Tener plantas en casa nos da una serie de beneficios, pero no debemos olvidarnos de sus cuidados. Si tienes poco tiempo o saldrás de vacaciones, puedes recurrir al autorriego para que no se echen a perder. Con una botella de plástico que reciclaste y algo de ingenio lograrás fabricar esta práctica herramienta.

Además de purificar el aire y absorber gases contaminantes, las plantas nos estimulan y ayudan a combatir el estrés. Las preferidas por muchas personas son las plantas de interior como la ‘llama plata’ o ‘Corazón de Jesús’.

Sin embargo, es necesario cuidar regularmente estas plantas y el agua es un elemento que no puede faltar. Si por estos días no puedes ocuparte de tus plantas o tienes planificado un viaje, puedes recurrir al sistema de autorriego. De esta manera, no desperdiciarás agua y las plantas estarán sanas.

Pasos para hacer una botella autorriego

Sigue estos consejos de la cuenta de TikTok El Polinizador para crear una botella autoriego muy práctica. De esta manera, las plantas que están en macetas pequeñas o medianas serán beneficiadas.

Sácale el máximo provecho a las botellas de plástico para crear un sistema de autorriego. (Foto: Pixabay).

Utiliza una botella de plástico con tapa

Realiza un agujero en el centro de la botella con un desarmador

Ingresa un hisopo por el agujero y deja que solo sobresalga la parte blanca

Emplea un palo de escoba o alguna tabla que tengas en casa para atarlo a la botella con cinta adhesiva. Asegúrate de invertir la botella

Una vez realizado este paso, destapa la botella sin mover el hisopo y vierte de agua hasta más de la mitad

Finalmente, da vuelta a la botella, coloca el palo en la tierra de la maceta y tendrás una botella autorriego muy práctica

