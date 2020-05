La ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Ariela Luna, dio a conocer que, desde el 20 de mayo, las familiar que forman parte del padrón de beneficiarios del Bono Familiar Universal comenzarán a recibir el subsidio de760 soles, dispuestos por el Gobierno para mitigar la crisis que se vive a causa del coronavirus (COVID-19).

El Bono Familiar Universal de 760 soles completará el universo de 6.8 millones de hogares a nivel nacional en pobreza y pobreza extrema del ámbito urbano y rural. Para su otorgamiento, la familia no debe haber recibido antes los bonos: Yo me quedo en casa, Independiente y Rural; y que ningún integrante del hogar se encuentre registrado en ninguna planilla del sector público o privado, excepto pensionistas y modalidad formativa.

De acuerdo con la ministra Luna, el integrante del hogar no debe tener un ingreso superior a los 3,000 soles mensuales, de acuerdo con la información disponible de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y de Sunat.

Bono Universal Familiar y Registro Nacional de Hogares (Foto: Midis)

Sin embargo, un grupo de hogares no ha sido incluido en el padrón, pero tendrá la oportunidad de inscribirse con el fin de acceder, siempre y cuando cumpla con los requisitos antes mencionados, al bono familiar que está otorgando el Ejecutivo. La inscripción será 100 % virtual y para ello el Midis habilitó una plataforma digital, que parece que está presentando algunas fallas, ¿por qué?

¿QUÉ PASÓ CON LA PÁGINA DE REGISTRO PARA EL BONO FAMILIAR UNIVERSAL?

Aurelia Luna, en comunicación con América Noticias, anunció que para saber si es beneficiario del Bono Familiar Universal, la persona deberá ingresar a la plataforma web: bonouniversalfamiliar.pe y colocar el número y la fecha de emisión de su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Pese a los esfuerzos del Gobierno, aún hay familias que no fueron incluidas en este padrón, para ello se ha dispuesto la creación del Registro Nacional de Hogares, mediante el cual se atenderá a los hogares que no fueron incluidos.

Al efecto, señaló Luna, la familia deberá ingresar a la plataforma del Registro Nacional de Hogares del Reniec: https://registronacionaldehogares.pe/. Sin embargo, al darle clic al enlace de dirección web, esta no se encuentra habilitada y te arroja el mensaje: “502 Bad Gateway”.

La titular del Midis informó, sin embargo, que la web está habilitada desde las 00:00 horas del miércoles 20, y que si no se puede entrar, quizás sea por el tráfico de personas que ingresaron al sitio web.

Cabe señalar que pasada las 11:00 horas del día 20 de mayo, aún la web seguía sin ser habilitada para poder inscribirse.

Si no eres beneficiario, te saldrá el siguiente mensaje. Además, podrás ingresar al portal para una nueva inscripción (Foto: Midis)

¿CÓMO SERÁ LA INSCRIPCIÓN UNA VEZ HABILITADA LA WEB?

Para inscribirte solo debes ingresar a https://registronacionaldehogares.pe/. Y seguir los siguientes pasos:

Una vez dentro, deberás validar, complementar o actualizar la información de los miembros de su hogar y así verificar si se cumple con las condiciones antes señaladas para acceder al bono familiar.

Es importante que, para asegurar un correcto llenado de información, tengas a la mano la información completa y DNI de los integrantes que componen tu hogar.

Esta plataforma estará habilitada solo por 10 días y la información consignada servirá también para la ejecución de políticas sociales post pandemia.

Se recomienda no compartir su información personal, no aceptar ayuda de grupos en redes sociales, no recurrir a tramitadores y evitar mensajes o correos falsos, así como mantener en reserva sus códigos y claves de retiro si utiliza la Banca Celular.

No compartas tu información personal, no aceptes ayuda de grupos en redes sociales, no recurras a tramitadores y evita mensajes o correos falsos (Foto: César Campos / GEC)

