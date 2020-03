¿Cómo saber si recibiré el cheque de ayuda por coronavirus en USA y cómo calcular cuánto dinero recibiré?

Luego de que el Gobierno del mandatario Donald Trump planteó al Congreso que se apruebe un paquete de estímulo de US$850 mil millones, incluido el envío de cheques de hasta US$1.200 a sus ciudadanos, quienes se vieron afectados por el coronavirus, muchas personas se preguntan si recibirán este beneficio.

Y aunque ya fue aprobado el miércoles último, varios desconocen la cantidad que recibirán, pues este dependerá de la cantidad de personas que hay en una familia: US$1,200 a cada estadounidense en situación de pobreza, un monto de US$2.400 para las parejas que viven en el mismo hogar y los padres que tienen un hijo menor de 17 años recibirían adicional US$500 por cada niño.

Los que se vean favorecidos con este monto serán personas con ingresos en el 2018 de hasta US$75.000 y las parejas que rinden plantillas juntas con ingresos de hasta US$150.000. En tanto, los que tuvieron ingresos en 2018 superiores a US$ 99.000 y los declarantes conjuntos con ingresos de 2018 superiores a US$ 198.000 no son elegibles.

La entrega se realizaría a partir de abril por depósito directo a las cuentas de banco. Pero se precisó que los cheques enviados por correo tomarán más tiempo.

El presidente Donald Trump firma la ley CARES, un paquete de rescate de US$ 2 billones para proporcionar ayuda económica en medio del brote de coronavirus, en la Oficina Oval de la Casa Blanca (Foto: AFP)

El portal La Opinión hizo una relación de cuánto recibiría cada persona sola, con pareja con o sin hijos:

ESTADO CIVIL HIJOS INGRESOS ANUALES CHEQUE POR Soltero Sin hijos US$ 45.000 US$ 1.200 Soltero Sin hijos US$ 80.000 US$ 950 Soltero Un hijo US$ 35.000 US$ 1.700 Soltero Dos hijos US$ 150.000 No recibiría Casado Dos hijos US$ 100.000 US$ 3.400 Casado Dos hijos US$ 75.000 US$ 3.400 Cabeza de hogar Cinco hijos US$ 65.000 US$ 3.700 Cabeza de hogar Cinco hijos US$ 150.000 US$ 1.825

Para que sepas calcular cuánto recibirás, esa página fue habilitada por Kiplinger.

Kiplinger habilitó una página para que puedas ver cuánto recibir del cheque que dará el Gobierno de Estados Unidos (Foto: captura Kiplinger)

¿QUIÉNES SERÁN BENEFICIADOS?

Las personas que serán beneficiadas con el cheque de US$1.200 deberán tener un número de seguro social como requisito. Asimismo, los pensionados o personas con beneficios de discapacidad recibirán los cheques siempre y cuando el total de ingresos no supere el límite.

Se precisó que quienes declararon sus impuestos con Número de Identificación del Contribuyente Individual (ITIN) quedaron excluidos, al igual que las personas que aparecen como dependientes de otros en las declaraciones de impuestos.

