Una gran crisis sanitaria ha desatado el nuevo coronavirus COVID-19 que ha llegado a 171 países del mundo. Hasta el momento, se han registrado más de 272.000 casos de contagio y la cifra de muertes supera los 11.000. La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este brote viral como pandemia que se ha expandido rápidamente a todos los continentes excepto Antártida. Ante este panorama, las autoridades de varias naciones han cerrado sus fronteras y han pedido a los ciudadanos permanecer en sus casas.

El COVID-19, que se originó en Wuhan (China) en diciembre pasado, ha ocasionado una emergencia mundial. Ante la propagación de esta pandemia, las autoridades sanitarias han recomendado el distanciamiento social. Si bien cada país o ciudad ha adoptado diferentes medidas, la gran mayoría decretó cuarentena para frenar el avance del virus mortal.

Compra de papel higiénico por coronavirus

Lo propio ocurre en América Latina, donde Perú, Venezuela, Ecuador y El Salvador han sido los primeros en decretar la cuarentena nacional. Luego se sumaron Argentina y Colombia, mientras que Paraguay, Bolivia, Ecuador y Perú impusieron el toque de queda.

4 PRODUCTOS QUE NO NECESITAS DE MANERA URGENTE DURANTE LA CUARENTENA

Este escenario ocasionó el pánico y desconcierto en la población que corrió a los supermercados para abastecerse de diversos productos en medio del brote del nuevo coronavirus. Artículos de primera necesidad como el arroz, frutas, verduras, carnes y papel higiénico fueron los de mayor demanda.

Las compras de pánico ante el brote de coronavirus se están replicando por todo el mundo. En muchos de los casos la reacción de los ciudadanos es comprensible, especialmente cuando la gente o las compañías no cuentan con un plan sobre lo que realmente necesitan, dijo la planificadora de pandemias y experta en gestión de crisis Regina Phelps en una entrevista para CNBC. “El tipo de respuesta natural es comprar cosas que no necesitas y que nunca usaras”.

En medio de la crisis de coronavirus es importante estar preparado solo con lo esencial. El sitio de preparación para emergencias y desastres del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU recomienda almacenar agua y comida para un periodo de dos semanas.

compras masivas coronavirus

En el caso de medicamentos que requieren receta médica es importante asegurar el suministro y hablar con el médico responsable. Asimismo, la Cruz Roja Americana recomienda tener a la mano un botiquín de primeros auxilios para tratar lesiones comunes. En el caso de medicamentos sin receta es importante contar con los productos básicos.

Te presentamos una lista de productos que puedes evitar comprar y desperdiciar tu dinero basándonos en las recomendaciones de Phelps:

1. COMPRA ALIMENTOS QUE HAS PROBADO

Ante una crisis el carrito del mandado de una familia suele tener artículos que fueron elegidos al azar. En la mayoría de las ocasiones son productos que nunca hemos probado y solo los compramos para sentirnos seguros. Compra cosas que realmente comerías, solo necesitas tener los alimentos básicos.

2. ARTÍCULOS DE LIMPIEZA DE LUJO

La experta en crisis menciona que ante la emergencia, la mayoría de las personas están comprando toallitas, desinfectantes especiales para las manos, sprays, gel, como una forma de combatir la propagación del virus.

En una gran cantidad de supermercados los productos no están en existencia debido a las compras. La experta menciona que lo que realmente necesitas es un poco de cloro y jabón para manos para limpiar y desinfectar tu casa.

3. MASCARILLAS RESPIRATORIAS

Durante el programa Preparing for the Unexpected con Alex Fullick, Regina Phelps menciona que las mascarillas o tapabocas solo son necesarias en caso de que tu o un integrante de tu familia esté enfermo para evitar que los demás se contagien. Usarlas estando sano no servirá de nada.

4. FILTROS DE AIRE

En la emergencia se ha recomendado utilizar filtros de aire o humidificadores para mejorar la calidad del aire y reducir el riesgo de transmisión de coronavirus. Phelps señala que comprar un dispositivo tan costoso no es necesario, ya que la mayoría de los filtros de aire no cuentan con la certificación y asegurarnos que pueden matar a los virus.

Regina Phelps es fundadora de Emergency Management & Safety Solutions en San Francisco, donde asesora a empresas como Whole Foods, Nike, Visa, Starbucks, el Banco Mundial entre otros.

Coronavirus: compras de pánico en Perú

¿CÓMO PREPARAR UNA MASCARILLAS CASERA?

Para hacer una mascarilla casera de urgencia solo necesitas papel de cocina, grapadora y dos gomas.

Extiende un trozo de papel de cocina sobre la mesa y dóblalo en forma de abanico.

Corta dos trozos de goma que irán en cada oreja.

Grapa los extremos con la goma.

¡Listas!

Mascarillas de urgencia pic.twitter.com/KRoy4brmmZ — Gus Hernández (@realityblogshow) March 20, 2020

¿CUÁNDO PUEDO UTILIZAR LAS MASCARILLAS CASERAS?

“Esto no protege del coronavirus”, advierte en un tutorial la investigadora del CSIC Beatriz Novoa García, que muestra en este vídeo de Youtube la fabricación de una mascarilla con papel de cocina. “No protege del coronavirus, pero es una forma de dejar libres las mascarillas para el personal sanitario que las necesita”.

Guadalupe Fontán, miembro del consejo general de enfermería, advierte que el uso de mascarillas caseras está sólo justificado en caso "de desabastecimiento extremo". La población "normal" no necesita mascarillas y el uso de las caseras no está "en ningún caso recomendado".

El Ministerio de Salud de España señala que "la población general sana no necesita utilizar mascarillas". Serán "los profesionales sanitarios" quienes indiquen el uso "de mascarillas en las situaciones que sean necesarias".

¿Cómo hacer una mascarillas casera?

¿SIRVEN PARA ALGO LAS MASCARILLAS CASERAS?

“El coronavirus tiene solamente 129 nanómetros de diámetro. Se va a colar”, por los resquicios que deja una mascarilla casera, aclara la investigadora del CSIC. “Es para sentirnos un poco más protegidos”. Es decir, sólo tienen un efecto placebo.

En las mascarillas industriales existen varios grados de filtrado. FFP1 (78% de eficacia, protege residuos no tóxicos y olores), FFP2 (92% de eficacia, protege de sustancias no tóxicas y elementos fibrogénicos) y FFP3 (98% de eficacia de filtración, capaz de proteger sustancias tóxicas, venenosas, aerosoles, humo, esporas de hongos...).

El ministerio de Salud de España recomienda a los médicos en sus protocolos contra el coronavirus el uso de las mascarillas FFP2 y FFP3.

Marina de Guerra confecciona mascarillas - Ojo

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: aumenta a 263 los casos de infectados por COVID-19 (20/03/20)