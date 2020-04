El Gobierno del Perú decretó que otorgaría un bono de S/ 380 a las familias más vulnerables, afectadas por la orden de aislamiento social obligatorio dispuesta por el presidente Martín Vizcarra. Desde el domingo 22 de marzo, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) habilitó la plataforma ‘Yo Me Quedo en Casa’, donde todos sus ciudadanos pueden confirmar si accederán al subsidio monetario otorgado de manera excepcional como apoyo frente a esta crisis.

No solo el Perú, sino el mundo vive actualmente un periodo muy complicado por la pandemia del COVID-19, también conocido popularmente como coronavirus por su familia de virus, que ha provocado que la economía se detenga al cerrar cientos de miles de negocios para permitir esta cuarentena generalizada. Lastimosamente esto ha tenido un impacto negativo para las familias de trabajadores independientes que vivían necesariamente de su trabajo diario para brindar un sustento a sus hogares.

Por ello, y a raíz de la extensión de las medidas de prevención, el Gobierno del Perú dispuso la entrega de un segundo bono para las familias más vulnerables, que hoy se preguntan si recibirán una vez más esta ayuda económica. Hasta el jueves 16 de abril, el mismo Vizcarra reportó que la primera parte del bono para familias vulnerables ya había sido cobrado por 2,2 millones de hogares; es decir, casi el 80% del total de beneficiarios (2,7 millones). Del mismo modo, 408.000 hogares (50 % del total) ya accedieron al depósito de los S/ 380 del Bono Independiente.

Sin embargo, existe un grupo de esta población que aún tienen dificultades para realizar el cobro de este Bono de S/380, con la página oficial solo brindando la información de que “el pago está en proceso”. ¿Qué hacer en esta situación? A continuación te detallamos los pasos que debes seguir para realizar el cobro de este Bono Independiente dispuesto por Martín Vizcarra.

¿QUÉ HACER SI EL PAGO DEL BONO 380 AÚN ESTÁ EN PROCESO?

Las familias más afectadas por el estado de emergencia que rige en el país recibirán un nuevo bono de S/ 280 (Foto: EFE)

Según la Agencia Andina, el Midis ha informado que en los próximos días se conocerá la programación de la segunda entrega del bono de 380 soles para la población vulnerable en pobreza y pobreza extrema afectada por la cuarentena dispuesta por el Gobierno para frenar la propagación del coronavirus.

“En los próximos días se informará la programación para que, progresivamente, los más de 2.7 millones de hogares que accedieron a la primera entrega de la subvención puedan cobrar el segundo pago del subsidio”, señaló en un comunicado oficial.

El Midis indicó que los hogares que accedieron a la subvención de 380 soles y, por alguna razón, no han podido cobrar en la agencia, fecha y hora indicados, ahora pueden hacerlo en cualquier agencia, a nivel nacional, de la entidad financiera que se les asignó. Esta facilidad corresponde tanto a hogares de Lima y Callao como de cualquier región del país.

“Para los casos en los que la persona asignada para cobrar la subvención económica tenga algún tipo de discapacidad, se encuentre en el extranjero, esté recluida en un penal o aparezca como fallecida, ya se inició el proceso de reasignación del subsidio a otro miembro del hogar que pueda realizar el cobro”, se dispuso para facilitar el cobro del Bono 380.

Bono 380, Perú Yo Me Quedo en Casa: links y pasos para retirar en bancos (cajeros y agentes)

Además, la institución invocó a que los ciudadanos deberían estar atentos a la información que difundirá sus canales oficiales. También se puede consultar, los próximos días, en la plataforma yomequedoencasa.pe.

“Si su pago figura en ‘En proceso’ es porque se ha tenido dificultad para encontrar una agencia cercana a su vivienda o por las restricciones de tránsito que impidieron la programación respectiva. Para estos casos, se están haciendo las gestiones correspondientes para que el hogar beneficiario acceda en un solo pago a las dos entregas previstas del subsidio, es decir, un monto total de 760 soles”, se publicó en un comunicado.

El subsidio económico de 380 soles no ha implicado ningún tipo de inscripción ni ha sido asignado por solicitud alguna. El padrón de hogares beneficiados fue elaborado en base al Padrón General de Hogares (PGH) del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), que contiene la información de la Clasificación Socioeconómica (CSE) de hogares del país.

“No se deje sorprender, no hay nuevas inscripciones ni nuevo padrón para la segunda subvención. cualquier opción que ofrezca alguna de estas alternativas representa una estafa. Para asegurar que este subsidio llegue a las familias en situación de pobreza y pobreza extrema que lo requieren, se han realizado diversas verificaciones de información con bases de datos del Estado. Por ello, pueden darse casos que hayan sido observados por no reunir las condiciones para la entrega", añadió.

PASO A PASO PARA COBRAR SUBSIDIO MONETARIO POR COVID-19

Para conocer si eres parte del padrón oficial, debes ingresar a la siguiente página web: https://bono.yomequedoencasa.pe

Una vez dentro, llena los siguientes campos: número de DNI, fecha de nacimiento y completa el texto de la imagen que aparece en la parte inferior. Luego, clic en “consultar”.

Si eres beneficiaria (o), aparecerán tus datos, fecha y lugar al que debes acudir para cobrar el bono de S/ 380 . Si te corresponde cobrar el dinero y no te aparecen estos datos, ten paciencia. El Midis está buscando una agencia cerca a tu hogar. Solo vuelve a hacer la consulta luego.

Si ya tienes una fecha de entrega programada, debes acudir a la agencia indicada en el día indicado. Recuerda llevar tu DNI .

Una vez realizado el cobro, regresa a tu casa para continuar con el aislamiento obligatorio.

¿CÓMO SE ESTÁN HACIENDO LOS PAGOS?

Titular del Midis dijo que a través de una plataforma virtual, la gente sabrá si accedió el beneficio (Foto: Midis)

La ministra dijo que el pago se está haciendo a nivel nacional, en su mayoría a las mujeres de las familias beneficiadas, prioritariamente en zonas urbanas, debido a que el Midis, a través de sus programas sociales, ya atiende a ciudadanos y ciudadanas en situación de pobreza y pobreza extrema de zonas rurales.

El programa Juntos tiene 700.000 hogares usuarios, mientras que el programa Pensión 65 atiende a 570.000 personas adultas mayores y el programa Contigo tiene registradas a 40.000 personas con discapacidad severa.

En el caso de Pensión 65 y Contigo, se programó que los beneficiarios reciban el bono al mismo tiempo que sus subsidios, debido a que los adultos mayores y las personas con discapacidad severa son las más vulnerables ante el COVID-19.

PENSIÓN 65

La ministra Luna anunció que, a partir del lunes 23 de marzo, 218.000 usuarias y usuarios del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 accedieron al doble pago de las subvenciones correspondientes a los bimestres marzo-abril y mayo-junio en las agencias del Banco de la Nación en todo el país.

A principios de abril, otros 146.000 adultos mayores del mismo programa recibieron en sus domicilios el doble pago para que no se expongan al COVID-19.

El presidente Vizcarra indicó originalmente que el bono se entregaría en un solo pago, pero al ampliarse por primera vez el estado de emergencia, se anunció un segundo bono que todavía aguarda fecha de depósito.

Según la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, la entrega de los bonos beneficiará a la mitad de los 7 millones de hogares urbanos que hay en el país.

Alva también precisó que la entrega del primer bono está a cargo del Midis, mientras que el segundo, para los trabajadores independientes e informales, está a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

VIDEO RECOMENDADO

Segundo BONO 380 y BONO Independiente: ¿cuándo comenzará a pagarse?