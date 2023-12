Diciembre empezó y con él no solo llega el amor, la paz y la decoración de los hogares con miras a la Navidad, sino que muchas personas le dan la bienvenida a los intercambios de regalos, reuniones de reencuentro y las cenas copiosas donde un protagonista de la mesa se roba toda la atención. No te estoy hablando del pavo horneado, sino del panetón o panettone y aquí te enseño cómo cortarlo correctamente para que te rinda más, no pierda su forma y todos disfruten hasta la última migaja.

Está presente en la mayoría de supermercados y hasta en los comerciales de la televisión y es que este bollo dulce y esponjoso, con frutas secas y pasas en su interior, tiene un sabor exquisito y una textura particular y lo que se busca es que no se vaya a desmenuzar al servir las raciones.

Si cada vez que lo pones en la mesa se te desmorona y pierde su forma, hoy quiero enseñarte cómo cortarlo con estilo, aunque en la antiguedad lo mejor era arrancar o pellizcar las porciones con las manos, una costumbre que ya no se estila mucho. Hablando de tradiciones, aquí te dejo algunas ligadas a la Navidad: Qué significa poner una vela en la ventana en Navidad o Cuál es la fecha exacta para poner el árbol de Navidad.

Cómo cortar el panetón fácilmente

Lo primero que tienes que tener en cuenta es el cuchillo que debe ser de pan, serrado, de hoja bien larga y correctamente afilado. Lo ideal es que su longitud sea mayor que el propio diámetro del panettone.

Si quieres disfrutar hasta la última migaja, entonces retira el papel del molde. Puedes ayudarte con el cuchillo pasándolo por todo el diámetro y así salga fácilmente.

Una opción es cortarlo primero por la mitad, atravesando de forma vertical también la base para separarlo en dos, especialmente en unidades muy grandes. Ahora hay que cortar el pan en gajos, sin apretar ni presionar el cuchillo sino que este se deslice de forma natural. También puedes cortarlo en cubos o piezas más pequeños, siempre con la misma técnica suave.

Otra opción es partirlo por la mitad: la base y la cúpula. Toma una de ellas y córtalo en 4 trozos. Luego, saca 3 pedazos de cada uno y así obtendrás 12 trozos por cada mitad de panetón, perfecto si son varios en la mesa. Si no son muchos, entonces saca un total de 8 pedazos.

TRUCOS CASEROS |Al momento de trocear el panettone, mucha gente no lo hace correctamente. (Foto: Leonardo Luz / Pexels)

¿Cómo se sirve el panettone?

El panetón es delicioso por sí solo, pero hay quienes lo disfrutan con una copa de vino, licor dulce, jerez o un café o bebida caliente como el chocolate o nata. Si bien no necesita acompañamiento, hay quienes le ponen crema pastelera, salsa de chocolate, una crema de mascarpone, una bola de helado o mantequilla.

