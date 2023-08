La lactancia materna es toda una aventura con subidas y bajadas para miles de mujeres. Esta no siempre es exitosa y es ahí donde se enfrentan sentimiento de culpa, frustación y hasta llanto al sentir que no pueden alimentar correctamente a sus bebés; sin embargo, el desafío aumenta cuando no se trata de un solo niño, sino que tras el embarazo se tuvieron gemelos o trillizos. Es aquí donde aparece la pregunta de qué hacer o cómo organizarte. En esta nota de comparto algunos trucos de la mano de una experta.

“La lactancia es un reto para muchas madres, sobre todo, las primerizas, ya que en algunos casos no cuentan con la leche necesaria para alimentar a sus bebés. Sin embargo, este desafío es mayor para aquellas mujeres que presentan un embarazo múltiple, es decir, madres de gemelos o trillizos. La mayoría de estos bebés suelen a ser prematuros, por lo que la alimentación durante los primeros meses es primordial”, explica la Dra. Mónica Ramírez, jefa de Programas de Salud de Sanitas.

Es aquí donde resulta importante contar con información adecuada para la extracción. “Por ejemplo, la orientación médica o el uso de extractores manuales o eléctricos son los mejores aliados para estimular la producción de leche y, posteriormente, para implementar un banco de leche. Por lo general, en el caso de los partos normales, no es necesario ese estímulo, ya que solo se alimenta a un bebé, pero cuando la lactancia es múltiple, es vital”, agrega la especialista quien también trajo al mundo a tres bebés a la vez.

Trucos para la lactancia materna de gemelos o trillizos

Seguir una rutina adecuada y estricta: Es esencial mantener la constancia y disciplina en la extracción o succión de leche materna con la finalidad de no perder la cantidad de producción. Si bien existe el soporte de leche maternizada, también conocida como fórmula, la leche materna tiene mayores beneficios clínicos y económicos. Implementar un banco de leche: En el caso de amamantar a más de un bebé al mismo tiempo, se recomienda contar de un banco de leche en casa, el cual se puede llevar a cabo tras una rutina de extracción entre 2 a 3 horas, de acuerdo con la capacidad de producción de la madre y la necesidad de los bebés. Durante este proceso se debe mantener la higiene tanto corporal, así como de los implementos a utilizar, y colocarlos en envases especiales, como las bolsas o botellas de almacenamiento para leche materna preesterilizados libres de BPA, y se debe agregar la fecha y hora de la extracción. Finalmente, la leche extraída tiene que ser almacenada dependiendo del rango de hora en el que se vaya a usar. En caso se utilice dentro de las siguientes 2 horas, se puede dejar a temperatura ambiente; si será usada dentro de las 24 horas, se deberá mantener refrigerada en la zona convencional del refrigerador, y si es posterior a las 24 horas, tendrá que mantenerse bajo menos de 0° de temperatura. Contar con asesoría y herramientas de lactancia: Es primordial contar con una asesoría médica en obstetricia, enfermería o especialistas en neonatología para acompañar a la madre en todo este proceso. Por otro lado, se recomienda el uso de elementos de apoyo, como extractores manuales o eléctricos para cumplir con la tarea, las cuales deben estar esterilizados al momento de usarlos. Mantener el positivismo: Cuando los bebés llegan a casa, uno de los mayores desafíos es encontrar el momento y tiempo para que las madres descansen, lo que influye en la producción de leche materna. Para evitar los episodios de estrés e impulsar el descanso, se recomienda aplicar técnicas de meditación y relajación para aliviar la carga que puede sentir la madre tras todo el proceso del postparto. Recibir apoyo familiar: El soporte de la pareja o la familia es importante debido a la falta de tiempo de la madre, y el reto que conlleva un parto múltiple. Mientras ella le da de lactar a los bebés, la pareja o la familia puede apoyarla adoptando otras tareas, como ayudando a la madre a acomodarse para amamantar a sus pequeños, administrando la leche materna extraída, limpiando los implementos que se utilizó en el proceso, entre otros. El objetivo del trabajo en equipo es que una tarea retadora se convierta en uno más práctico y ágil.

Adicional a esto, la vocera de Sanitas enfatiza sobre la importancia de la organización y la disciplina al momento de alimentar a los bebés. “Existe una rutina de cada tres horas que se debe respetar. Primero, se prepara la leche en los biberones previamente esterilizados. Luego, se les cambia el pañal y, finalmente se les da el biberón. Terminando la toma se tiene que asegurar la extracción de los gases antes de acostarlos”, explica.

La representante de Sanitas también recuerda que lo mejor es que cuenten con planes de salud para garantizar su bienestar y fortalecer su desarrollo. “Contamos con un programa que asegura el crecimiento y desarrollo de los niños en diversos aspectos. Por ejemplo, a través del control de los hábitos alimenticios, habilidades psicomotrices y la realización de exámenes periódicos, prevenimos las principales condiciones que podría afectar el bienestar de los menores del hogar”.