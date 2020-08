Para la familia Jiménez Medrano en la Ciudad de México, el regreso a clases tras las medidas de la nueva normalidad representa dos realidades distintas; por un lado Luciano de ocho años está inscrito en un colegio particular, mientras que su hermano, el pequeño Marcelo de cinco años, no fue enlistado de manera formal a la escuela. “El chiquito tiene cinco años y este año tomé la decisión de no inscribirlo al colegio donde normalmente estaba, puesto que su aprendizaje por la edad que tiene y por su personalidad debe debe de ser muy lúdico” , detalló Lorena Medrano, madre de familia.

Mientras que para Luciano el regreso a clases ha sido un poco pesado, él se mantiene emocionado por volver a ver a sus compañeros por medio de la tecnología y poder pasar más tiempo con sus seres queridos en casa. “Ha sido diferente porque el año pasado podía ver a mis amigos en persona y ahorita ya sólo los puedo ver en la computadora y también hay cosas buenas que me gustan porque puedo estar aquí con mi hermano” , expresó Luciano Jiménez, estudiante.

Para la mayoría de los padres el regreso a clases ha generado preocupación sobre si deben o no continuar en sus escuelas tradicionales, ya que hay ocasiones en la que los mismos infantes expresan no estar pasando un buen momento bajo el esquema de educación a distancia.

