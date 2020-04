Coronavirus USA Muertos: ¿cuántas personas han muerto por COVID-19 en Estados Unidos?

El COVID-19 sigue causando muertes a nivel global. El brote viral se ha expandido a una velocidad alarmante, dejando cientos de miles de infectados y más de 46.000 fallecidos alrededor del mundo. Estados Unidos (EEUU), al día de hoy, ya es el país del mundo con el mayor número de casos confirmados.

Estados Unidos registró un aumento significativo de infectados y muertos por el coronavirus. Según las cifras oficiales actualizadas al 1 de abril, el país norteamericano registra 206,207 infectados y el número de muertos por el COVID-19 asciende a 4,542 personas.

Nueva York con 83,712 infectados y 1,941 muertos; y New Jersey 22,255 contagiados y 355 decesos, son los estados más golpeados por la pandemia global. Aunque ya son más de seis localidad que ya superan los 5,000 casos.

Pese a que Estados Unidos se estableció como el país con más contagiados COVID-19, la nación gobernada por Donald Trump aún no llega a la escala de muertos como en China, Italia o España. Según proyecciones de la Organización Mundial de la Salud, la curva superará a los asiáticos y europeos.

¿CUÁNTAS PERSONAS HAN MUERTO POR COVID-19 EN ESTADOS UNIDOS?

NÚMERO DE FALLECIDOS: 4,542

CASOS CONFIRMADOS Y MUERTES POR ESTADO:

ESTADO CONTAGIADOS MUERTOS Nueva York 83,712 1,941 New Jersey 22,255 355 California 8,813 187 Michigan 7,615 259 Florida 6,741 85 Massachusetts 6,620 89 Louisiana 6,424 273 Pennsylvania 6,009 74 Illinois 5,998 100 Washington 5,498 226 Georgia 4,638 139 Texas 4,080 64 Connecticut 3,128 69 Colorado 2,968 69 Indiana 2,564 65 Ohio 2,547 65 Tennessee 2,534 24 Maryland 1,986 31 Carolina del Norte 1,646 14 Wisconsin 1,528 28 Virginia 1,483 34 Arizona 1,413 29 Missouri 1,406 15 Nevada 1,141 26 Carolina del Sur 1,083 22 Mississippi 1,037 22 Alabama 999 24 Utah 888 5 Oklahoma 721 30 Oregón 692 18 Kentucky 632 18 Minnesota 629 12 District of Columbia 586 9 Rhode Island 566 10 Arkansas 564 8 Iowa 547 9 Idaho 524 9 Kansas 485 10 New Hampshire 357 3 Vermont 321 16 Delaware 319 10 Nuevo México 316 5 Maine 303 5 Puerto Rico 286 11 Hawaii 224 1 Montana 208 5 Nebraska 177 4 West Virginia 162 1 Dakota del Norte 142 3 Alaska 132 3 Wyoming 130 0 Dakota del Sur 129 2 Grand Princess 103 3 Guam 77 2 Crucero Diamond P. 49 0 Virgin Islands 30 0 Northern Mariana Islands 6 1 American Samoa 0 0 Recovered 0 0 United States Virgin Islands 0 0

CHEQUES PARA ESTADOUNIDENSES ANTE CRISIS POR CORONAVIRUS

El proyecto que fue aprobado el 19 de marzo señala que los ciudadanos estadounidenses podrán hacerse acreedores de cheques de hasta US$1.200. Aunque no sería el mismo monto para todos; así pues, los solteros sí recibirían el monto precisado, las parejas casadas que presentan una declaración conjunta son elegibles para cheques de hasta US$2.400 con un adicional de US$ 500 por cada hijo menor de 17 años.

¿QUIÉNES SERÁ BENEFICIADOS?

Las personas con ingresos en el 2018 de hasta US$75,000 y las parejas que rinden plantillas juntas con ingresos de hasta US$150,000 podrán gozar de este incentivo y las personas con ingresos de 2018 superiores a US$ 99,000 y los declarantes conjuntos con ingresos de 2018 superiores a US$ 198,000 no son elegibles, publicó La Opinión.

Según Telemundo, el monto total para el desembolso de ayudas directas a los trabajadores es de US$500.000 millones, divididos por partes iguales en dos rondas de cheques. La primera a partir del 6 de abril y la segunda desde el 18 de mayo.

¿QUIÉNES NO RECIBEN EL APOYO ECONÓMICO?

Trabajadores indocumentados e individuos cuyas deducciones pueden ir a otro contribuyente; es decir, el dependiente (no es el caso de los hijos menores de 17 años) que se declara en la planilla de impuestos, precisó Telemundo 47.

Asimismo, las personas que presentaron sus impuestos en conjunto con un miembro de la familia que no tiene un número de seguro social.

En tanto, los demócratas plantean un apoyo para quienes se quedan sin trabajo a causa del covid-19. “Mil dólares pasan bastante rápido si estás desempleado. Por el contrario, el seguro de desempleo ampliado, seguro de desempleo reforzado, lo cubre durante mucho más tiempo y proporcionaría una red de seguridad mucho más grande”, dijo el senador Chuck Schumer.

