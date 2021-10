La pandemia del coronavirus ha afectado a todos, incluyendo a los más pequeños del hogar, pero con la masificación de la vacunación en diversos países del mundo, representa un nuevo comienzo para muchos quienes ven el futuro con esperanza. Tal es el caso de Neyén, un niño de Argentina quien, disfrazado como Spiderman y portando el martillo de Thor, acudió al vacunatorio para que le aplicarán su primera dosis, y su historia no tardó mucho para llegar a las redes sociales y hacerse viral.

Con tan solo 7 años, el pequeño se fotografió y sus imágenes fueron compartidas por las redes sociales del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires donde, muy contento, posó levantando el martillo, mientras que en su brazo izquierda se le inoculaba el preparado de la farmacéutica china Sinopharm, la cual le fue aplicada en Laferrere.

Al respecto, la madre de Neyén, Alejandra D’Almeida declaró a TN: “Es asmático y estábamos esperando hace mucho tiempo la vacuna. Le pregunté si quería llevar un paquete y eligió el martillo. También la máscara con la que apareció en las fotos. Fue muy emotivo porque las propias enfermeras me pidieron permiso para sacarse una foto. Él, al notar eso, les dijo ‘gracias por ponerme la vacuna’. Me dijeron que mi hijito es muy dulce”.

Neyén cuenta con 7 años y padece de asma. (Foto: Alejandra D'Almeida/Twitter)

El niño se encuentra cursando el primer grado de primaria y, por su condición en el contexto de la pandemia de la COVID-19, su pediatra recomendó que aún no fuera al colegio de forma presencial.

“Me alegró mucho todo lo que se generó después, porque sé que hay una discusión acerca de las vacunas y comprendo que un grupo de padres no las acepta. Yo confío en todas. Y antes hablé con la pediatra. Fue ella quien nos dijo que el laboratorio que nos tocara no era relevante, sino que lo importante es vacunarse”, detalló la madre.

Y es que, como buena parte del mundo, Alejandra, Neyén y su hermana PIuqué (de 12 años), se mantuvieron en aislamiento desde marzo del 2020, entre otras razones, porque los dos menores padecen de asma y, felizmente, ambos ya tienen la protección contra el peligroso virus.

Neyén junto a su madre fueron al vacunatorio de Buenos Aires. (Foto: Alejandra D'Almeida/Twitter)

“Mi hija más grande también se vacunó, ella ya tiene las dos dosis de Moderna. Quizás a los niños el virus no les agarra fuerte, pero en mis hijos, al tener la enfermedad preexistente, no se sabe (…) Nos pasó que Neyén tuvo bronquitis sin fiebre y no podía respirar. Él extraña mucho a sus amigos, pero también sufre lo que le pasa y queremos que vuelva al colegio con el esquema de vacunación completo”.

Esta campaña de vacunación a menores de edad ha sido posible porque, recientemente, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires reveló que el pasado martes aplicó la primera dosis contra el coronavirus a más de 100 mil 533 menores de 18 años.

