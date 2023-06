Si cada vez que te acercas al fregadero para dejar impecables los platos, ollas, cubiertos o vasos que usaste en tus comidas terminas con las mangas totalmente mojadas, déjame decirte que es algo muy común que no solo te pasa a ti. Para acabar con este problema existe un truco casero que se puede aplicar y que tiene que ver con cómo usas los guantes para no mojarte la ropa lavando los trastes.

Los guantes de limpieza son indispensables para realizar diversas labores en el hogar y que nuestras manos no sufran con productos químicos o se dañe la manicure por el contacto con el agua y detergente. Generalmente los compramos de látex satinado y son reutilizables.

Sin embargo, tienen una superficie resbaladiza al ser impermeables, lo que ocasiona que las gotas de agua corran libremente y terminen por mojar la ropa que llevamos.

Cómo evitar mojarnos la ropa usando guantes de látex

Para darle solución a este problema, te cuento un truco que no tiene pierde. La clave está en cómo te pones los guantes de limpieza. Si bien no posee nada de difícil, no a todos se nos pasó por la cabeza hacerlo así. Solo póntelos de manera habitual y una vez colocados dobla hacia afuera el final de cada guante unos 3 o 4 dedos.

Al hacerlo se formará una especie de hueco o bolsillo para que el agua que se va deslizando se mantenga ahí y no corra por tu brazo mojando la ropa.

Cuando acabes de lavar las ollas, platos, cubiertos, vasos o tazas solo necesitarás sacarte el guante tirando del dobladillo y tus mangas se mantendrán secas.

Doblar hacia afuera el final de cada guante es la manera correcta para evitar mojarte lavando. (Foto: Polina Tankilevitch / Pexels)

