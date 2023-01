El verano es la oportunidad perfecta para disfrutar de un día de relajo en la playa, piscina, dar un paseo con ropa más ligera o pasarla bien en un parque en compañía de los niños; sin embargo, si no se toman las medidas correctas para cuidar la piel, el resultado puede ser fatal. La insolación terminará por dañar los buenos recuerdos y la hiperpigmentación también se agravará. ¿Sabes cómo aplicar el protector solar para evitar las manchas en rostro, brazos o piernas? Aquí te explicamos un truco para hacerlo bien.

También conocida como manchas solares o manchas de la edad, la hiperpigmentación se da por la exposición prolongada a la luz solar. Por lo general aparece en las mejillas, la nariz, la frente, entre otras zonas del rostro y en lugares del cuerpo donde más da el sol. Estas suelen ser inofensivas; sin embargo, es importante mantenernos alertas y comenzar a prevenirlas lo antes posible.

Para retrasar su aparición, el protector solar será tu mejor aliado. Este se debe aplicar a diario, sin importar si es verano o invierno, por lo que debe estar incluido en tu rutina de cuidado facial, así te quedes en casa todo el día. De esa manera contribuirás a disminuir la flacidez y la aparición de arrugas y manchas.

Cómo aplicar el protector solar para evitar manchas: truco

No basta con aplicar el protector solar sobre tu piel, sino hacerlo correctamente. Daniel Cárdenas, Head Marketing activation Beauty & F&H de Avon Perú, explica que para evitar los efectos nocivos de la radiación ultravioleta los 365 días del año hay que ponerlo muy bien sobre el rostro.

El truco está en usar la técnica de los dos dedos, es decir, pon líneas extendidas de protector solar a lo largo de tus dedos índice y medio y esa cantidad es la que debes esparcir bien sobre el contorno de ojos, rostro, orejas y cuello, teniendo en cuenta que debe ser el último paso de tu rutina de cuidado facial. Es importante que este proceso se realice cada 2 o 3 horas, y a “toquesitos” en caso de estar maquillada.

Además, es importante elegir un protector solar que cuenta con triple protección UVA/ UVB, luz azul y luz infrarroja de FPS 50. El especialista recomienda la línea de Anew, la marca premium e innovadora de Avon que también tiene ácido hialurónico que hidrata, mejora la luminosidad y la textura de la piel. Asimismo, la fórmula exclusiva del nuevo FPS 70 de Avon con Protinol y Fitol, ayudan a mantener el rostro más suave, uniforme y a prevenir la pérdida de colágeno.

Qué otros cuidados tener para evitar las manchas en la piel

Viste prendas esenciales para el verano: Cuando hablamos de protección solar, lo primero que se nos viene a la cabeza son las cremas especializadas en ello. Sin embargo, más allá de emplear este producto, hay otras medidas útiles para mitigar el impacto negativo de los rayos UV y estas son: usar prendas que logren reducir la exposición directa al sol y cubrir las zonas más propensas a las manchas solares, sombrero o gorra, lo que prefieras. La diferencia en cuanto a proliferación de manchas será notable, en especial si realizas actividades al aire libre y en horas en las que el sol es más nocivo (entre las 10:00 a.m. y 4:00 p.m.). Utiliza cremas aclaradoras: Si estás buscando una solución, además de usar protectores solares FPS50 o FPS70 o durante todo el año, te puede ser de gran ayuda utilizar cremas y cosméticos aclaradoras que te ayuden a reducir la apariencia de decoloraciones, hidratar y cuidar la piel. Para ello, añade a tu rutina de cuidado facial diaria, cremas desvanecedoras y aclaradoras de manchas. Avon cuenta con una línea de aclarado facial que combate las manchas y el tono desigual de la piel, Anew Clinical Crema Facial Aclaradora con FPS 35, desarrollada para ayudar a reducir la apariencia de las manchas y el paso de la edad, al mismo tiempo mejora la luminosidad de la piel y hace que se vea y se sienta humectada.

Además, es importante que sepas que “la aparición de este tipo de manchas, no se dan de un día a otro, sino que toma meses o hasta años en hacerse visibles”. Por lo que se recomienda cuidar la piel desde joven y utilizar productos especiales a modo de prevención. Por otro lado, a pesar de que las manchas causadas por el sol no requieren atención médica, si llegan a generar alguna incomodidad o notas irregularidades, no dudes en acudir a un médico especialista para continuar con el tratamiento adecuado.

Síguenos en nuestras redes sociales: