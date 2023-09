Si tienes una mascota en casa, de seguro te pasa lo mismo que a mí. Pues cada vez que barro siento que no arraso por completo con los pelos de mi perro y ni la aspiradora cumple su tarea totalmente. Frente a este dilema me puse a buscar diversos trucos caseros para dejar impecable el piso de la sala, comedor y hasta la habitación y me topé con el método de la bolsa de plástico. Aquí te explico en qué consiste y por qué es efectivo al 100%.

Uno de los beneficios de los ‘remedios de la abuela’ es que son soluciones a muy bajo costo que te ayudan a mantener tu hogar totalmente limpio y aquí estamos frente a uno de ellos.

Cómo limpiar el piso con pelos de perro o gato

En muchos casos, por más que barras los pelos, nunca se terminan de meter al recogedor y se acumulan en las esquinas, sobre todo si tenemos mascotas. Ellos dejan sus ‘regalitos’ en la ropa, sofá, cobijas y todo rincón de tu hogar; sin embargo, sí es posible desaparecerlos por completo si usas este truco casero 100% eficaz y económico.

Solo tienes que coger tu escoba, que debe estar limpia, y envolver el cabezal con una bolsa de plástico. Asegúrate que cubra todas las cerdas y que quede bien sujeta usando las asas para atarla alrededor del palo con un nudo.

Ahora procede a barrer como lo harías normalmente y te sorprenderás al ver cómo arrasas con todos los pelos. Si te preguntas dónde está la magia, pues la respuesta es simple: la fricción entre el plástico y el suelo, junto con la electricidad estática generada, atrae y atrapa los pelos.

En este caso, el plástico actúa como un material que atrapa las partículas como si fuera una cinta adhesiva y los pelos, por más que sean livianos y rebeldes, se van a adherir con facilidad.

