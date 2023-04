Barcelona y Real Madrid librarán la última batalla de los clásicos de la presente temporada este miércoles 5 de abril por el partido de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey 2023. En esta nota podrás conocer los canales de televisión que cuentan con los derechos exclusivos para transmitir el juego más importante del fútbol español por TV y streaming en diferentes países del mundo.

ESPN Deportes y ESPN+ tendrán la señal del clásico Barcelona vs. Real Madrid en los Estados Unidos y Puerto Rico. Por otro lado, SKY Sports HD y Blue To Go Video Everywhere ofrecerán las imágenes del juego para los países de México, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana y Panamá.

En Sudamérica, los países de Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Venezuela y Uruguay verán el partido entre Real Madrid vs. FC Bacelona a través del canal DirecTV Sports y el servicio streaming de DirecTV Go. Paraguay y Bolivia tendrán las imágenes del juego vía TiGo Sports y TiGo Play.

En España, la transmisión oficial del clásico Barça-Madrid estará a cargo de Movistar Liga de Campeones, Movistar+, #Vamos, fuboTV, TVE La 1 y RTVE Play en idioma castellano. También habrá una cobertura especial en catalán de la previa del clásico vía Barça TV y Real Madrid TV.

¿Qué canal transmite Barcelona vs. Real Madrid en México y Centroamérica?

País Canal de TV Streaming México SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524) Blue To Go Video Everywhere Costa Rica SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524) ViX Panamá SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524) ViX Honduras SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524) ViX República Dominicana SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524) ViX Guatemala SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524) ViX Honduras SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524) ViX Puerto Rico ESPN Deportes ESPN+

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Real Madrid desde Estados Unidos (USA)?

ESTADOS UNIDOS Canal de TV Streaming AT&T U-verse HD ESPN Deportes (Channel 3313) ESPN+ Century Link Prism ESPN Deportes HD (Channel 4302) ESPN+ Charter Spectrum HD ESPN Deportes (Channel 262) ESPN+ Comcast XFINITY TV HD Revisa la señal de tu región ESPN+ Cox Communication HD ESPN Deportes (Channel 1333 y 1438) ESPN+ DirecTV HD ESPN Deportes (Channel 432) ESPN+ DISH Network HD ESPN Deportes (Channel 442) ESPN+

¿En qué canal pasan Barcelona vs. Real Madrid en Sudamérica?

Países Canal de TV Streaming Argentina DirecTV Sports (610 SD, 683 SD, 1610 HD y 4000 4K) DirecTV Go Chile DirecTV Sports (610 SD, 683 SD, 1610 HD y 4000 4K) DirecTV Go Colombia DirecTV Sports (610 SD, 683 SD, 1610 HD y 4000 4K) DirecTV Go Ecuador DirecTV Sports (610 SD, 683 SD, 1610 HD y 4000 4K) DirecTV Go Perú DirecTV Sports (610 SD, 683 SD, 1610 HD y 4000 4K) DirecTV Go Uruguay DirecTV Sports (610 SD, 683 SD, 1610 HD y 4000 4K) DirecTV Go Venezuela DirecTV Sports (610 SD, 683 SD, 1610 HD y 4000 4K) DirecTV Go Paraguay Tigo Sports Paraguay No hay Brasil No se ha confirmado Star+

¿En qué canal de televisión ver Barça vs. Real Madrid en España?

Movistar Liga de Campeones TVE La 1 EN DIRECTO Movistar Liga de Campeones 1: dial 56 Dial 1 de Movistar+ Movistar Liga de Campeones 2: dial 57 Dial 1 de Orange TV Movistar Liga de Campeones 3: dial 58 Dial 1 de Vodafone Movistar Liga de Campeones 4: dial 180 Dial 1 de Mundo R Movistar Liga de Campeones UHD: dial 441 Dial 1 de Telecable Real Madrid TV Dial 1 de Racctel+ Barca TV Dial 1 de Videosur fuboTV Diales 1 y 81 de Euskaltel #Vamos Dial 111 de Galicia R RTVE Play Dial 111 de SomTV

¿Cómo ver el clásico Real Madrid-Barcelona por Internet y Streaming?

DirecTV Go

ESPN Plus

Blue to Go Video Everywhere

Movistar+

RTVE Play

#Vamos

