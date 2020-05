Toda persona cuando inicia un emprendimiento sabe que el camino a recorrer no será nada fácil, pero para continuar avanzando es necesario asumir riesgos.

Sin embargo, muchos no están dispuestos a afrontarlos y el temor se apodera de ellos porque no quieren fracasar en el intento. Si toman esa decisión ¿cómo pueden saber si el camino que iban a elegir no era el correcto?

Al margen de que las cosas resulten positivas, lo mejor que puede hacer una persona que está iniciando un negocio es dar el primer paso y aprender de los errores para que pueda reaccionar de una forma distinta más adelante.

Lo más importante es entender que en este proceso, el sentir miedo es un estado natural de todos, pero dependerá de nosotros cómo reaccionar ante lo resultados. Incluso, se menciona que el propio cerebro se enfoca en protegernos del daño.

El portal Entrepreneur publicó un artículo en el que nos da algunas pautas para entrenar a nuestro cerebro a superar los miedos. No sin antes poner como ejemplo a Kevin Rose, quien por temor a fracasar estuvo cerca de no crear Digg, un sitio de noticias sociales, que lo hizo millonario. Tras esta experiencia, él aprendió a confiar en su instinto y dejar de lado sus temores.

El miedo frena y desmotiva a una persona (Foto: Freepik)

NO SOPESES LOS PROS Y LOS CONTRAS

El peor error cuando queremos asumir un reto es empezar a analizar los pros y contras, que lo único que logra es frenarnos, pues activa el miedo.

Monica Mehta, autora de The Entrepreneurial Instinct, señala que mientras más analítica se ponga una persona, el temor y la desmotivación se activarán de inmediato.

Por ello, recomienda seguir nuestro instinto para actuar, pero sin ser desconsiderado. Es decir, puedes pensar cómo te beneficiará de manera veloz y al instante tomar la acción. No dejes que el miedo se apodere antes.

Si te pones muchas barreras, jamás podrás hacer avanzar tu emprendimiento (Foto: Freepik)

ESTABLECE MUCHAS METAS PEQUEÑAS

Si el temor por asumir algo nuevo es fuerte, lo mejor es plantearte metas pequeñas que poco a poco te ayudarán a asumir grandes retos. Estos deben ser a corto plazo para que puedas disfrutar de tus logros y te animen a buscar más.

“Cada vez que alcanzamos el éxito, nuestro cerebro libera dopamina, que nos motiva a buscar el siguiente éxito”, afirma Mehta.

Solo de esta manera podrás sentirte motivado y con menos miedo para emprender una siguiente acción. Lo mejor de todo es que sin darte cuenta le tendrás menor temor a los fracasos potenciales.

Dejar que el temor se apodere no ayuda en nada, toma decisiones y aprende de los errores (Foto: Freepik)

RODÉATE DE GENTE AVENTURADA

El entorno influye mucho a la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, si en tu círculo más cercano de amigos o familiares hay personas que asumen riesgos, esto te motivará a también hacerlo.

De ellos aprenderás que aprovechar cualquier oportunidad es importante, así los resultados no sean los esperados, pues verás cómo ellos se arriesgaron, fracasaron y volvieron a levantarse para arriesgarse de nuevo.

“Si observas la biografía de alguien famoso notarás que el éxito llega después de muchos fracasos”, concluye Mehta.

