicación en la plataforma.

La función de “seguir” en Marketplace, aunque puede desactivarse, está habilitada por defecto, lo que ha generado preocupación entre las mujeres que desean mantener su privacidad y seguridad en línea.

¿Cómo aprovechar Facebook Marketplace?

Para aprovechar al máximo Facebook Marketplace, primero debes acceder a la función desde la aplicación de Facebook en tu dispositivo móvil o a través del sitio web. Una vez allí, puedes crear un anuncio detallado para tus productos o servicios, incluyendo fotos atractivas, descripciones claras y el precio correspondiente. Asegúrate de categorizar correctamente tu oferta para llegar a tu audiencia objetivo.

La interacción directa con compradores potenciales es esencial. Responde rápidamente a consultas y mensajes, establece una comunicación clara y transparente, y organiza encuentros seguros para completar las transacciones.

La reputación y las reseñas positivas desempeñan un papel crucial, por lo que mantener una actitud profesional y cumplir con las expectativas del cliente son fundamentales.

