Es conocida como ‘flor de agua’ y su presencia no solo realza un florero en el hogar, sino que tiene un poderoso significado espiritual en esta Semana Santa. Desde niña me enseñaron a colocar en un lugar especial el ramo de olivo del Domingo de Ramos y a no comer carnes rojas el Viernes Santo, así como recorrer las 7 iglesias y tener un momento de reflexión, pero en mi búsqueda diaria de información acabo de descubrir algo que estoy segura también te interesará. Hoy te traigo todo lo referente al clavel y su rol primordial dentro de estos días tan especiales para los fieles católicos que recordamos la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

¿Por qué se debe tener un clavel en Semana Santa?

Los claveles son plantas herbáceas con llamativos colores. Su nombre científico es Dianthus caryophyllus y significa Flores de los dioses.

En esta fecha tan importante para el catolicismo, muchas personas llevan a cabo diversas prácticas espirituales como el ayuno o penitencia, pero otras también le dan un espacio a los rituales esotéricos. Tener claveles en casa combina el simbolismo religioso y prácticas del Feng Shui.

SEMANA SANTA | Los colores de estas flores tienen un fuerte significado, en especial los claveles rojo y blanco. (Foto: Pixabay)

Significado del clavel en Semana Santa

En el cristianismo, el clavel rojo simboliza la sangre derramada por Jesucristo y su sacrificio al morir en la cruz, mientras que los claveles blancos representan la pureza de la Virgen María.

Incluso hay quienes recuerdan una leyenda que precisa que los claveles aparecieron después de la crucifixión de Jesús y crecieron en los lugares donde cayeron las lágrimas de su madre, es por eso que también simbolizan el amor maternal.

“Según una leyenda cristiana, los claveles aparecieron originalmente después de la crucifixión de Cristo y crecieron en los lugares donde las lágrimas de la Virgen María cayeron a la tierra. Se dice que así fue como el clavel se asoció con el amor de una madre”, explicó ‘Stems with style’, un blog enfocado en flores y plantas.

Ahora, si hablamos del Feng Shui, esta planta puede atraer energía positiva y los de color rosado representan admiración, respeto, paz, amor y sinceridad, sentimientos que deben predominar durante la Semana Santa.

En resumen, tener claveles en el hogar durante la Semana Santa es un recordatorio de los valores de la fe, el sacrificio de Jesús y el gran amor de la Virgen María.

Te recomiendo este video

En Semana Santa la televisión nos invade con películas clásicas con mensajes e historias para disfrutar en esta época. Por ello, recordamos 5 clásicos del cine de todos los tiempos.