Sin lugar a duda, los perros son aquellos animales que millones de personas escogen como mascotas por la lealtad y cuidado que brindan. Pese a ello, cuentan con un punto en contra, pues no poseen un raciocinio similar a los seres humanos, pero dependerá de los propios dueños en orientarlos y brindarles una educación adecuada; sin embargo, estos mismos practican malos hábitos con sus canes que generarían gran incomodidad a otros individuos. Hoy en Mag, te revelaré algunos de los más comunes y que, de forma inmediata, debes solucionarlos. ¡Toma nota!

Dejar las heces de tu perro en el suelo

Es probable que hayas cometido este semejante error cuando has sacado pasear a tu mascota. Además de ser desagradable, estaría revelando muchos detalles sobre la importancia que sientes por el medioambiente. Por ello, es recomendable llevar una bolsa para recoger las heces del animal.

Hablar por teléfono o chatear cuando estás con tu perro

Olvídate de la costumbre de entablar una llamada o estar chateando con tus seres más cercanos en aquel momento que estés paseando a tu mejor amigo. Cuando realices esta acción, debes concentrarte netamente en ello.

Sacar a tu perro de tu casa cuando se está ladrando

Este acto es comúnmente realizado por gran cantidad de dueños, pues les incómoda ese ruido que generan sus perros. La solución a ello es sacarlos de sus hogares, pero no imaginan la molestia que provocarán en aquellas personas que viven en tu alrededor. Te recomiendo que, si tu mascota está acostumbrada a ladrar sin razón alguna, trasládala hacia un veterinario para que determine la verdadera causa

RESPUESTAS | Los perros se acostumbran a ladrar por diversas razones. (Foto: Pexels)

Ignorar las señales de “No se permiten mascotas”

No muestres una mala educación ante las demás personas y respeta aquellas señales donde te están solicitando que no pasees a tus perros u otro tipo de mascota en áreas determinadas.

Permitir que tu perro orine en propiedad de otras personas

Habitualmente, los dueños acostumbran pasear a sus perros con la finalidad de que orinen, pero nunca se fijan en qué lugares o espacios realizarán sus necesidades. Ten en cuenta que dicha acción te podría generar un gran problema, pues no te gustaría que un can haga lo mismo en tu propiedad.

No agarrar la correa que sujeta a tu perro

Quizás este acto se visualiza en la mayoría de parques, pues los dueños desean que sus perros paseen sin estar limitados. Existen altas posibilidades de que tu mascota genere incomodidad o ataque a otras personas por un descuido tuyo.

Consentir que tu perro sea inquieto con otras personas

Es común que tu mejor amigo sienta gran felicidad al detectar la presencia de otras personas y está acostumbrado a saltar sobre aquellos, pero es probable que provoque molestias en tus invitados. No permitas que ocurra dicha situación.

Ignorar las señales que brinde tu perro

En determinadas ocasiones, los perros intentan comunicarse con nosotros mediante ladridos, gruñidos, gemidos u actos que realizan con cualquier parte de su cuerpo. De presenciar ello en tu mascota, tienes que tomarle importancia.

RESPUESTAS | No pases por altos las señales que te brinde tu perrito. (Foto: Pexels)

Obligar a tu perro ser acariciado

Es verdad que estos leales animales les agrada recibir cariño por parte de sus dueños o cualquier ser humano, pero todo tiene un límite. En caso tu mascota no desee obtener una acaricia, entiéndelo y no lo obligues, pues podría tener una reacción que no sería la adecuada.

Brindarle medicamentos para humanos a tu perro

Esta acción sería totalmente desubicada porque podría ocasionar graves consecuencias a la salud de tu perro. Si tu can presenta síntomas de alguna enfermedad, no dudes en llevarlo hacia un veterinario para que te determiné qué acciones se ejecutarán.

