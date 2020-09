Para salvaguardar la seguridad y bienestar de su capital humano, miles de empresas en todo el mundo implementaron el trabajo remoto en días de pandemia por el coronavirus. Sin embargo, el home office -también conocido como teletrabajo- supone un gran desafío para todos. No solo las organizaciones se enfrentan a un nuevo escenario, sino que los trabajadores pueden ver afectada su motivación, el rendimiento y desempeño laboral.

Es aquí donde resulta vital seguir consejos de expertos para mantener la motivación laboral, partiendo por acondicionar en el hogar una ‘oficina’ y logrando el equilibrio entre el trabajo y la vida personal.

Creer en uno mismo

Ante un panorama de incertidumbre, las personas son más susceptibles a trazarse límites mentales o crear inseguridades. Creer en uno mismo no es fácil; sin embargo, tenemos que superar esa brecha de creencia personal para conseguir todas las aspiraciones, metas y logros que nos hayamos planteado, a pesar de los desafíos que se puedan presentar.

“Independientemente de lo que pase allá afuera, es muy importante confiar y valorar nuestras capacidades para no ser susceptibles a lo que los demás puedan decir de nosotros”, señala Ana Romero, CEO de Coaching Power Empresas. Para trabajar en ello, repite todos los días “yo puedo”, “yo creo en mí” y “yo soy seguro”. Poco a poco penetraremos en el subconsciente y sentiremos un cambio sustancial en nuestras actividades diarias.

Aprende a llevar una vida equilibrada

Es de suma importancia gestionar el tiempo para que exista un equilibro entre lo que dices y lo que haces. Lo mejor es generar una rutina con horarios que permitan organizar las actividades del día y respetarla para cumplir con los plazos establecidos. Para lograr ello, aprende a decir que no, recuerda nuevamente que no eres “Superman” o “la mujer maravilla”. Por tanto, nuevamente se vuelve imprescindible el trabajo en equipo y la importancia de delegar las funciones para no sobrecargarte de tareas.

Crea un espacio para tu nueva oficina en casa

Una de las grandes ventajas del teletrabajo es la posibilidad de hacerlo desde cualquier espacio. Aunque resulte tentador trabajar desde el sofá, es recomendable contar un ambiente exclusivo para este efecto, así como el horario en que deberías pasar allí. Alex Sablich, Gerente General de Dell Technologies Perú, empresa que cuenta con el programa Connected Workplace, explica que esto favorece al orden mental que permite conectarse con las labores e instituye un marco que facilita la productividad.

Balance en tus horarios y cargas laborales

El no tener un hogar al cual volver luego del trabajo (porque ya estás allí) provoca tensión entre los espacios que dedicas a las labores de oficina y el tiempo ideal que hay que dedicarles a los familiares, compañeros de hogar, los quehaceres y el descanso. Si el horario laboral concluyó y las tareas están al día, apaga las notificaciones del correo, chats y otras aplicaciones que puedan convertirse en un distractor o impulsor a volver a estas tareas.

Potencia tu seguridad informática

Cuidar de los equipos de trabajo en casa implica no solo tener un antivirus, sino mantener actualizados los recursos que permitan que este funcione de forma óptima, ya que muchas de las nuevas versiones de aplicaciones, sistemas operativos o plataformas corrigen problemas de protección. Asimismo, comunica al departamento de TI cuáles son las prácticas habituales que tienes en el ordenar para ayudar a prevenir problemas posteriores de acceso u otros.

Comunicación constante con compañeros

Una conversación entre compañeros de trabajo puede hacer que las ideas fluyan con más facilidad, fomentar el feedback y la salud del colaborador. Kaarina Rose, directora de Recursos Humanos del Grupo EULEN Perú, indica que el intercambio de ideas es relevante al realizar trabajo remoto, ya que estar todo el día en casa puede generar sentimientos de soledad o ansiedad. Hoy en día, existen muchas herramientas tecnológicas que promueven y facilitan la comunicación entre personas que no se encuentran físicamente en un mismo espacio.

Realiza pausas activas

Uno de los inconvenientes que enfrentan los colaboradores que nunca han trabajado bajo esta modalidad es la optimización del tiempo a partir de el establecimiento de horarios. Pensar que se tiene todo el día para realizar las tareas es un gran error, pues esto solo conllevará a que se trabajen horas extra perjudicando su propio bienestar.

Asimismo, es esencial realizar pausas activas o breves descansos entre horas; por ejemplo, al realizar las comidas. Esto ayudará incluso a refrescar ideas y repensar estrategias. Por otro lado, se puede aprovechar este tiempo para realizar estiramientos que ayuden a reducir el sedentarismo.

