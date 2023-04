Barcelona y Real Madrid volverán a verse las caras en una nueva edición del clásico español que será con motivo a la vuelta de las seminales de la Copa del Rey. El juego que empieza a las 20:00 horas de Madrid, España, se disputará este miércoles 5 de abril en el estadio Spotify Camp Nou de la ciudad de Barcelona. Los dirigidos por Xavi Hernández vencieron en la ida por 1-0 y están muy cerca de conseguir el doblete de títulos del fútbol español por su buen momento en LaLiga donde son líderes con 71 puntos, doce más que su rival de la Casa Blanca.

Tras derrotar 4-0 al Elche, con doblete de Robert Lewandowski y tantos de Ansu Fati y Ferran Torres, el Barcelona confirmó que es el firme candidato a ganar el título y, de conseguir este objetivo, pasará la página del fracaso en Champions y Europa League. Por esta razón, una victoria sobre el Real Madrid será importante para seguir tapando las heridas que dejó la mala temporada en el plano internacional y, asimismo, buscar construir los cimientos para un futuro prometedor.

Para este clásico contra el Madrid, el Barca iría con Ter Stegen; Araújo, Koundé, Alonso, Balde; Busquets, Kessié, Sergi Roberto, Gavi; Raphinha y Lewandowski. Xavi sabe que el triunfo podría ser el golpe más fuerte para dejar la huella que se espera de él en el club como entrenador pues como futbolista lo ganó todo a lado de Messi e Iniesta.

Franck Kessie celebra el gol con el que el Barcelona le ganó 2-1 al Real Madrid en el último clásico que se jugó por LaLiga 2023. (Foto: AFP)

El Real Madrid, por su parte, se recuperó del golpe que recibió del Barcelona a mitad de semana cuando perdió por 2-1 con una goleada aplastante de 6-0 sobre el modesto Valladolid. El técnico Carlo Ancelotti sabe que ganar el clásico le ayudará a posicionar de cara el título de Copa del Rey y, de esta manera, llegar con la motivación al tope para el encuentro de la próxima semana frente al Chelsea inglés por los cuartos de final de la Champions League.

Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Camavinga; Tchouameni, Modric, Kroos; Valverde, Benzema y Vinicius Jr. serían los jugadores que alinearían como titulares ante el Barcelona.

Alineaciones probables del Barcelona vs. Real Madrid

FC Barcelona : Ter Stegen; Araújo, Koundé, Alonso, Balde; Busquets, Kessié, Sergi Roberto, Gavi; Raphinha y Lewandowski.

Horario, TV, en qué canal y dónde ver Barcelona vs. Real Madrid

La transmisión oficial del partido entre Barcelona y Real Madrid en España será por Movistar Liga de Campeones, RTVE.es, fuboTV España, TVE La 1, #Vamos y Movistar+; en Sudamérica se verá por los pantallas de DirecTV Sports; en México y Centroamérica por SKY Sports HD y Blue to Go Video Everywhere; y en Estados Unidos por ESPN Plus. El juego empieza desde las 8:00 p. m. de la noche en Madrid. Puedes seguir el minuto a minuto en Mag con todas las incidencias y goles.

Barcelona vs. Real Madrid Copa del Rey 2023 1. ¿Cuándo juegan? Miércoles 5 de abril 2. ¿Dónde es el partido? Estadio Spotify Camp Nou, Barcelona 3. ¿A qué hora juegan? 8:00 p. m. (hora española); 2:00 p. m. (PER,COL, ECU); 4:00 p. m. (ARG; CHI) 4. ¿En qué canal transmiten? Movistar Liga de Campeones, TVE La 1, DirecTV Sports, SKY Sports y ESPN Plus 5. ¿Cómo verlo por Internet Sigue el MINUTO a MINUTO con el resultado en directo desde Mag

Últimos partidos del Barcelona

02/03/23 | Real Madrid 0-1 FC Barcelona

05/03/23 | FC Barcelona 1-0 Valencia

12/03/23 | Athletic Club 0-1 FC Barcelona

19/03/23 | FC Barcelona 2-1 Real Madrid

01/04/23 | Elche 0-4 FC Barcelona

Últimos partidos del Real Madrid

05/03/23 | Real Betis 0-0 Real Madrid

11/03/23 | Real Madrid 3-1 Espanyol

15/03/23 | Real Madrid 1-0 Liverpool

19/03/23 | FC Barcelona 2-1 Real Madrid

02/04/23 | Real Madrid 6-0 Real Valladolid

Historial del clásico Barcelona vs. Real Madrid

19/03/2023 | FC Barcelona 2-1 Real Madrid

02/03/2023 | Real Madrid 0-1 FC Barcelona

15/01/2023 | Real Madrid 1-3 FC Barcelona

16/10/2022 | Real Madrid 3-1 FC Barcelona

20/03/2022 | Real Madrid 0-4 FC Barcelona

12/01/2022 | FC Barcelona 2-3 Real Madrid

24/10/2021 | FC Barcelona 1-2 Real Madrid

10/04/2021 | Real Madrid 2-1 FC Barcelona

24/10/2020 | FC Barcelona 1-3 Real Madrid

01/03/2020 | Real Madrid 2-0 FC Barcelona

¿Quiénes son los árbitros del clásico Barcelona vs. Real Madrid?