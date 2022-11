La sorpresiva derrota ante Arabia Saudita trajo a la memoria la temprana eliminación de la selección Argentina en Corea - Japón 2002. Sin embargo, los temores se aplacaron pronto con el triunfo sobre México por la segunda jornada del Grupo C. Con tres puntos, la selección que dirige Lionel Scaloni no solo está a un paso de sellar su clasificación a octavos de final del Mundial Qatar 2022, sino de quedarse con el primer lugar. ¿Qué cuadro sería su rival en esta instancia?

Históricamente, la selección Argentina ha sido considerada como una de las candidatas a ganar la Copa del Mundo, no solo por haber obtenido a lo largo de su historia dos títulos mundiales, sino por el poderío de sus planteles. Por ese motivo, se da por descontada su presencia en octavos de final casi siempre.

Solo en tres ocasiones, la Albiceleste no pasó la fase de grupos de las Copas del Mundo y la más recordada se produjo hace 20 años, en el Mundial Corea – Japón 2002. El equipo dirigido por Marcelo Bielsa, que contaba con estrellas de la talla de Ariel Ortega, Sebastián Verón, Gabriel Batistuta, Hernán, Crespo, entre otros, no pudo ganar su último cotejo y los 4 puntos que obtuvo en su grupo no le fueron suficientes.

¿Qué debe pasar para que Argentina avance a octavos de final?

Argentina debe vencer a Polonia para clasificar a octavos de final y no depender de otro resultado. (Foto: EFE)

Para no depender de ningún resultado y clasificar a octavos de final, la selección Argentina deberá ganar a su similar de Polonia. De esta manera, el cuadro albiceleste llegaría a las seis unidades y la única manera en que sea desplazado del primer lugar del Grupo C es que Arabia Saudita golee a México (Argentina tiene 1 Dif. de gol, mientras que Arabia Saudita -1 Dif. De gol).

En caso Argentina empate ante Polonia, deberá aguardar que México y Arabia Saudita empaten o, en su defecto, el cuadro azteca no le anote tres goles o más a su rival de turno.

¿Contra qué selección jugará Argentina si clasifica a octavos de final?

Si Argentina vence a Polonia y, a la larga, se queda con el primer lugar del Grupo C, enfrentará al segundo del Grupo D. Actualmente, este grupo es liderado con autoridad por Francia, vigente campeón mundial y favorito a sumar otra corona. En el segundo lugar se ubica Australia, con tres puntos; Dinamarca y Túnez se encuentran detrás con un punto.

Sin embargo, en la última jornada del grupo, Dinamarca se enfrenta con Australia y, si su favoritismo se ve reflejado en el marcador, lo desplazaría del segundo lugar. La única manera que Túnez tenga opciones de meterse en la pelea es que derrote a Francia y los resultados de goles le sean favorables, algo muy poco probable.

En resumidas cuentas y si se da la lógica en el fútbol, el rival de Argentina sería la selección de Dinamarca.

Si Argentina no derrota a Polonia y termina en el segundo lugar, dependiendo del resultado que se obtenga en el partido México - Arabia Saudita, su rival será el primero del Grupo D. Es decir, enfrentaría a Francia (debería ocurrir una catástrofe para que pierda el primer lugar) por segunda vez en ocho años.

¿Cuándo juega Argentina si se clasifica a octavos de final?

Si Argentina termina en el primer lugar del Grupo C, enfrentará al segundo del Grupo D el próximo sábado 3 de diciembre, a las 14:00 horas de Perú y 16:00 horas de Argentina.

Si Argentina termina en el segundo lugar del Grupo C, enfrentará al primero del Grupo D el próximo domingo 4 de diciembre, a las 10:00 a.m. (hora de Perú) y 12:00 p.m. (hora de Argentina).