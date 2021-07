Un hombre de California, Estados Unidos, ganó más de 55 millones de dólares en una lotería hace más de diez años, pero no se lo contó a nadie, según ha confesado en una misiva a MarketWatch este “ganador de lotería de bajo perfil”, que quiso permanecer en el anonimato.

“Hace unos 10 años, gané más de US$55 millones en la lotería. Nunca se lo dije a mis padres, ni a mi hermana, ni a nadie. He mantenido un perfil bajo. Compré una camioneta nueva y una casa, pero les dije que estaba alquilando la casa. ¿Me equivoqué al no decírselo a nadie?”, se lee en la carta enviada.

Tras ganar la lotería, el hombre decidió no compartir la noticia con su familia por miedo a que su hermana lo obligara a donar el dinero a su iglesia. El hombre, actualmente de 67 años, guardó la apariencia de no tener ingresos adicionales, por lo que no daba dinero a la caridad ni a sus amigos.

“Sé que mis padres no habrían pedido nada, pero mi hermana me habría dicho que donara la mitad a su iglesia. No he donado dinero a nadie ni a ninguna organización. Tampoco creo en prestar dinero a amigos y familiares, pase lo que pase. Si lo hiciera, estaría arruinado”, explica en el documento.

El hombre ganó 55 millones de dólares en la lotería de California. (Foto: AFP)

En su carta publicada en el medio especializado en ofrecer información económica, el afortunado hombre expresó la esperanza de que su hermana no sepa dónde vive y reveló que no mantiene el contacto con ella por las “cosas horribles” que la mujer intentó hacer a sus padres en el pasado.

“Ahora tengo 67 años y estoy muy cómodo con mi vida. No gasto mucho. No tengo hijos y ambos padres fallecieron. No he mantenido a mi hermana porque no me agradan ni ella ni su esposo, y no he hablado con ella en más de 10 años”, indica en su epístola que ha sido bastante comentada en redes.